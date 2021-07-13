Yüksek kolesterolün belirtileri ve kolesterolü düşürmek için ipuçları

Yüksek kolesterolü belirlemenin tek garanti yolu bir kan testi olsa da vücuttaki bazı işaretler, kötü kolesterolün yüksek olduğunun habercisi olabilir. İşte yüksek kolesterol için uzman önerileri.

Kolesterol seviyeleriniz doğrudan kalp ve damar sağlığını etkiler. Bu nedenle sağlıklı bir aralıkta olduklarından emin olmak önemlidir. Peki, yüksek kolesterolün belirtileri nelerdir?

Aslında yüksek kolesterol, çoğu zaman belirti vermeden damar duvarlarında birikme eğilimindedir. Birden fazla kolesterol türü vardır ve yükseklik sorunu LD kolesterol adı verilen kötü kolesterol ile ilişkilidir. Kandaki yüksek LDL'nin neden olduğu yağlı plaklar damarları tıkadığında, kalp krizi veya felce neden olabilirler.

İyi kolesterol olarak bilinen HDL koelsterol ise yüksek seviyelerdeyse sağlığınız için iyidir. Bunun nedeni, HDL'nin vücudunuzun yağları yok etmesine yardımcı olması ve LDL'n,n yağları damarlarda biriktirmesidir. Bu nedenle LDL, zayıf kan dolaşımından kalp krizlerine, felçlere, kalp sorunlarına ve yüksek tansiyona kadar birçok sağlık sorununa neden olabilir.

KOLESTEROLÜN İŞLEVİ VE NORMAL DEĞERLERİ

Kolesterol, karaciğer tarafından doğal olarak üretilen ve kan dolaşımında bulunan bir yağ türüdür. Normal koşullar altında kolesterol vücutta dört ana amaca hizmet eder:

- Cinsellik hormonlarının üretimi,

- D vitamini üretimi,

- Doku yapısı,

- Safra üretimi.

Kandaki sağlıklı kolesterol değerleri şu şekildedir:

LDL Kolesterol

İyi: 100 mg/dL'ye kadar

Sınır: 130 ve 159 mg/dL arası

Yüksek: 160 mg/dL'den fazla

HDL Kolesterol

İyi: 45 mg/dL'den fazla

Sınır: 40 ve 45 mg/dL arası

Düşük: 40 mg/dL'den az

Toplam Kolesterol

İyi: 170 mg/dL'den az

Sınır: 170 ile 199 mg/dL arası

Yüksek: 199 mg/dL'den fazla

LDL kolesterolde, 160 mg/dL'nin üzerindeki herhangi bir seviye ve toplam kolesterolde, 199 mg/dL'nin üzerindeki herhangi bir seviye endişe nedenidir ve yüksek bir değer olarak kabul edilmektedir.

YÜKSEK KOLESTEROL BELİRTİLERİ

Yüksek kolesterol çoğu durumda belirti vermez. Genellikle, yalnızca kalp krizi veya felç gibi acil olaylar, yüksek kolesterolün neden olduğu hasarı yansıtabilir. Daha da önemlisi, bu olaylar, yüksek kolesterol damarlarda plak oluşumuna neden olana kadar meydana gelmez.

Ancak, yüksek kolesterol karaciğerde yağ birikintilerine yol açabilir ve bu da bazı insanlarda aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

- Deride ksantelazma olarak bilinen yağ topakları,

- Belirgin bir sebep olmaksızın karın şişmesi,

- Karın bölgesinde artan hassasiyet.

Ksantelazma, deride oluşur ve genellikle sarı renkli, farklı boyutlarda topaklar şeklinde ortaya çıkar. Genellikle kolun ön kısmı, eller veya göz çevresi gibi belirli bir bölgede gruplar halinde görünürler.

Karın şişmesi ve hassasiyetine genellikle, kan trigliserit konsantrasyonları 800 mg/dl'ye yakın veya daha yüksek değerlere ulaştığında ortaya çıkan karaciğer ve dalak büyümesi neden olur ve bu, şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı gibi başka semptomlara bile neden olabilir. Bu semptomların ortaya çıkması için kolesterol seviyelerinin çok yüksek olması gerektiğinden, kişi çoğu zaman yüksek kolesterolü olduğunu bile bilmez, bu da yüksek kolesterolün ilerlemesini kolaylaştırır.

Kolesterolünüzün yüksek olup olmadığını doğrulamanın tek güvenilir yolu, toplam, kötü, iyi kolesterol ve trigliserit miktarlarını değerlendirmek için bir kan testidir.

YÜKSEK KOLESTEROLÜN NEDENLERİ

Yüksek kolesterolün çeşitli nedenleri vardır ve bunların çoğu, yaşam tarzıyla yakından bağlantılı günlük alışkanlıkları değiştirerek kontrol edilebilir.

Hareketsiz yaşam tarzı

Hareketsiz bir yaşam sürmek, yüksek kolesterolün en büyük nedenlerinden biridir. Hareketsiz bir yaşam tarzının aynı zamanda fiziksel aktivite olmayan bir günlük yaşam anlamına geldiğini, yani sadece az miktarda sokakta yürümek veya örneğin çocuklarınız ve evcil hayvanlarınızla oynamak anlamına geldiğini hatırlamakta fayda var.

