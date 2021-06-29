Yiyeceklerdeki en zehirli küfler

Çeşitli mantar türleri tarafından organik maddeler üzerinde üretilen küflerin bazı türleri yararlı olabilirken, bazı durumlarda ise ölüme kadar götürebilecek ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Küf, genellikle yeşil, gri veya siyah gibi farklı renklerde bulanık noktalara benzeyen bir mantar türüdür. 300 binden fazla küf türü tanımlanmıştır. Küflere maruz kalma, küfün tipine ve kişinin sağlığına bağlı olarak olumsuz sağlık durumlarına neden olabilir.

Gıdalar bozulmaya başladığında, kötü koku gibi işaretler ile birlikte küf oluşumu da görülür. Bozulma boyunca renk aralığını genellikle beyazdan mavimsi veya yeşile değişen bu karakteristik kadifemsi tabaka, gıdadaki en sert molekülleri parçalama işlevini yerine getirir ve sanıldığının aksine, tüm çeşitler toksik değildir.

Küf türlerini ve bunların zarar verme potansiyelini bir bakışta ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden gıda güvenliği uzmanları küflü tüm ürünün atılmasını tavsiye etmektedir.

Küfler gıda ayrışma sürecindeyken ortaya çıkar. Daha sonra mantar, yiyeceklerdeki şekerlerden, içerdiği sudan ve ılık sıcaklıktan yararlanarak parazit gibi büyür. Sporlar tarafından yayılır, bu nedenle bir gıda bir mantar tarafından kolonize edilirse, etraftakiler de küflenir.

ÜRETİM SÜRECİNE KATILANLAR GÜVENLİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

300 binden fazla mantar türü vardır ve bazıları insan tüketimine uygundur. Aslında, bazı gıdalarda, küfler üretim sürecine katılarak, fermantasyon işlemlerini gerçekleştirir. Tüketilebilir küflerin en yaygın rolü, bazı et ve peynirlerin olgunlaşma sürecine katılarak onlara karakteristik özelliklerini vermektir.

Yalnızca gıda üretim sürecine dahil edildiyse, küfleri tüketmek güvenli kabul edilir. Bunlar, ekmek yapmak için maya olarak kullanılan Saccharomyses cerevisae veya rokfor peynirlerinin üretimine katılan Penicillium roqueforti gibi karakteristik mantarlardır ve yenilebilirler. Ancak yumuşak, taze veya kürlenmiş gibi diğer peynirlerde görülen mantar, kötü muhafazanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Yani, peynirde olmayan bir küf oluşursa, sindirim sorununa neden olabileceğinden, atılması tercih edilir.

ZEHİRLİ KÜFLER

Yiyeceklerimizden uzak tutulması gereken küf türleri de vardır. Ve ortaya çıkarlarsa, onları tüketmemek gerekir. Bunlardan biri yer fıstığı ve türevlerinde, bademlerde veya ekmek ve portakalda bulunan Aspergillus'tur. Bu küf türü sağlık için tehlikelidir, çünkü aflatoksin adı verilen toksinleri ciddi hastalıklara neden olur. Çok yüksek miktarda tüketilirse karaciğer DNA'sını değiştirebileceğini ve kanser riskini artırabileceğini gösteren çalışmalar vardır.

Görünür olmaları, tadı veya kokusu değişmiş olsun ya da olmasın, ürünün geri kalanının zaten kontamine olduğunu gösterir. Bu tür yiyeceklerin tüketimi, küf gördüğümüz parça çıkarıldıktan sonra bile tamamen önerilmez. Büyük olasılıkla, algılamasak bile daha fazlası vardır. Ek olarak, sporlar çok uçucudur ve küflerin de gelişebileceği ambalajlarda, buzdolabında, bezlerde ve mutfak gereçlerinde kalır. Bir gıdada küf varlığı tespit edildikten sonra, tamamı atılmalı ve ortam iyice temizlenmelidir.

Küf veya diğer istenmeyen patojenlerin mevcudiyetini önlemek için mutfakta iyi hijyen sağlamak önemlidir. Gıdaya dokunan yüzeylerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra buzdolapları, meyve çekmeceleri ve gerekli ürünlerde soğuk zincirin kırılmaması önemlidir. Örneğin, buzdolabının elektriksel bir problemden dolayı uzun süre kapalı kalması durumunda, mantar gelişimini tetiklediği için bol su içeren bir ortamın oluşmadığından emin olmak için yiyecekleri iyi kontrol edin.

