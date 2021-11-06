Yeterli çinko alımı grip riskini azaltabilir

Kış aylarında daha sık görülen soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltmak için ne yapabilirsiniz? Yeni bir çalışma, çinko alımını artırmanın yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Avustralya Western Sydney Üniversitesi NICM Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde Doç. Dr. Jennifer Hunter tarafından yönetilen yeni bir çalışma, çinkonun soğuk algınlığı ve grip benzeri hastalıklar gibi toplum kaynaklı akut viral solunum yolu enfeksiyonlarının süresini kısaltabileceğini ve semptomları önleyebileceğini ortaya koydu.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın nedenleri arasında rinovirüs, adenovirüs, parainfluenza virüsü ve influenza virüsü bulunur. Kışları daha sık iç mekanlarda geçirdiğimiz için virüslerin bir kişiden diğerine geçmesi daha kolay hale geliyor. Soğuk aylarda solunum yolu hastalıklarının daha yaygın olmasının bir nedeni de budur. Ayrıca uzmanlar, soğuk ve kuru havanın vücudun bu mikroplara karşı direncini zayıflatabileceğini söylüyor.

ÇİNKONUN KORUYUCU ETKİLERİ

Yeni çalışmada, araştırmacılar tüm yaş gruplarından 5 binden fazla yetişkin katılımcının yer aldığı 28 randomize kontrollü çalışmayı analiz etti. Sonuçlar, çinkonun soğuk algınlığı (yüzde 28) ve grip (yüzde 68) benzeri bir hastalığa yakalanma riskini azalttığını gösterdi. Ek olarak, çinkonun semptomların süresini yaklaşık iki gün kısalttığını ve hastalığın zirvesinde semptomatik şiddeti azalttığını buldular.

Araştırma yazarları, çinkonun enfeksiyonları önleme ve tedavi etmedeki rolünün genellikle yalnızca çinko eksikliği olan insanlar için düşünüldüğünü, ancak yeni çalışmanın bu düşünceyi çürüttüğünü ve çinko alımını yeterli düzeyde arttırmanın eksikliği olmayanlarda da işe yarayabileceğini söyledi.

Araştırmada uzmanlar, sonuçların koronavirüs için geçerli olmayabileceği konusunda uyardı.

ÇİNKO ÜRÜNLERİNİN YAN ETKİLERİ

Çalışmada, bazı katılımcılarda mide bulantısı veya ağız ve burun tahrişi gibi çinko alımıyla ilgili ciddi olmayan yan etki riskinin arttığı, ancak ciddi yan etki riskinin çok düşük olduğunu (ağızdan çinko kaynaklı bakır eksikliği ve ağızdan alınan çinkodan kaynaklanan koku kaybı gibi) görüldü.

Araştırma yöneticisi Doç. Dr. Hunter, sınırlı araştırma olsa da, çinko ürünlerinin genellikle güvenli olduğunu söyledi. Klinik deneylerde çoğunlukla çinko glukonat veya çinko asetat formülasyonları kullanılmaktadır.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP: FARKI BİLİN

Hem soğuk algınlığı hem de grip virüslerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Sahip olduğunuz belirtiler soğuk algınlığı ve grip olup farkını size söyleyebilir. Örneğin, burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma, öksürük, baş ağrısı veya vücut ağrıları, hafif yorgunluk gibi belirtileriniz varsa, muhtemelen üşütmüşsünüzdür.

Grip belirtileriniz varsa, orta ila yüksek ateş, titreme, şiddetli kas veya vücut ağrıları, iki haftaya kadar süren şiddetli yorgunluk, bulantı ve kusma ve ayrıca ishal yaşayabilirsiniz.

Soğuk algınlığı genellikle gripten daha hafiftir ve genellikle 7 ila 10 gün içinde geçer. Grip belirtileri daha çabuk ortaya çıkar ve genellikle 1 ila 2 hafta sürer.

ÇİNKO AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Çinkonun önemi hakkında fikir edinmek için, bu minerale atfedilebilecek ana işlevlerden bazıları şunlardır:

- Kemiklerin ve üreme organlarının oluşumunda ve mineralizasyonunda rol oynar.

- Yüksek seviyelerde bulunduğunda prostat kanseri gelişme riskini artırabilecek bir testosteron türevinin üretimini engeller.

- Damarları temiz tutmaya yardımcı olur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Yara iyileşme sürecini hızlandırır.

- Virüs ve bakterilerin neden olduğu yaygın hastalıkları (örneğin soğuk algınlığı) önleyebilir.

- Saç, cilt ve tırnak sağlığını geliştirir.

- Tat ve kokuyu iyileştirir.

Öte yandan çinko eksikliği hafıza sorunları, yorgunluk veya soğuk algınlığı gibi günlük olarak bizi rahatsız eden birçok hastalığın altındaki neden olabilir.

Çinko vücudumuz için gerekli bir mineraldir ve onu birçok gıdada bulabiliriz. İşte çinko açısından zengin gıdalar:

Karaciğer: 100 gram dana karaciğeri 7 mg çinko içerir.

Kırmızı et: Kırmızı etler içinde 100 gr başına 6.2 mg ile en yüksek çinko katkısını sunan yağsız sığır etidir.

Fındık ve badem: En iyi çinko kaynakları hayvansal kaynaklı gıdalar olsa da, bu mineralin gerekli miktarını karşılamak için fındık veya badem gibi kuru yemişleri de kullanabiliriz.

Tavuk ve hindi: Birkaç tavuk veya hindi göğsü filetosu sadece hızlı, hafif ve lezzetli bir akşam yemeği hazırlamanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dikkate değer bir çinko katkısı sunar. Katkısı yaklaşık 5 mg çinko olup, bir yetişkin için önerilen günlük miktarın neredeyse yarısıdır (erkekler için 12 mg ve kadınlar için 8 mg arasında).

Peynir: 100 gr başına 4 mg katkısı, herhangi bir peynirli atıştırmayı iyi bir seçenek haline getirir.

Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesini günlük diyete dahil etmek sadece bağırsak geçişine fayda sağlamakla kalmaz, kan şekerini düzenler ve ayrıca çinko katkısı (3,5 mg/100 gr) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kabak çekirdeği: Kabak çekirdeğinin çinkoya katkısı 6 mg / 100 gr olup, listemizdeki en yüksek oranlardan biridir.

Bitter çikolata: 100 gramlık en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata 3.3 mg çinko sağlar.