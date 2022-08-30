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    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek

    Bazı besinler içerdikleri maddeler sayesinde kan şekeri dalgalanmalarını önler ve şeker hastalığından kilo alımına kadar birçok olumsuz duruma karşı koruyucu etki gösterir. İşte şekere karşı 9 besin.
    • Özel İçerik
    • 30.08.2022 - 16:11
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    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek

    Glisemik indeks, karbonhidrat bazlı gıdaların alımından sonra kan şekerindeki artışın derecesini ifade eder. Yüksek karbonhidratlı yemeklerden sonra ortaya çıkan kan şekeri dalgalanmaları, şeker hastalığının gelişimi için risk faktörlerinden biri olduğundan, kan şekeri artışlarından kaçınmak diyabetin önlenmesinde önemlidir.

    Kan şekerini  düşürebilen ve dolayısıyla kan şekerini düzenlemekten sorumlu pankreas tarafından salgılanan hormon olan insülinin salınımını önleyebilen bazı gıdalar vardır. Bunlar arasında bazı meyveler, baharatlar, proteinler ve bazı iyi yağlar bulunur.

    İşte kan şekerini düşüren 9 yiyecek.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #1

    Yaban mersini

    Araştırmalar, günde bir avuç yaban mersini yemenin pankreas tarafından salgılanan ve kan şekerini düzenleyen hormon olan insülin üretimini etkilediğini gösteriyor.

    Düzenli tüketimi, risk altındaki bireylerde diyabet geliştirme riskini azaltabilir.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #2

    Avokado

    Avokadonun yağ içeriği yüksektir, ancak vücut için kötü olan türden değil, şekerin kana salınımını yavaşlatmaya yardımcı olan ve daha az insülin üretimini sağlayan türde yağlardır. Bunlar tekli doymamış yağlardır.

    Avokado ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı bir madde olan beta sitosterol içerir. Aşırı kalori alımını önlemek için kendinizi çeyrek avokado ile sınırlamanız yeterlidir. Veya salatalara küçük parçalar halinde ekleyebilirsiniz.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #3

    Chia tohumları

    Glütensiz tahıllar olan chia tohumları, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek vücudun insüline duyarlılığını azaltmaya yardımcı olur. Chia tohumları ayrıca kolesterolü, tansiyonu ve tatlı yedikten birkaç saat sonra oluşan açlık hissini düşürür.

    Chia tohumları ayrıca lif, magnezyum, potasyum, folik asit, demir ve kalsiyum içeren güçlü bir iltihap önleyicidir.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #4

    Tarçın

    Araştırmalar, tarçının karaciğeri insülin salınımına daha kolay yanıt vermeye teşvik ettiğini ve böylece kilo kaybına yardımcı olduğunu gösteriyor. Vücudun insüline daha iyi tepki vermesi, kandaki şeker dengesinin daha iyi olması ve dolayısıyla daha düşük insülin salınımı anlamına gelir.

    Tarçın ayrıca yüksek kan şekeri seviyeleri, kötü kolesterol LDL ve toplam kolesterol dahil olmak üzere kalp ve damar hastalıkları için çeşitli risk faktörlerini azaltmada önemli bir rol oynar.

    20 gün boyunca günde yarım çay kaşığı vücudun insülin tepkisini iyileştirmek ve böylece kan şekeri oranını yüzde 20'ye kadar azaltmak için yeterlidir.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #5

    Mango

    Araştırmalara göre, günlük 10 gram kurutulmuş mango (taze mangonun yaklaşık yarısına veya 100 grama eşdeğer) tüketimi, kan şekeri düzeylerinin düşmesine yardımcı olabilir.

    Mango ayrıca A ve C vitaminleri, folik asit ve lif dahil olmak üzere 20'den fazla farklı vitamin ve mineral içerir.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #6

    Baharatlar

    Araştırmalar, çeşitli baharatlar eklenen gıdaların hem glikoz hem de kolesterol metabolizmasını iyileştirerek kan şekeri ve insülin seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor.

    Yüksek kan şekeri ile savaşan baharatlar zerdeçal, kimyon, zencefil ve kişniştir. Bu aromatik bitkilerin tümü, belirgin bir anti diyabetik özelliğe sahiptir.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #7

    Sızma zeytinyağı

    Sızma zeytinyağının yüksek şeker düşürücü etkisi, büyük ölçüde doymamış yağ içeriğine bağlıdır.

    Sızma zeytinyağı ayrıca, damar sertliğini önlemeye yardımcı olan ve yemeklerden sonra iyi kan şekeri kontrolü de dahil olmak üzere yüksek antioksidan güce sahip maddeler olan polifenoller gibi diğer biyoaktif bileşikleri de içerir.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #8

    Yumurta

    Araştırmalar, sabahları günde 2 yumurta yiyen aşırı kilolu veya obez kişilerin , benzer ancak yumurta içermeyen bir kahvaltı yapanlara göre yüzde 65 daha fazla kilo verdiğini buldu.

    Bunun nedeni, yumurta yemenin yemeklerden sonra insülin tepkisini azaltarak ve tokluğu daha uzun süre artırarak açlığın kontrolüne yardımcı olabilmesidir. Bu şekilde, örneğin karbonhidrattan zengin bir yemekten sonra oluşan kan şekerindeki dalgalanmaların önüne geçilmiş olur.

    Araştırmalar, kahvaltıda yumurta yiyen kişilerin 36 saat boyunca önemli ölçüde daha az kalori tüketmelerinin muhtemel olduğunu gösteriyor.

    Yüksek kan şekerini düşüren 9 yiyecek #9

    Kiraz

    Kirazlar antosiyaninler adı verilen ve şeker hastalığına yatkın kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilecek besinler içerir.

    Araştırmalar, antosiyaninlerin insülin üretimini yüzde 50 oranında azaltabileceğini gösteriyor.


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