Kötü beslenme alışkanlıkları

Kötü beslenme, yüksek kolesterol üretmenin yanı sıra başka sağlık sorunlarını da beraberinde getiren ana sorunlardan biridir. Bazı yiyecekler, küçük miktarlarda bile kolesterol seviyesini yükseltebilir. Bunun nedeni, bu tür yiyeceklerin doymuş yağlar, trans yağlar ve LDL kolesterolün çok yükselmesine neden olan diğer maddeler açısından zengin olmasıdır.

Kötü kolesterolü artırmada en çok etkisi olan yiyecekler arasında sosis, salam, kaşar peyniri, çikolata, paketli abur cuburlar, paketli meyve suları, şekerli ve gazlı içecekler, beyaz ekmek, kızarmış yiyecekler, alkollü içecekler ve şeker bulunur.

Aile öyküsü

Ailede özellikle 1. derece akrabalarda bu tip problem öyküsü olması, daha genç yaşlarda bile yüksek kolesterol gelişme riskini artıran bir faktördür.

Cinsiyet ve yaş

Kadınların yüksek kolesterole sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, yaşamın çeşitli evrelerinde daha uzun süren ve daha yoğun olan hormonal değişimdir.

LDL kolesterol seviyelerinin çok daha yüksek olabileceği zamanlardan biri menopozdan hemen sonradır. Hormonal değişim ile vücut, ihtiyaç duyduğundan daha fazla kolesterol üretebilir.

Ayrıca yaş bir risk faktörüdür, hastanın yaşı ilerledikçe vücudun kolesterol üretimi ve tüketiminin dengesizleşme riski artar.

Obezite ve fazla kilo

Bunlar yüksek kolesterolün, hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenme ile de ilgili olan iki nedendir. Fazla kilolar ve özellikle göbek çevresinde yağ birikimi bu ciddi sorunun nedenleri arasında yer almaktadır.

Sigara

Sigara, damarların tam çalışmasını önler. Bunun nedeni kan dolaşımını bozması ve bu yapılar içinde kolesterol birikmesine izin vermesidir.

Şeker hastalığı

Kolesterol seviyeleri diyabet nedeniyle etkilenebilir. Bu hastalığın neden olabileceği etkilerden biri, LDL kolesterol düzeyinde bir artış ve HDL'de bir azalmadır.

YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN İPUÇLARI

Vücudunuzun kolesterol seviyesini düşürmenin birçok yolu vardır. Ve neredeyse tamamı yüksek maliyetler veya takip edilmesi zor bir program gerektirmez.

Bununla birlikte, risk gruplarından herhangi birine uyuyorsanız, vücudunuzda kolesterolü yükselten bazı alışkanlıkları bırakmanız daha zor olabilir. Bu nedenle, alışkanlıkların değiştirilmesine yardımcı olmak için bir doktora başvurmak şarttır.

Fiziksel aktiviteler yapın

Fiziksel aktiviteler yapabileceğiniz ilk şey olabilir ve kolesterol seviyenizi düşürmeye başlayabilirsiniz. Ancak, sonuçlar bir gecede değil, düzenli uygulama ile ortaya çıkar.

Yapabileceğiniz aktiviteler arasında yürüyüş, bisiklete binme, yüzme, esneme ve fonksiyonel egzersizler sayılabilir. Hepsi, yüksek kolesterolünüzü düşürmenize ve size başka birçok yönden sağlık yararı sağlayarak yardımcı olacaktır.

Sigarayı bırakın

Kolesterolün yükselmesini önlemek için sigara, tamamen hayatınızdan çıkarılmalıdır. Bağımlılık, daha şiddetli başka bağımlılıklar edinmenize de neden olabilir.

Alkollü içeceklerden kaçının

Çok miktarda ve sıklıkla tüketilen alkollü içecekler de kolesterolün yükselmesini tetikler. Ayrıca kolesterol seviyelerinin dengesini bozabilir.

Dengeli bir diyet izleyin

Besinler, kötü kolesterolü düşürmek için önemlidir. Günlük yaşamınızda mümkün olduğunca kesilmesi veya kaçınılması gereken tüm yemeklerin yanı sıra, sağlığınızın dengede kalması için tüketilecek besinlere de öncelik vermelisiniz.

Kötü kolesterolü düşürmek için yemeniz gereken yiyecekler arasında derisiz balık, muz, elma, armut, avokado gibi meyveler, marul, roka, pazı, su teresi, kabak, karnabahar, pancar, brokoli gibi sebzeler, tam tahıllı ekmekler, makarna, yulaf ve kepekli pirinç bulunur. Hayvansal yağ alımını azaltın ve daha çok bitkisel yağ tüketin. Akdeniz diyeti tarzı bir beslenmeyi benimseyin.

İlaç kullanın

Daha ciddi vakalarda, kolesterolün çok yüksek olduğu ve hızlı tedaviye ihtiyaç duyulduğu durumlarda ilaçlarla müdahale etmek gerekir. Bu durumda doktor, vücutta yüksek kolesterol üretimini ve birikimini engelleyen ilaçlar yazacaktır.

İlaçlar temelde aynı etkiye sahip olsa da, hastanın profiline ve tıbbi geçmişine ve vücudun ilacı kabul etmesine göre reçete edilirler.

Düzenli olarak doktora gidin

Her altı ayda bir veya yılda bir doktora gitmek, kolesterol seviyenizin yüksek olup olmadığını kontrol etmenin iyi bir yoludur. Bu değer evde ölçülemediği için kan tahlili yaptırmanız gerekir. Bu yüzden, düzenli olarak doktora gitmek önemlidir.