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    Yoğurt ve balın birlikte tüketilmesinin faydaları

    Ayrı ayrı tüketildiklerinde birçok sağlık problemini önlemede yardımcı olan yoğurt ve bal, hafta 1 kez birlikte tüketildiğinde sayısız fayda sağlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 16:35
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    Yoğurt ve balın birlikte tüketilmesinin faydaları

    Yoğurt ve bal, ayrı ayrı tüketildiklerinde dahi mucizevi bir şifa kaynağı…

    Kalsiyum bakımından zengin olan yoğurt, yağ yakımını hızlandırıyor. Ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içeriyor.

    Probiyotik kaynağı ve protein kaynağı olması açısından sağlığımız açısından oldukça faydalı bir besin.

    Doğadan sofraya uzanan yolculuğu ile tam bir şifa kaynağı olarak bilinen bal da, birçok sağlık problemini önlemede önemli rol oynuyor.

    Bal, içerisinde sayısız mineral bulundurmasından dolayı doğal antibiyotik olarak biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu iki besin, beraber tüketildiğinde de sağlık açısından oldukça faydalı.

    VÜCUDA ENERJİ VERİR

    Bal içerisinde folat ve bolca C vitamini barındırmasından dolayı yoğurtla beraber tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda enerji veriyor.

    PSİKOLOJİK HASTALIKLARDA DA ETKİLİ

    Sinirleri sakinleştirir. Psikolojik hastalıkları tedavi ettiği söylenmektedir.

    DİŞ ETİ RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR

    Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi edici özelliği olduğu söylenmektedir. Özellikle diş eti çekilmesine iyi geldiği bilinmektedir.

    Yoğurt ve balın birlikte tüketilmesinin faydaları #1

    KEMİK ERİMESİNİ GECİKTİRİR

    Spor yapanlara, spor öncesi tüketmemeleri tavsiye edilir. İçerisine ceviz de ilave edilebilir.

    İçerisinde yüksek kalsiyum bulundurduğundan kemik erimesini geciktirdiği, ayrıca bağırsak hastalıklarına iyi geldiği ve kolon kanseri tedavisinde etkili olduğu söylenmektedir.


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