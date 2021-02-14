Yüksek ateş hakkında bilinmesi gereken beş kısa bilgi

İçinde bulunduğumuz soğuk ve grip sezonunda, artan COVID-19 oranlarıyla boğuşmanın yanı sıra, hastaların yüksek ateşi doğru olarak anlamaları da önemli. İşte yüksek ateş hakkında bilmeniz gerekenler.

İnsan vücudu, belirli bir sıcaklık aralığında en iyi şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ortalama "normal" vücut ısısı 36,5 derecedir.

Pek çok insan "ateş" terimini bilinçsiz bir şekilde kullanırken, yani normalden daha kızarık veya daha sıcak hissettikleri anlamına gelirken, ateş için tıbbi kriter 38 derece ve daha yüksek bir sıcaklıktır.

Ortalama olarak, çocuklar yetişkinlerden daha sık ateşlenirler ve ateşleri yetişkinlerden daha yüksektir.

Bu yıl grip ve soğuk algınlığının yanında bir de koronavirüsle mücadele halindeyiz. Bu yüzden yüksek ateş hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemli. İşte bilmeniz gerekenler.

VÜCUT ISISI BEYİN TARAFINDAN DÜZENLENİR

Vücudun "termostatı" olarak adlandırılan hipotalamus beyinde bulunur. Hipotalamus vücudun ayar noktasını daha yüksek bir sıcaklığa kaydırdığında yüksek ateş oluşur. Yüksek ateş durumunda, hastalar kızarmış veya normalden çok daha sıcak hissedebilirler. Paradoksal olarak, hastalar aynı zamanda titreme de yaşayabilir çünkü mevcut vücut sıcaklıkları yeni ayar noktasından daha düşüktür. Ayrıca titreme vücudun iç ısısını yükseltmeye yardımcı olan hızlı kas kasılmalarına neden olur.

ATEŞİN EN YAYGIN NEDENİ ENFEKSİYONDUR

Enfeksiyonlar, hastaların ateşlenmesinin en yaygın nedenidir. Çoğu mikroorganizmanın hayatta kalabilecekleri dar bir sıcaklık penceresi vardır. Vücuda bir patojen bulaştığında, hipotalamus vücudun iç sıcaklığını patojenin artık hayatta kalamayacağı bir seviyeye yükseltir, bu da patojeni yener ve enfeksiyonu çözer.

YÜKSEK ATEŞİN FARKLI NEDENLERİ DE OLABİLİR

En yaygın ateş kaynağı enfeksiyonlar olsa da, diğer bulaşıcı olmayan durumlar da yüksek ateşe neden olabilir. Bazı kanserler, otoimmün bozukluklar, ilaçlar ve sıcağa bağlı hastalıklar ateşe neden olabilir.

Uzun süreli veya tekrarlayan yüksek ateşi olan hastalar, bu ateş kaynaklarını devre dışı bırakmak için tıbbi yardım almalıdır, çünkü bu sorunlar teşhis edilmezse veya tedavi edilmezse genellikle tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

YÜKSEK ATEŞ KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLABİLİR

Ateş genellikle sağlıklı bir bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonun varlığına uygun tepkisini gösterirken, belirli durumlarda komplikasyonlara neden olabilir. Su, sıcak yüzeylerden daha hızlı buharlaştığı için, hastalar kusma veya ishal nedeniyle sıvı kaybetmeseler bile yüksek ateş nedeniyle hızla susuz kalabilirler. Yani, cilt sıcaklığınız ne kadar yüksekse, sıvı vücudunuzdan o kadar hızlı kaçar. Ateşli hastalar ayrıca aşırı terlemeden dolayı sıvı kaybedebilirler.

Küçük çocuklar daha büyük çocuklardan veya yetişkinlerden daha hızlı susuz kalırlar, bu nedenle hidrasyon durumlarına karşı dikkatli olmak özellikle önemlidir. Hastalar bol miktarda berrak sıvı içmeye teşvik edilmelidir. Ateş düşürücü ilaçlar, yüksek veya uzun süreli ateşi olan hastalarda cilt sıcaklığını düşürmek ve sıvı kaybı oranını yavaşlatmak için genellikle yararlı olurlar.

6 ay - 5 yaş arasındaki çocukların yaşayabileceği bir diğer komplikasyon da ateşe bağlı nöbettir. Bunlara ateşli nöbetler denir. Ateşli nöbetler, vücudun iç ısısı hızla yükseldiğinde tetiklenir. Ateşli nöbetler genellikle sadece birkaç dakika sürer ve altta yatan tehlikeli bir duruma işaret etmezken, ateşi ve nöbeti olan çocuklara acil tıbbi müdahele gereklidir.

YÜKSEK ATEŞ İÇİN ÇEŞİTLİ TEDAVİLER MEVCUTTUR

Yüksek ateşin tedavisi, ateşin kaynağı, semptomların süresi ve şiddeti, hastanın yaşı ve altta yatan durumlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Viral enfeksiyonlara bağlı ateşlerin çoğu 96 saat içinde kendiliğinden düzelir ve herhangi bir özel tedavi gerektirmez ancak hastalar dinlenme ve ağrıyı azaltan ve ateşi azaltan ilaçlardan fayda görebilir. Bakteriyel enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Bulaşıcı olmayan kaynakların neden olduğu ateşin tedavisi, spesifik tanıya bağlıdır.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.