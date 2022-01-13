Yükseliyor! 13 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Yükseliyor! 13 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 13 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı..

Ülkemizde ve dünyada koronavirüse karşı aşılama uygulamaları hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan yeni varyant Omicron, vakaların artmasına neden oluyor.

Durum Türkiye'de de endişe yaratıyor.

Aşı ile birlikte düşüşe geçen vakalar, son günlerde 75 bin civarına gelmiş durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 13 Ocak 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Vaka ve vefat sayıları belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

Ancak Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıkarken, 145 kişi ise hayatını kaybetti.