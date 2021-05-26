Yüksek sağlık yararlarıyla brokoli pişirmenin en iyi yolları

Özellikle çocuklar tarafından tadı ve kokusu pek sevilmeyen brokoli, inanılmaz sağlık yararları sunuyor. Bazı pişirme ipuçlarıyla kötü kokuyu uzaklaştırmak ise mümkün. İşte brokoli için püf noktaları.

Genel diyet önerisi, meyve ve sebzeleri, tercihen günde 3-5 porsiyon yemektir ve brokoliyi doğru şekilde ve miktarda hazırlamak kesinlikle sağlığınızı pek çok şekilde iyileştirecektir.

Dünya Sağlık Örgütü araştırmaları, meyve ve sebzelerin 'muhtemelen', kanser riskini azalttığı sonucuna vardı. Ve özellikle bazı 'acı' turpgiller sebzelerine dikkat çekti. Bu tür acı sebzeler, glukozinolatlar olarak bilinen sağlığı geliştiren bileşiklere sahip olmaları bakımından benzersizdir. Glukozinolatlar, kanseri önlemeye yardımcı olabilir. Peki, hangi sebzeler turpgiller kategorisine girer? Karnabahar, lahana, karalahana, brüksel lahanası, turp, su teresi ve şimdi püf noktalarına değineceğimiz brokoli gibi birçok sebze turpgillerdendir.

HAFTADA 1-2 PORSİYON TÜKETİLMELİ

Sağlık açısından maksimum fayda sağlamak için ne kadar brokoli yeneceği konusunda çeşitli araştırmalar vardır. Bazı araştırmalar, haftada 2-3 porsiyon brokoli (veya diğer turpgil sebzeler) önermektedir. Diğerleri, haftada bir kez brokoli yemenin prostat kanseri gibi belirli kanser türlerini geliştirme riskini azaltmak için yeterli olabileceğini göstermektedir.

Genel olarak, haftada 1 ila 2 porsiyon brokoli, kesinlikle sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketilmelidir. Genel olarak turpgillerden sebzeler ve her gün zeytinyağı, ceviz, sarımsak, greyfurt, yeşil çay, karahindiba veya narenciye kabuğu gibi diğer 'acı' yiyecekleri yemek veya içmek size iyi gelecektir.

Bir kupa kadar brokoli, iyi bir C Vitamini, A Vitamini, riboflavin, kalsiyum ve lif kaynağıdır ve sadece 40 kalori içerir. Katarakt, felç ve birçok kanser türüne karşı korumaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca araştırmalara göre, brokolinin kanserle savaşan bileşiklerinden biri olan sülforafan, gıdalarda bulunan en güçlü antikarsinojenlerden biridir. Sülforafanın anti-kanser özelliği, karaciğerinizdeki yiyecekle aldığınız veya çevrede karşılaştığınız kansere neden olan kimyasalları yok eden enzimleri artırarak çalışır.

BROKOLİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Brokolinin büyük çiçekli başları ve sağlam, iri sapları ile en yaygın olanı Calabrese brokoli olmak üzere birkaç çeşidi vardır. Calabrese brokoli, 'brokoli' diye düşündüğümüzde genellikle aklımızda olan şeydir.

Brokoli, serin bir hava mahsulüdür. Bu nedenle, yıl boyunca taze olarak bulunabilmesine rağmen, en tazesi ekimden nisan ayına kadar bulunabilir. Lekesiz, koyu yeşil üstleri ve yumuşak noktaları olmayan sert sapları seçin. Çiçekler birbirine sıkıca sarılmalı, kenarlarda sararma ve tomurcuklanma veya noktalar olmamalıdır. Saplar sert ve keskin olmalı, asla gevşek olmamalı veya titrememelidir. Sapın kesilen ucunu da kontrol edin ve nemli ve taze görünen, sapın kesildiği yerden kızarmayan brokoli başlarını seçin. Çoğu markette önceden kesilmiş brokoli çiçekleri de satın alabilirsiniz, kaliteyi sağlamak için aynı özellikleri arayın.

Brokoli, yıkanmamış, kuru ve plastik bir torbaya sıkıca sarılmış olarak saklanırsa iki haftaya kadar taze kalabilir. Brokolinin besin değeri, onu ne kadar uzun süre saklarsanız o kadar azalır. Bu yüzden onu bir an önce kullanmanız daha iyi olur.

Diğer bir alternatif ise dondurulmuş brokolidir. İstediğiniz kadar çok veya az kullanabilirsiniz ve dondurmak, besinleri korumak için harika bir yoldur.

BROKOLİ PİŞİRMENİN EN İYİ YOLLARI

Brokoli, çoğu çocuk ve yetişkinin sevmediği bir tat ve kokuya sahiptir. Bunun nedeni muhtemelen sadece acılığından değil, aynı zamanda güçlü, sağlıklı ve aynı zamanda çürük yumurta gibi kokabilen gaz üreten bir madde olan doğal kükürt içeriğinden de kaynaklanmaktadır. Bu koku, çoğu insanın yaptığı bir hata olan brokolinin fazla pişirilmesiyle güçlenir.

Brokolide bulunan yüksek miktardaki klorofil (fotosentez yapan bitkilerde ve alglerde bulunan yeşil pigment), kükürt tadı ve kokusunun yanı sıra gaz üreten etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak, klorofil ısıya çok duyarlıdır, bu nedenle brokoliyi 5 dakikadan fazla yüksek ısıda pişirmek, klorofilin onun karşı etkisini yok edecektir. Bu nedenle, klorofil ve C vitamini kaybını önlemek için pişirmeyi hafif ve kısa tutun.

Besin faydalarından en iyi şekilde yararlanmak ve brokolinizdeki lezzetli bileşenlerin vücudunuzda sağlığı geliştiren biyoaktiflere dönüştürülmesini sağlamak için haşlamak en iyi seçenektir.

Mükemmel pişmiş brokoli, hafif, hoş bir tada ve yumuşak ama sıkı bir dokuya sahip, iştah açıcı parlak yeşil renktedir. Aşırı pişirmekten kaçınmak için, piştikten sonra üzerini açın ve hemen servis yapın. Pişirmeyi durdurmak için buz dolu bir kaba da daldırabilirsiniz. Bu; renk, lezzet ve besin maddelerini koruyacaktır.

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