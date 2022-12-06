Yumurta akı ne işe yarar, cilde faydaları nelerdir? Bu maskeyle cildiniz bebek gibi olacak!

Yumurta akı ne işe yarar, cilde faydaları nelerdir? Bu maskeyle cildiniz bebek gibi olacak!

Yemeklerin vazgeçilmezi olan yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Protein açısından oldukça zengin olan yumurta akının cilde faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız.

Yumurta, protein açısından zengin bir besindir. Kek, poğaça ve böreklerin vazgeçilmezi haline gelen yumurtanın birçok faydası bulunuyor.

İçerisinde bulunan vitaminler ve proteinler sayesinde cilt ve saç bakımında da sık sık kullanılıyor. Özellikle yumurtanın beyaz kısmı tercih ediliyor.

Yumurta akının faydaları

Vücutta demir eksikliği sonucu meydana gelen, kansızlığa, yorgunluğa ve saç dökülmesine iyi gelir. Yumurta beyazındaki manganez ve magnezyum, özellikle yaşlı insanlarda oluşan halsizliği hafifletmede başarılıdır.

Yumurta akındaki kolin, sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur. Vücutta metilasyon sürecini kolaylaştırır. DNA oluşturmayı sağlar ve sinir sistemini sağlıklı tutar.

Kasların güçlü olmasını sağlayan proteine sahiptir. Sporcuların vücut geliştirme için kullandığı protein tozlarından tek farkı, organik ve katkı maddesiz olmasıdır. Küçük çocukların kahvaltılarda mutlaka tüketmesi gerekir. Kasların gelişmesini destekler ve kalsiyum sayesinde kemiklerin hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olur.

Yumurta akının cilde faydaları

Sık sık yumurta akı tüketmek cildi, yaşlılığın getirdiği zararlı etkilerden korur.

Cildin sıkılaşmasına yardımcı olur ve kırışıklıkların görünümünü düzeltir.

E vitamini ile cilde parlaklık verir ve hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Yağlı ve karma cilde sahip olanlara, yumurta akı maskesi çok fayda sağlar.

Gözenekleri sıkılaştırır, akne, sivilce ve siyah nokta oluşumunu büyük ölçüde engeller.

Yumurta akı maskesi

Malzemeler:

1 yumurta akı

Tuvalet kağıdı ya da makyaj temizleme pamuğu

Eski bir makyaj fırçası

Önce yumurtanın sarısını ve akını birbirinden ayırın. Daha sonra yumurta akını bir çatal yardımıyla çırpın.

Makyajınızı çıkarın ve yüzünüzü ılık su ve hafif bir sabun ile yıkayın. Ardından çok fazla bastırmadan bir havlu yardımıyla kurulayın. Bir parça tuvalet kağıdı ya da makyaj temizleme pamuğunu masaya koyun.

Ardından fırça yardımıyla yumurta akını tuvalet kağıdına ya da pamuğa sürün. Tuvalet kağıdını ya da pamuğu alnınıza, çenenize ve yanaklarınıza koyun.

Yaklaşık 30 dakika, yumurta akı tamamen kuruyana kadar bekleyin. Daha sonra, tuvalet kağıdını ya da pamuğu dikkatli bir şekilde çıkarın.

Yüzünüzde kalan kağıt artıklarını temizlemek için ılık su ve sabunla yıkayın. Son olarak, bir nemlendirici kullanın.