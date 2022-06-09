Yiyecekler dondurucuda ne kadar süre saklanabilir?

Yiyecekleri daha uzun süre saklamak için dondurucular oldukça etkilidir. Ancak, kalitelerini koruyabilmeleri için her ürün için maksimum dondurma sürelerine uymak gerekir.

Dondurucular, yiyeceklerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Düşük sıcaklıklar gıdaların uzun süre saklanmasına yardımcı olsa da bazı kurallara uymak gerekir. Çünkü belli bir süre sonra bazı besinler artık tüketilemez hale gelir.

Et, balık, ekmek, meyve ve sebzeler... Her gıda ailesinin belirli bir raf ömrü vardır. Modeller ne olursa olsun, dondurucuların hepsinde ayarlanabilir bir derece ayarı bulunur. İdeal sıcaklık -18°C ile -24°C arasında olmalıdır. Ancak, genellikle dondurucuların sıcaklığının -18°C'ye ayarlanması tavsiye edilir. Bu, aşırı enerji tüketiminden kaçınırken ürünlerin kalitesini en iyi şekilde korumayı mümkün kılar.

Buzdolaplarında olduğu gibi dondurucular da “no frost” olarak da adlandırılan statik soğuk ve havalandırmalı soğuk olmak üzere farklı teknolojiler kullanılır. Ancak buzdolaplarının aksine, dondurucuların sıcaklığı nispeten sabit kalır. Bu nedenle, buzdolaplarında olduğu gibi farklı yiyeceklere ayrılmış alanlar yoktur.

Dik bir dondurucunuz varsa, aynı türden yiyecekleri bir arada saklayın. Etleri, balıkları ve sebzeleri farklı gruplar yaparak yerleştirin. Geniş dondurucularda ise yiyeceklerinizi en kırılgan ve son kullanma tarihi en yakın olanlar üste gelecek şekilde. Bu, dondurucunuzu gereksiz yere ve uzun süre açmamanızı sağlayacaktır.

Dondurucuda ideal gıda koruması için ipuçları

Gıdaların raf ömrünü güven içinde uzatmak ve aynı zamanda herhangi bir israfı veya aşırı enerji tüketimini önlemek için bazı adımlar atabilirsiniz. Yiyecekleri dondurucuda güvenli bir şekilde saklamak için bu ipuçları uygulayabilirsiniz:

- Maksimum saklama sürelerine uyun,

- Yiyecekleri uygun şekilde sarın,

- Yiyecekleri dondurmak için beklemeyin,

- Çözülmüş bir ürünü tekrar dondurmayın,

- Dondurucuyu düzgün kapatmayı unutmayın,

- Dondurucuyu gereksiz yere açmaktan mümkün olduğunca kaçının. Ürünlerinizi yerleştirdikten veya çıkardıktan sonra kapağı hızlıca kapatın.

- Sıcaklığı düzenli olarak kontrol edin,

- Dondurucunuzu aşırı doldurmayın,

- Buzu çözmek için cihazı düzenli olarak temizleyin.

Dondurulmuş bir ürünün bozulduğu nasıl anlaşılır?

Ürünlerinizi doğru bir şekilde dondurmak için aldığınız tüm önlemlere rağmen bazı yiyecekler çözüldüğünde yenilmez durumda olabilir. Peki, onları nasıl tespit edebilirsiniz? İşte dikkat etmeniz gereken bazı işaretler.

Görünüş

Dondurucuda pişmiş gıdalar zamanla renklerini kaybedebilir. Daha sonra donuk ve mat hale gelebilirler. Bu bir oksidasyon belirtisidir veya çok uzun bir donma süresini gösterebilir. Bu durumda, ürünü atmak daha iyidir.

Koku

Koku duyunuza güvenin. Çözdükten sonra kötü bir koku fark ederseniz, ürünü atmaktan çekinmeyin. Özellikle et ve balık konusunda dikkatli olun.

Buz kristalleri

Yiyecekleriniz hava ile temas ettiğinde, su molekülleri yiyeceklerden kaçabilir ve buz kristallerine dönüşebilir. Bu normal bir tepkidir. Bu, ürünün zarar gördüğü anlamına gelmez, ancak dokusu ve tadı değişebilir. Ancak bazı durumlarda, bu buz kristalleri soğuk zincirdeki bir kırılmadan, başka bir deyişle çözülme ve ardından yeniden dondurmadan gelebilir. Bu durumda bu gıdaları tüketmemek daha iyidir.

