Yıllarca ziyan etmişiz! Nohut suyunun inanılmaz faydaları...

Nohudu pişirmeden önce suda bekletir, ardından haşlayıp tüketiriz. Çoğu zaman da nohut suyunun kullanışsız olduğunu düşünerek çöpe dökeriz. İşte nohut suyundaki inanılmaz şifaları sizler için yazdık..

En kaliteli bakliyatlar arasında bulunan ve besin değerleriyle gözleri kamaştıran nohut, Türk mutfağında sıkça tercih edilir.

Nohut yemekleri pişirilmeden önce yumuşamasını sağlamak için suda bekletilir. Ardından haşlanarak yemeye hazır hale getirilir. Bu esnada nohuttan geriye kalan suyun faydasız olduğu düşünülerek çöpe dökülür.

Veganlar veya laktoz intoleransı olan kişiler için de vazgeçilmez olan nohut, kendisi kadar suyu ile de sağlığa faydalıdır.

Aslında nohut suyundaki şifa, duyanları şaşırtacak cinsten...

Cilt güzelliğinden ödem atmaya kadar sağlıklı ve etkili olan nohut suyunun mucizeleriyle tanışın.

Nohut suyunun faydaları

Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan nohut suyu, sindirimi hızlandırarak kilo verme sürecini hızlandırır.

Doku ve hücrelerin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan nohut suyu, yaralarda iltihap oluşmasını engeller.

Cinsel gücü arttıran nohut suyu, erkeklerde sperm sayısının artmasına yardımcı olur.

Ağız içerisinde oluşan yaralar için nohut suyu ile gargara yapmak oldukça faydalıdır.

Cilt sağlığını koruyarak, akne oluşumunu engeller.

Romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Her sabah aç karna nohut suyu içmek metabolizmayı hızlandırır.