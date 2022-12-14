Yüksek ateşe sarımsaklı yoğurt!

Çeşitli hastalıklar sonucu yükselen ateş, vücutta ciddi hasarlara neden olabilir. Bu yüksek ateşten kurtulmak için ise sarıomsaklı yoğurdu devreye sokabilirsiniz.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte, hastalanmak daha kolay bir hal almaya başladı.Sağlığımıza özen göstermediğimiz her an, hastalıklar kapımızı çalabilir.

Sert ve soğuk geçen kış aylarında ise özellikle çocuklar dayanıksız ve hazırlıksız yakalanıyor. Çocukların kış aylarında hasta olma ihtimali artıyor.

Bu nedenle çocukların hasta olmaması için bol vitaminli besinleri tüketmeleri gerekiyor. Burada da iş anne-babaya düşüyor.

Anne-babaların bu konuda bilinçlenmesi ve çocuklarının sağlıklarını desteklemeleri gerekiyor. Eğer çocuğunuz hasta olduysa ve yüksek ateşi varsa, sarımsaklı yoğurdu hemen devreye sokunn.

Sadece çocuklar değil, yetişkinlerde de işe yarayan mucizevi bir tarif diyebiliriz. Sarımsağın ve yoğurdun faydalarını ayrı ayrı bilmeyen yoktur. Bu iki besinin faydaları yazmakla da bitmez.

Bir araya gelince ise hem hastalıklardan koruyor hem de yüksek ateşin kısa süre içerisinde kaybolmasına neden oluyor.

Sarımsaklı yoğurt mucizesi

Hastanın vücuduna bol miktarda sarımsaklı yoğurt sürün. Yoğurdun kurumasının ardından temiz ve ılık bir bezle vücudunu silin.

Bunun dışında da hasta olan kişi, sarımsaklı yoğurdu dengeli miktarda tüketebilir.Bu karışımdan bir kaşık almak bile, iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Diğer faydaları

Antibiyotik etkisi ile beraber bağışıklık sistemini onarır ve güçlendirir. Vücutta oluşan çeşitli yaralanmaların iyileşme sürecini hızlandırır ve leke kalmasını önler.

Kanseri önler ve kanser hücrelerinin yayılmasını engeller. Midedeki gazların azalması yönünde de büyük işleve sahip bu besin, aynı zamanda akciğerde oluşan balgamı söker.

Kadınlarda vajina kanserine yol açabilecek vajinal enfeksiyonları önler. Sindirim ve kolon hastalıkları, soğuk algınlığı , ishal ve kusma gibi bir takım hastalıkların tedavisinde de yardımcı olur.