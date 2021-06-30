Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürmek için doğal meyve suyu

Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürmek için doğal meyve suyu

Elma, havuç ve kereviz ile evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu doğal içecek, kolesterolü düşürmenize ve yüksek tansiyonu kontrol etmemize yardımcı olabilecek çok faydalı besinler içeriyor.

Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürmek için doğal meyve suyu, sizi ilave şeker, sodyum ve besleyici olmayan maddeler sağlamaktan başka bir şey yapmayan endüstriyel içeceklerden uzaklaştırmayı amaçlayan harika bir içecek önerisidir.

Basit bir havuç, elma ve kereviz karışımından oluşur, iştahınızı bastırmanıza yardımcı olmanın yanı sıra vücudunuzun sulu kalmasını sağlar ve size ekstra vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı sunan üç bileşenden oluşur.

İstediğiniz zaman sağlıklı bir yaşam tarzına ölçülü olarak dahil edebilirsiniz. Tarifi öğrenmeye hazır mısınız?

HİPERTANSİYON VE HİPERKOLESTEROLEMİ

Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol, başlıca kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri olarak kabul edilir. Düzgün tedavi edilmediği takdirde vücutta çeşitli komplikasyonların ortaya çıkması ve bunların geri döndürülemez olması mümkündür. Bu nedenle, yüksek tansiyon ve kolesterolü düşürmek için tıbbi tedaviyi takip etmek ve yaşam tarzı alışkanlıklarını iyileştirmek önemlidir.

Her iki hastalığın önemi, esas olarak, aynı konuda aynı anda meydana geldiklerinde endişe vericidir.

Kolesterol yavaş yavaş yükselir ve buna karşılık yüksek tansiyonun gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunur. Bu nedenle, her iki duruma da çok dikkat etmek ve daha kronik bir duruma yol açmadan önce bunları zamanında kontrol etmeye çalışmak önemlidir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ TEDAVİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kardiyovasküler sistemdeki bu iki değişikliğin pozitif tanısı konulduğunda yaşam tarzı alışkanlıklarının değiştirilmesi ve bazı ilaçlarla tedaviye başlanması önemlidir.

Sağlıklı bir diyet uygulayarak ve düzenli fiziksel aktivite yaparak kolesterol seviyelerini dengelemek mümkündür, ancak bu iki faktörün tek başına hareket etmemesi gerektiği açık olmalıdır. Her türlü aşırılıklardan kaçının, her gün iyi dinlenmeye çalışın ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün.

Diyet söz konusu olduğunda, bu bir beslenme uzmanının yardımıyla organize edilebilir. Ek olarak, çeşitliliği ve dengeyi korumak için aperatifler ve tamamlayıcı tarifler (birazdan anlatacağımız meyve suyu gibi) yapmayı deneyebilirsiniz.

HAVUÇ, ELMA VE KEREVİZİN DOĞAL GÜCÜ

Havuç, elma ve kereviz suyu, sizi rutinin dışına çıkarmanın yanı sıra, yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürmeyi amaçlayan dengeli bir diyet sürdürmenize yardımcı olabilecek bir seçenektir.

Bu üç bileşeni özellikle kullanmanın faydaları şunlardır:

Havucun Faydaları

Meyve suyumuzda ilk malzememiz havuçtur. Havuç, A vitamini ve karotenoid kaynağıdır ve ayrıca demir, iyot ve potasyum gibi mineraller içerir. Aynı zamanda genel sağlığa çok fazla katkıda bulunabilecek su ve lif içerir.

Lif, bağırsak sağlığı için çok önemlidir ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Su, vücudu nemlendirir ve vücudun işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.

Kerevizin Faydaları

Bu meyve suyuna dahil edeceğimiz bir diğer besin ise kerevizdir. Belli oranda protein, flavonoidler, A vitamini ve potasyum içeren su ve lif açısından zengin yeşil bir sebzedir.

Besleyici katkısı ve idrar söktürücü özellikleri sayesinde düzenli tüketimi (dengeli bir diyet dahilinde), böbrek fonksiyonuna katkıda bulunur, idrara çıkmayı teşvik eder, sıvı tutulmasına karşı savaşmaya ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Elmanın Faydaları

Meyve suyumuzdaki son bileşenimiz ise elma. Bu lezzetli meyve, antioksidan, kalsiyum, B ve C vitaminleri, demir ve potasyum kaynağıdır.

Vücudun çeşitli işlevlerine katkıda bulunan ve aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine ve yüksek tansiyonun kontrolüne yardımcı olan bir lif türü olan pektin içerir.

YÜKSEK TANSİYONU VE KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK MEYVE SUYU TARİFİ

Doğal meyve suyunuzu hazırlamak için tercihinize göre hem yeşil hem kırmızı hem de sarı elma kullanabilirsiniz.

Malzemeler

- 1 sap orta boy kereviz

- 1 bardak su (250 mi)

- 2 orta boy havuç

- 2 orta boy elma

Tarif

- Öncelikle tüm malzemeleri çok iyi yıkayın.

- Havuçları soyun ve parçalara ayırın (çok kalın değil). Kestikten sonra temiz su dolu bir kaba daldırın.

- Kereviz sapını doğrayın ve ayırın.

- Elmayı ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın ve ince dilimler halinde kesin (kabuğu soymadan).

- Tüm malzemeleri blender kabına alın ve bir bardak suyu ekleyin.

- Topaklar olmadan homojen bir karışım elde edene kadar her şeyi birkaç dakika boyunca karıştırın.

- Test edin ve gerekli görürseniz malzeme ekleyip, çıkarın.

- Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürmek için doğal meyve suyunuzu isterseniz birkaç buz küpü ekleyerek tüketebilirsiniz.

- Şeker eklemezseniz tüketiminden daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Bu nedenle, küçük miktarlarda bile eklemekten kaçınmanızı öneririz.