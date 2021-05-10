Yüksek kan şekeri dışında 10 diyabet uyarısı

Başta kalp ve böbrek sorunları olmak üzere birçok farklı komplikasyona yol açabilen şeker hastalığı, çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor. İşte diyabetin yüksek kan şekeri dışında 10 belirtisi.

Kan şekeri yükselmelerini herkes yaşar ancak diyabet hastalarında vücut bu kan şekeri artışlarını yönetemez. Vücut, insülin hormonu ile ilgili bir sorun yaşar. Tip 1 diyabetiklerde toplam insülin eksikliği varken, tip 2 diyabetiklerde çok az insülin vardır veya vücutları insülini düzgün kullanamaz.

Bu durumların her biri, vücudun kan dolaşımından şeker çekmesini ve onu hücrelere dağıtmasını engeller. Bu, tedavi gerektiren yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur.

Enerjimizin çoğunu kan dolaşımında bulunan glikozdan alırız ve insülin bunu yönetmeye yardımcı olur. İnsülin mevcut olmadığında şeker kan dolaşımında birikmeye devam eder ve çok çeşitli sağlık sorunlarına neden olur.

TİP 1 DİYABET

Tip 1 diyabet genellikle birçok insanın doğuştan sahip olduğu bir otoimmün bozukluk olarak kabul edilir. Bağışıklık sistemi rutin olarak insülin üreten belirli pankreas hücrelerine saldırır. Tip 1 diyabetin tersine çevrilmesi söz konusu değildir ve araştırmacılar, bağışıklık sistemine zarar veren tepkiyi neyin tetiklediğini hâlâ bilmemektedir. Genetik ve çevresel faktörler Tip 1 diyabete neden olabilir.

TİP 2 DİYABET

Tip 2 diyabet, vücudun doğal olarak ürettiği insülini kullanamamasıyla ilgili bir durumdur. Vücudunuz oluşturduğu insülini kullanmadığı için, pankreas daha da fazla insülin üretmeye başlar. Talebe yetişemediğinde, insülin üretimi düşer ve yüksek tansiyon seviyelerine yol açar. Bu tür insülin direncinin nedeni hala bilinmemektedir, ancak belirli yaşam tarzı faktörleri insanları daha yüksek bir risk kategorisine sokabilir. Tip 2 diyabet risk faktörleri arasında genetik yatkınlıklar, sedanter yaşam tarzı, fazla kilolu veya obez olmak ve kötü beslenme yer almaktadır.

Gebelik diyabeti veya gestasyonel diyabet, hamilelik sırasında kan şekeri seviyeleri yüksek seviyelere çıktığında ortaya çıkar. Tipik olarak, bu tip diyabet gebeliğin 24 ve 28 hafta arasında gelişebilir ve bebek doğduktan sonra kaybolabilir. Bazı kadınlar için, gebelik diyabeti geliştirmek, onları tip 2 diyabet için daha fazla risk altına sokabilir. Gestasyonel diyabet için risk faktörleri arasında fiziksel aktivite eksikliği, obezite ve genetik gibi sebepler bulunur.

Her iki diyabet türü de tehlikelidir ve şeker hastası olmayanlara kıyasla iki kat daha fazla kalp krizi veya kalp hastalığı riskine yol açabilir. Şeker hastalığının diğer komplikasyonları arasında göz problemleri, yüksek kolesterol, böbrek hastalığı, ayak enfeksiyonları, deri enfeksiyonları, felç, yüksek tansiyon ve bilişsel gerileme bulunur.

Araştırmalara göre 4 diyabet hastasından 1'i kan şekerinin yüksek olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, diyabet öncesi uyarı işaretlerini bilmek çok önemlidir. Pre-diyabet, tip 1 veya 2 diyabetin başladığını gösteren diyabet öncesi dönemdir. Diyabet öncesi dönemde, genellikle yüksek kan şekeri seviyeleri gözlenir.

DİYABETİN ERKEN İŞARETLERİ

Hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet, farklı fiziksel semptomlar oluşturabilir. Bununla birlikte, her iki tip de bu yaygın belirtileri yaşayabilir:

Sık idrara çıkma

Yüksek tansiyon, fazla şekeri kan dolaşımından çıkarmaya çalışırken böbreklerin aşırı hızlanmasını tetikler. Bu, bireylerin sık idrara çıkmasına neden olur. Özellikle geceleri tuvalete gitme dürtüsü daha yaygın olabilir.

Sık idrara çıkma, altta yatan diyabeti işaret edebilir. Çok miktarda su tüketenler için saatte bir gitme ihtiyacı sık olabilir. Bununla birlikte, su tüketmediğiniz zamanlarda sürekli gitmeniz gerekiyorsa, bu altta yatan sorunların bir uyarısı olabilir.