MİKOTOKSİNLERE DİKKAT EDİN

Küflerde bizi hasta edebilecek birçok madde vardır. En zararlılardan bazıları mikotoksinlerdir. Mikotoksinler, tahıllar, kuru meyveler, sert kabuklu yemişler ve baharatlar gibi gıdalarda gelişen bazı küf türleri tarafından doğal olarak üretilen toksik bileşiklerdir. Birçok mikotoksin türü vardır, en yaygın olanları aflatoksinler, okratoksin A, patulin, fumonisinler, zearalenon ve nivalenol ve deoksinivalenoldür.

Mikotoksinlere maruz kalma genellikle enfeksiyonlu gıdaları ya da kontamine gıdalarla beslenen hayvanlaradn elde edilen ürünleri tüketmeyle ortaya çıkar. Bize daha ciddi rahatsızlıklar verebilecek olanlar, tahıllarda ve kuru yemişlerde bulunan mantarlar; aflatoksinlerdir.

Küfler tarafından üretilen aflatoksinler, en toksik mikotoksinler arasındadır ve fındık, pirinç ve kurutulmuş meyve, yer fıstığı, mısır ve tahıllarda büyüyebilir. 1988'den beri Dünya Sağlık Örgütü, bir mikotoksin türü olan aflatoksin B1'i kanserojen olarak değerlendirmektedir. Yüksek toksisiteleri nedeniyle, onları yüksek miktarlarda soluduğumuzda bile solunum yolu hastalıklarına neden olabilirler.

Mikotoksinlerin vücut üzerindeki etkileri genel olarak şunlardır:

- Kanser gelişimi

- Östrojen metabolizmasında, gastrointestinal veya böbrekte problemler

- Bulaşıcı hastalıklara karşı direnci azaltma

- Bağışıklığı baskılama

EVDEKİ KÜF İÇİN ÖNLEMLER

Mikotoksinler, üreme için küfün ürettiği sporlardan ayrılır. Ancak bu kimyasallar havada uçuşabilir ve küf sporları ile birlikte hareket edebilir. Araştırmalar ayrıca, mikotoksinlerin havada çok küçük toz parçacıkları veya kolayca solunabilen parçaları içinde dolaştığını da göstermiştir.

Zehirli bir küf türünün varlığının mutlaka mikotoksinlerin varlığı anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir. Ayrıca, sadece küflenmiş bir gıdaya bakarak bir küfün mikotoksin üretip üretmediğini anlayamazsınız.

Evinizdeki Küf İçin Yapabilecekleriniz

Küf büyümesini kontrol etmenin en iyi yolu nemi kontrol etmektir. Yapabileceğiniz diğer işlemler şunlardır:

- Herhangi bir su sızıntısı kaynağını onarın ve iç mekan nemini azaltın.

- Yemek pişirirken, bulaşık yıkarken ve temizlik yaparken fanları kullanın.

- Görünür küfü çıkarmak için sabun ve sünger kullanın.

- Bazı küflü alanlar kuruysa, üzerlerine hafifçe su püskürtün. Bu, temizlik sırasında havaya küf sporları yayılmasını önleyecektir.

- Özellikle su basmaları sonrası temizlikte kullanılan tüm malzemeleri sağlam bir çöp torbasına koyduğunuzdan ve uzaklaştırdığınızdan emin olun.

- Küflü malzemeleri çıplak elle tutmayın ve yaklaşırken maske kullanın.

- Küf sporlarıyla temastan kaçınmak için kollarınızı ve bacaklarınızı kapatan giysiler giyin. Her temizlikten sonra giysileri yıkayın veya atın.

Unutmayın; küfler hemen hemen her yerde bulunabilir ve nem olduğu sürece hemen hemen her maddede büyüyebilirler. Ancak, potansiyel tehlikelerin farkında olarak ve uygun önlemleri alarak küf sporlarına ve mikotoksinlere maruz kalmanın sağlık üzerindeki riskini sınırlayabilirsiniz.