Sızıntılar

Dondurucunuzun alt kısmında bulabileceğiniz sıvılara özellikle dikkat edin. Bunlar, bir ürünün buzunun çözüldüğünün işareti olabilir. Bu durumda sıvı ile temas eden her şey zarar görebilir.

Yiyecekler dondurucuda ne kadar süre saklanabilir?

Derin dondurucuda ürünleriniz 1 ila 24 ay arasında risksiz saklanabilir. İşte ürünlerinizin saklama süreleri ile ilgili bilgiler:

Kırmızı et

Et parçaları 15 ila 18 ay saklanabilir. Bu süreden sonra tüketilmemelidir.

Kıyma

Kıyma daha hassas bir üründür. Dondurucuda en fazla 2 ila 3 ay saklanabilir.

Pişmiş et

Dondurulmuş kırmızı et pişirildiğinde 3 aya kadar saklanabilir.

Balık

Levrek, barbunya ve ton balığı gibi deniz balıkları 24 aya kadar saklanabilir. Somon, uskumru ve sardalya balığı gibi yağlı balıkların dondurucu ömrü ise 3 ila 6 aydır.

Ev yapımı yemekler

Artan ev yemekleri 4 aya kadar dondurucuda saklanabilir.

Paketli hazır yemekler

İşlenmiş paketli ürünler, evde hazırlanan yemeklerden farklı olarak raf ömrünü uzatan katkı maddeleri ve koruyucular içerir. Böylece satın alındıktan sonra 18 ila 24 ay içinde tüketilebilirler.

Meyve ve sebzeler

Bu doğal gıdalar dondurulduktan sonra 24 aya kadar yenebilir.

Ekmek

Artan ekmekleri 4 hafta içinde yediğiniz sürece dondurucuda saklayabilirsiniz.

Pişmiş hamur işleri

Pişmiş hamur işlerinizi dondurduktan sonra 12 aya kadar saklayabilirsiniz.

Çiğ hamur işleri

Çiğ hamur işleri, kekler ve makarnaların raf ömrü 24 aya kadardır.

Süt ürünleri

Pastörize süt, tereyağı, yoğurt veya bazı peynirler 6 aya kadar dondurulabilir. Ancak pişmiş peynirler 3 ayı geçmemek şartıyla dondurulabilir.

Dondurma

Sadece dondurucuda saklanabilseler bile dondurmaların da 18 ile 24 ay arasında değişen bir son kullanma tarihi vardı.

Hangi yiyecekler dondurucuda saklanmamalı?

Derin dondurucuda saklama uygun ve verimli bir saklama yöntemi olsa da, tüm gıdalar dondurulamaz.

Yumurtalar

Bütün yumurtaları dondurursanız, kabuk soğuktan patlayabilir. Pişirdikten sonra da sonuç değişmeyecektir; yumurtalar çözüldükten sonra kauçuksu bir doku alacaktır. Ancak, yumurta akı endişe etmeden dondurulabilir. Yumurta akını iyi kapatılmış bir kutuya koyarak 4 aya kadar dondurucuda saklayabilirsiniz.

Su açısından zengin sebzeler

Tüm sebzeler donmaz, özellikle çiğ sebzeler. Salatalık, domates veya marulları dondurucuda tutmaktan kaçının. Bu tür sebzelerden mükemmel bir şekilde donacak soslar veya turşular yapabilirsiniz.

Su açısından zengin meyveler

Karpuzlar, kavunlar, çilekler... Bazı meyveler çok yüksek su oranına sahiptir. Çözüldükten sonra hem dokularını hem de tat özelliklerini kaybederler.

Taze ve yumuşak peynirler

Taze veya yumuşak peynirler soğuğa iyi dayanmaz. Çözüldükten sonra bu gıdalar tatlarını, dokularını ve şekillerini kaybederler.

Yumrular

Bazı meyve ve sebzelerde olduğu gibi çiğ patateslerin, yer elması veya havucun dondurulması önerilmez. Ancak bu yiyecekler pişirildiğinde dondurmak mümkündür.

Yoğurt ve kremalı tatlılar

Bir kez çözüldükten sonra yoğurtlar ve kremalı tatlılar lezzetlerini kaybeder, ancak hepsinden öte, dokuları büyük ölçüde değişme riski taşır.