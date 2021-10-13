Yezo virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Yeniden hortladı!

Japonya’da ortaya çıkan Yezo virüsü bulaş hızıyla endişe yaratırken vatandaşlar "Yezo virüsü ve belirtileri" hakkında araştırmalara başladı. Peki Yezo virüsü nedir?

Koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken varyantların ardından yeni virüsler de ortaya çıkıyor.

Japonya'da görüken Yezo virüsü nedeniyle halk paniğe kapıldı.

Japon bilim insanları, keneden insana geçen ve bulaşıcı olduğu belirlenen Yezo adlı virüs tespit etti. Peki Yezo virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Yezo virüsü bulaşıcı mı? İşte hakkında bilgiler...

YEZO VİRÜSÜ NEDİR?

Japonya’daki bilim insanları, insanları enfekte edebilen ve hastalığa neden olabilen daha önce bilinmeyen bir virus tespit etti. Yezo virus olarak adlandırılan ve kene ısırıkları ile bulaşan yeni bulaşıcı virus; trombositlerde, lökositlerde azalma ve ateş ile karakterize bir hastalığa neden oluyor.

YEZO VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Japonya’daki bilim insanları, insanları enfekte edebilen ve hastalığa neden olabilen daha önce bilinmeyen bir virus tespit etti.

Yezo virus olarak adlandırılan ve kene ısırıkları ile bulaşan yeni bulaşıcı virus; trombositlerde, lökositlerde azalma ve ateş ile karakterize bir hastalığa neden oluyor.

Yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi belirtiler gösterebiliyor.

Yeni virüsün, sırasıyla Romanya ve Özbekistan'da tespit edilen Sulina virüsü ve Tamdy virüsü ile en yakından ilişkili olduğu bulundu ve bunların son zamanlarda Çin'de insanlarda akut ateşe neden olduğu bildirildi.

YEZO VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Hokkaido Üniversitesinin Uluslararası Zoonoz Denetim Enstitüsünde virüsbilimci olan Keita Matsuna, "Bu yeni virüs 2014 yılından beri Japonya'da en az yedi kişiye bulaştı" dedi. Fakat şimdiye kadar herhangi bir ölümlü vaka doğrulanmadı.