Aşırı susuzluk

Bu, sık idrara çıkma ile beraber gider. Böbrekler fazla suyu uzaklaştırdıkça, kişi giderek daha fazla susuz kalabilir ve bu da daha fazla su tüketilmesine ve susamaya neden olabilir. Aşırı susama, teşhis edilmemiş diyabetin en yaygın semptomlarından biridir. Vücudumuzun verimli bir şekilde çalışması için bol miktarda suya ihtiyaç duyması nedeniyle gün boyunca susamak yaygındır. Ancak, kişi her gün oldukça fazla su içtikten sonra bile aşırı derecede susuyorsa, bu altta yatan diyabetin bir işareti olabilir. Ağız kuruluğu, tahriş olmuş gözler ve bastırılamayan susuzluk, böbreğin aşırı kan şekerini filtrelemek için aşırı su kullanmasından kaynaklanır.

Geçmeyen açlık hissi

İnsülin eksikliği veya oluşturulan insülini kullanamama, vücudun besinleri alma yeteneğini engeller. Bu besin eksikliğinden dolayı bireyler, sürekli yemek yeme ihtiyacı hissedebilir.

Aşırı yorgunluk

Ayrıca gıdalardan besin elde etmekle doğrudan ilişkili olarak, kişi sürekli aşırı yorgun hissedebilir. İyi bir gece uykusundan sonra bile, vücut gıdalardan enerji alamazsa, verimli bir şekilde çalışamaz.

Günün sonunda yorgun olmak güzel bir şeydir. Bu, vücudumuzun bizi tam anlamıyla yaşanmış bir güne karşı uyarma şeklidir. Ancak, iyi bir gece uykusundan ve yeterli beslenmeden sonra hala sürekli yorgun hissediyorsanız, bu vücudunuzun size bir şeylerin olduğunu söyleme yolu olabilir. Aşırı yorgunluk, teşhis edilmemiş diyabetin en yaygın bir başka belirtisidir. İyi bir gece uykusu uyumanıza, bol su içmenize ve doğru besinleri yemenize rağmen gözlerinizi zar zor açıyor ve başınızı yukarıda tutabiliyorsanız, doktorunuza danışın.

Bulanık görme

Yaşam boyu şeker hastalığı olanlar, genellikle yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde göz problemleri yaşar. Diyabetin erken evrelerinde de kan dolaşımındaki fazla şeker, gözlerdeki hassas damarlara zarar vererek bulanık görmeye neden olabilir.

Eller ve ayaklarda uyuşma

Nöropati olarak da bilinen ellerde ve ayaklarda karıncalanma hissi, diyabet için erken uyarı işaretleri olabilir. Diyabet tedavi edilmezse uyuşukluk ve ağrı giderek daha da kötüleşebilir.

Kararan cilt

Kasıkta, koltuk altlarında veya boyunda oluşan yumuşak, kadifemsi koyuluklar diyabet belirtisi olabilir. Bu lekeler görünüşte koyulaşabilir ve bu koyuluk geçmeyebilir.

Mantar enfeksiyonları

Fazla şeker, mantarların gelişmesine neden olabilir. Bu enfeksiyonlar, vücudun ağız, boğaz, cinsel organlar ve koltuk altı gibi nemli bölgelerinde ortaya çıkabilir.

Kilo kaybı

Vücudun tükettiği gıdalardan yeterli besin alamamasından kaynaklanan kilo kaybı, Tip 1 veya 2 diyabetin bir başka belirtisidir. Kilo kaybı ani olabilir veya yavaş yavaş ortaya çıkabilir.

Yavaş iyileşen yaralar

Kesikler, sıyrıklar, çürükler ve diğer yaralar kontrolsüz kan şekeri varlığında daha yavaş iyileşir. Diyabet, sinir hasarına neden olur ve özellikle bacaklarda ve ayaklarda dolaşımı etkiler, bu da bölgeye yeterli kan akışı olmadığı için iyileşmeyi geciktirebilir. Küçük yaralar bile enfeksiyonlara daha yatkın hale gelir ve bu çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Bazı diyabet hastalarında bu yaralar ayağın kesilmesine neden olabilir.

Uzun süre tedavi edilmeyen Tip 1 veya Tip 2 diyabet kontrol altına alındığında bile, bazı diyabet semptomları ömür boyu sürecek sorunlara neden olabilir. Diyabet semptomlarından herhangi birini veya tamamını yaşıyorsanız, doktorunuza görünmeniz çok önemlidir. Vücudumuz, iç organlar tarafından kurulan dengelere göre çalışır. İnsülin üretimindeki eksiklik gibi bir şey baş gösterdiğinde, sistemin bu karmaşık ağını bozabilir. Tedavi edilmezse, diyabet ciddi, hatta yaşamı tehdit eden sorunlara neden olabilir.