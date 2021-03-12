Yüksek tansiyonda uzak durulması gereken 5 besin

Yüksek tansiyonun tek bir nedeni olmasa da, tansiyonu sağlıklı seviyelerde tutmak için atılacak en büyük adımlardan biri doğru beslenmedir. İşte hipertansiyon varlığında kaçınılması gereken besinler.

Klinik olarak hipertansiyon olarak adlandırılan yüksek tansiyonun toplumun büyük bir kısmını etkilediği tahmin edilmektedir. Peki, bu kadar çok insanı etkileyen bu hastalık nedir ve beslenme onu kontrol altında tutmaya nasıl yardımcı olabilir?

Kan basıncı, kanın damar duvarlarına yaptığı kuvvettir. Kalp, kanı tüm vücuda gönderen ana damarlara pompalar. Yüksek tansiyon, basınç normalden daha yüksek olduğunda oluşur ve kalbinizin vücudunuza kan pompalayabilmek için daha fazla çalışmasına neden olur. Kan basıncınız gün boyunca doğal olarak yükselir ve düşer, ancak risk, tansiyon yükselip düşmediğinde ortaya çıkar. Uzun süreli yüksek tansiyon kalbinize zarar verebilir ve kalp krizi ve felç gibi farklı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kan basıncı ölçümleri iki sayıdan oluşur: Sistolik (en yüksek sayı) ve diyastolik (en düşük sayı). Normal kan basıncı 120/80 mm Hg olarak kabul edilmektedir. Sistolik sayı, kalp kasınızın kasılması sırasında arterlerinizdeki basınç miktarını ifade eder. Diyastolik sayı, kalp kasınız atışlar arasındayken kan basıncınızı ifade eder.

YÜKSEK TANSİYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Hipertansiyonun tek bir nedeni olmasa da, hipertansiyon geliştirme riskinizi artırabilecek birkaç faktör vardır:

Yaş

Hipertansiyon riski, genellikle aşamalar halinde, yaşlandıkça doğal olarak artar. Kırklı yaşlarındaki bir kişi, yirmili yaşlarındaki birine kıyasla orta derecede yüksek tansiyona sahip olabilir. Bu, kan damarı esnekliğinin kaybı, hormonal değişiklikler (menopoz gibi) ve sodyuma karşı artan duyarlılıktan kaynaklanabilir.

Cinsiyet

Erkeklerin 45 yaşından önce yüksek tansiyon geliştirme riski daha yüksektir, ancak 60 yaşını geçen kadınlar, östrojen seviyelerine neden olan hormonal değişiklikler nedeniyle daha yüksek risk altındadırlar.

Önceden var olan hastalıklar

Diyabet, uyku apnesi ve böbrek hastalığı gibi kalpte aşırı stres oluşturan hastalıklar, hipertansiyon gelişme riskini artırabilir.

Genetik

Bazı kişilerde genetik faktörler hipertansiyon riskinde rol oynayabilir.

Yüksek tansiyon gelişimi için en büyük risk faktörleri diyet dahil yaşam tarzı alışkanlıklarıdır. Çalışmalar, yüksek tuzlu diyetin hipertansiyon gelişme riskini büyük ölçüde artırdığını göstermiştir. Yüksek tansiyonu önlemenin en kolay yolu, sizin için işe yarayan sağlıklı, çok yönlü bir diyet yemek ve yüksek tansiyonu kötüleştiren gıdalardan kaçınmaktır.

UZAK DURULMASI GEREKEN 5 BESİN

Diyetinizi değiştirmeden önce daima doktorunuza ya da diyetisyeninize danışın. Diyet ve yaşam tarzı değişikliklerini uygulamaya hazır olduğunuzda, bir beslenme uzmanı, sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Tuzlu yiyecekler

Aşırı tuz tüketimi, kan basıncını yükseltebilecek su tutulmasına neden olur. tuzlu kuruyemiş gibi bazı yiyeceklerin tuz içeriğinin farkında olmak kolaydır. Ancak konserve yiyecekler, paketli hazır gıdalar ve kurutulmuş etler gibi pek çok gıda, gizli sodyum içerir ve bunlar genellikle önerilen günlük tuz miktarının birkaç katıdır.

