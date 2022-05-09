Yüksek topukluların vücut üzerindeki 10 tehlikesi

Duruş bozukluklarından eklem ağrılarına kadar birçok farklı sağlık sorunu riskini artıran topukluların sık sık giyilmesi uzmanlar tarafından önerilmiyor. İşte yüksek topukluların 10 tehlikesi.

Yüksek topuklu ayakkabılar, birçok kadının günlük yaşamının bir parçasıdır. Ara sıra veya günlük olarak giyilirler ve çeşitli şekil, boyut ve yüksekliklerde bulunurlar. Yüksek topukluların fiziksel sağlık tehlikeleri olabilir ve dikkatli bir şekilde giyilmelidir.

Birçok bilimsel çalışma, yüksek topuklu ayakkabı giymenin yaralanma ve ağrı riskini artırabileceğini göstermektedir. Yüksek topuklu ayakkabıların fiziksel sağlık üzerindeki etkisi kişiden kişiye göre değişebilir, bu ayakkabıların kullanımı mutlaka ağrıya neden olmaz. Ancak, mevcut bir sağlık sorunu kötüleştirebilir ve ağırlaştırabilir. Örneğin, ayaktayken bel ağrısı çeken biri, yüksek topuklu ayakkabı giyiyorsa daha fazla ağrı yaşayabilir.

Yüksek topukluların 10 tehlikesi

Yüksek topuklu ayakkabıların kullanımı ile belirli bir yaralanma türü arasında doğrudan bir bağlantı olmasa da denge veya duruş üzerindeki belirli etkiler iyi bilinmektedir ve dikkate alınmalıdır.

İşte yüksek topuklu ayakkabıların dikkat edilmesi gereken 10 tehlikesi.

1. Duruşu bozar

Topuklu ayakkabılarla yürümek vücudun ağırlık merkezini öne doğru kaydırır ve yürüme şeklini değiştirir. Ayrıca kalçaların ve omurganın hizasını da değiştirir. Bu tarz ayakkabıları giyerken sırt genel olarak kamburlaşır. Uzun vadede bu durum sırt ağrısına neden olur.

2. Ön ayağa aşırı yüklenmeye neden olur

Normalde ayak düzdür ve vücudun ağırlığı yüzeyine dağılır. Bu, ayağın ön tarafında yaklaşık yüzde 40 ve topukta yüzde 60'tır. Yüksek topuklu ayakkabı giyildiğinde ise bu dengel bozulur ve ayağın ön kısmı büyük bir baskı altına girer. Ve topuk ne kadar yüksek olursa, aşırı yüklenme o kadar yoğun olur. 3 cm topuk fazladan yüzde 22 aşırı yük, 5 cm topuk fazladan yüzde 57 aşırı yük, 8 cm topuk ise fazladan yüzde 76 ​​aşırı yük demektir.

3. Ayağın tabanı zarar görür

Ayakların ön kısmına aşırı yüklenme, ayak tabanının altında ağrıya neden olur. Bunun dışında eklemlerde, ayak parmakları arasında ve ayakta da ağrı görülür. Buna metatarsalji denir. Topuklu ayakkabılarla yürürken ayağınızın tabanının altında bir tür yanma hissettiniz mi? Daha da kötüsü ayağın ön kısmında bir uyuşma meydana gelebilir. Bu, topukluların ayaklarınız için uygun olmadığını veya onları çok uzun süredir giydiğinizi gösterir. Kan dolaşımı değişir ve artık ayak parmaklarını besleyemez.

4. Ayaklar şişer

Topuklu giyildiğinde zayıf kan dolaşımı nedeniyle ayaklar şişer. Özellikle çok sıkı veya çok sivri topuklular ayağı sıkıştırır ve daha fazla şişliğe neden olur. Her zaman ayağınızın şekline iyi uyum sağlayan ayakkabıları tercih edin.

5. Diz çok bükülür

Topuk ne kadar yüksek olursa, yürüme zorluğu o kadar diz bükülerek telafi edilir. Dizin bu bükülmesi kalıcı ağrılara neden olur. Daha da kötüsü, diz duruşundaki bu değişiklik diğer eklemlerde bir kısır döngü gibi hareket eder. Bir araştırmaya göre, topuklu ayakkabı giymek dizlerdeki baskıyı yüzde 26 oranında artırıyor.

6. Eklemler sorunları ortaya çıkar

Kalçalar kadınlarda osteoartrite duyarlı bölgeler arasındadır ve topuklu ayakkabılarla yürümek bunu tetikleyebilir. Topuklu giyildiğinde oluşan pozisyon, hasar gören eklem için normal değildir. Topuklular duruş değişikliği nedeniyle pelvise de zarar verir ve kendini geriye dönük, doğal olmayan başka bir konuma yerleştirir. Ayaklardan vücudun ortasına kadar olan tüm eklemler hatta daha fazlası etkilenir.

7. Kaslar ve tendonlar zarar görür

Önce aşil tendonundan bahsedelim. Ayağın ön kısmı arkadan daha aşağıda olduğunda, aşil tendonu yüksek konumdadır. Bu da uzun vadede tendinite (tendon iltihaplanması) neden olabilir ve oldukça acı verici bir durumdur. Bu ağrı gergin baldır kaslarına yayılabilir. Topuklardan dolayı bu kas küçülür, zayıflar ve düşme riskini artırır.

8. Ayakların şekli bozulur

Yüksek topuklu ayakkabılar topuk derisini tahriş eder. Tendon üzerinde Haglund deformitesi olarak adlandırılan bir kemik büyümesi gelişir. Estetik olarak çirkin olmanın yanı sıra, bu yumru acı verici olabilir. Başka bir olası deformite halluks valgustur. Ayak başparmağının diğer parmaklara doğru sapan şekil bozukluğudur. Eklem yıllar içinde deforme olur ve giderek daha büyük bir çıkıntı oluşturur. Ağrılı hale gelebilir ve yürüme halindeki duruşu değiştirebilir.

Morton nöroması da görülebilir. 3. ve 4. parmaklar arasındaki sinir çevresindeki dokunun kalınlaşmasıdır. Elektrik çarpması gibi keskin ağrılara neden olabilir. Son olarak, ayak parmakları pençe görünümünü alabilir. Ayakkabılar çıkarılsa bile kalıcı olarak kıvrılırlar ve normal şekillerine dönmezler.

9. Nasır oluşur

Nasır, derinin bir bariyer oluşturmak üzere kalınlaştığı küçük alanlardır. Genellikle ayağın altında, ayak parmaklarında veya yanlarında görülürler. Ayağın ayakkabılardaki kötü pozisyonundan kaynaklanırlar.

10. Düşme riski artar

Topuklarla birlikte düşme riski artar. Ayak bileğini burkmak gibi yaralanmalar da meydana gelebilir. Yüksek topuklu ayakkabılarda burkulma, kırık ve diğer yaralanmalar daha sık görülür.

Riskleri azaltmak için ipuçları

Yüksek topuklu ayakkabılar giyerken yaralanma ve ağrı riskini azaltmak için bazı ipuçlarını izleyebilirsiniz.

Vücudunuzu dinlemek ve olağandışı ağrı sinyallerine karşı tetikte olmak önemlidir. Topuklu ayakkabı giymek vücudunuza ağrı veriyorsa veya ayakta dururken var olan ağrıyı artırıyorsa, ayakkabınız durumunuza uygun değil demektir. Bu nedenle kullanımının kademeli olarak azaltılması önerilir.

Topuklu ayakkabı giymeyi bırakmaya karar verdiyseniz ve uzun süredir giyiyorsanız, hemen düz yürümeye başlamanız önerilmez. Topuklarınızın boyutunu ve onları giyme sıklığını kademeli olarak azaltın. Topuklu ayakkabı giymek yaralanma riskini artırırken, topuklu ayakkabı giymeye alıştığınız zaman aniden bırakmak da riski artırabilir. Vücudunuz bu ayakkabı tipine uyum sağladıktan sonra yürümeyi ve farklı hareket etmeyi yeniden öğrenmelidir.

Topuklu ayakkabı giymeye devam etmek istiyorsanız, kaliteli bir ayakkabı seçmeniz ve sadece ara sıra giymeniz önemlidir. Geniş ve alçak topuklu (5 cm'den az), esnek ve ayak bileklerinizi destekleyen kapalı olan ayakkabıları tercih edin.

Hamilelik doğal olarak bel eğriliğini arttırdığından ve dengeyi değiştirdiğinden, yüksek topuklu ayakkabı giymek kesinlikle önerilmez. Ayrıca birçok uzman, ergenlik döneminde yüksek topuklu ayakkabı giymekle ilişkili mekanik değişikliklerin yetişkinlikte de devam ettiğini belirtiyor.