Evde yemek pişirmek, tükettiğiniz tuz miktarını daha iyi yönetmenize olanak tanır ve çok sayıda bitki ve baharat seçmek, yemeklerin daha lezzetli olmasına yardımcı olurken, kullandığınız tuz miktarını da düşürebilir.

Şekerli gıdalar

Şeker, metabolizmanızı bozabilir ve aşırı insülin oluşmasına neden olabilir, bu da damarlarınızı daraltır ve kan basıncınızı yükseltir. Günlük gıdalarda birçok gizli şeker bulunur. Ketçap, salata sosları, aromalı yoğurtlar ve hatta “sağlıklı” meyve suları bile çok miktarda şeker içerebilir. Bu tür yiyeceklerin küçük miktarları bile günlük önerilen şeker miktarının çok daha üstünde şeker içerebilir.

Trans veya doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler

Hazır yemeklerin saklanması ve yenmesi kolaydır, ancak trans veya doymuş yağlarla dolu olabilirler. Bu tür yağların çok fazla tüketilmesi LDL kolesterolünüzü artırdığı için ölçülü olmak önemlidir. Bu, yüksek tansiyon riskinizi artırarak damarlarınızda 'plak' olarak bilinen birikmeye neden olabilir. Her ne kadar cezbedici olsa da hazır börekler, dondurulmuş pizzalar ve paketlenmiş, işlenmiş gıdalardan ve cips gibi yiyeceklerden kaçınmak, hipertansiyon riskinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Alkol

Alkol, genellikle şekerle doludur ve aynı zamanda alkol tansiyonunuzu yükseltir. Alkol alımından sonra kan damarlarınız gevşer ve genişler, ancak daha sonra alkol ters yönde çalışır, damarlarınızı daraltır ve kalbinize daha fazla baskı uygular.

Alkol yerine taze sıkılmış meyve suları ve tarçın, biber, zencefil gibi iltihap önleyici baharatlarla hazırlayabileceğiniz içecekleri tercih edin.

Kırmızı et

Kırmızı et, yüksek düzeyde LDL kolesterol içerebilir ve çok sık tüketmek kalbinize gereksiz baskı uygulayabilir. Ancak tüm kırmızı etler aynı değildir. Daha yağsız kesimler ve yağsız kıyma çeşitlerini tercih edin. Biftekleri hindi, derisiz tavuk göğsü veya somon gibi balık filetoları ile de değiştirebilirsiniz.

TANSİYON YÖNETİMİNE YARDIMCI OLAN YİYECEKLER

Kalp dostu bir beslenme, hipertansiyonu ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Yüksek tansiyonu önleyebilecek ve yönetebilecek birkaç yiyecek vardır:

- Tam tahıllar

- Taze meyve ve sebzeler

- Ölçülü herhangi bir süt ürünü

- Hindi ve balık gibi yağsız proteinler

- Fasulye ve bezelye gibi baklagiller

- Somon, zeytin, fındık, ceviz, yağlı tohumlar ve avokado gibi yiyeceklerde bulunan sağlıklı yağlar

Bunların dışında muz gibi potasyum açısından zengin yiyecekler ve nar ve yeşil yapraklı sebzeler gibi lif ve antioksidan açısından zengin yiyeceklere de kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Ne yediğinize odaklanmak, kalp sağlığınızı yönetmek için iyi bir başlangıçtır. Bazı riskler kaçınılmaz olsa da, yiyecek etiketlerini okumak, fazla tuz ve şekerden kaçınmak ve tam tahıllar, taze meyve ve sebzeler ve yağsız et yemek kalbinizi sağlıklı tutmanıza ve yüksek tansiyon riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Herkes farklı olduğu için vücudunuzu sağlıklı tutmanın tek bir yolu yoktur. Özellikle mevcut yüksek tansiyonu yönetmek istiyorsanız, yeni bir diyete başlamadan önce daima doktorunuzla konuşmalısınız.