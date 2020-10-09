Yumurta dondurma işlemi nedir? Yumurtalar nasıl dondurulur?

Çağla Şikel’in kız bebeği olmasını istediği için yumurta dondurma işlemini yaptırdığını açıklamasının ardından yumurta dondurma işlemi hakkında soru işaretleri oluştu.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ NEDİR?

Yumurta rezervi, kadının yumurtalıklarında bulunan foliküllerin (yumurtaların) sayısal olarak miktarını ve kalitesini ifade eder. Over Rezervi azalan kadınında kendiliğinden ya da tedaviyle gebe kalma şansı azalır, hatta gebelik olsa bile düşük riski artar. Yumurta dondurma işlemi kadının yumurtalığından elde edilen yumurtanın (oosit) saklanarak ileride kullanılması amacıyla dondurulması işlemidir. Kadın yumurtalıklarından vajinal ultrasonografi yardımı ile toplanan yumurtaların laboratuvar ortamında dondurulduğu bu yöntem, yumurtaların saklanmasına ve ileride kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Yumurta dondurulması için yumurta alımı işlemi, tüp bebekteki ile aynıdır. Yumurta hücresi dondurulduğunda, kadının o anki yaşının özelliklerini taşımaktadır. Çözdürülen yumurtalardan elde edilebilecek gebeliklerden sağlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

Önceleri yalnızca kanser tedavisi görecek hastalara yumurta dondurma izni veren Sağlık Bakanlığı, son düzenlemelerle yumurta rezervi düşük olan tüm kadınlara “yumurtalarını dondurma hakkı” sağlıyor. Yumurta rezervi az olan genç, evli, bekar her kadın yumurtalarını dondurup istediği zaman anne olma şansını elde edebilir.

KİMLER YUMURTALARINI DONDURABİLİR?

Kemoterapi, Radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde, Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi durumunda yaş faktörü dikkate alınmaksızın kadınların yumurtalarını dondurulabiliyor.

Over rezervinin yüksek olması kadının yumurtalıklarında foliküllerinin fazla, kaliteli, ve hamile kalma şansının yüksek olduğunun göstergesidir. Kişinin yumurtalığındaki folikül miktarını yansıtan en önemli faktör kişinin o an ki yaşıdır. Yaş ilerledikçe özelliklede 35 yaşından sonra folikül sayısı ve kalitesi azalır, 40 yaşından sonra bu olay daha da hızlanır. Yumurtanın yaşlanması hamile kalmayı zorlaştırır. 30 yaşındaki bir kadının dondurulan yumurtaları 40 yaşına geldiğinde de aynı kalır, dolayısıyla 40 yaşında bebek sahibi olma şansınız 30 yaşınızdaki başarı oranı ile aynıdır.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yardımcı üreme teknikleri konusunda sertifikalı kadın doğum uzmanı, hastanın yumurtasını belli bir takibin ardından 10-12 gün sonra toplar. Yumurtaların kadınların hormonal ilaçlar ile uyarılmış yumurtalıklarından vajinal ulrasonografi ve yumurta toplama iğnesi yardımıyla toplanması gerekir. Toplanan yumurtalara dölleme ve rahime transfer işlemi yapılmaz. Bunların yerine yumurtalar, antifriz görevi gören kimyasal solüsyonlar ile belirlenmiş süreler boyunca muamele edilir ve hastaya özel olarak hazırlanmış taşıyıcılarda eksi 196 santigrad derecedeki sıvı azotu içeren tanklarda uzun süre muhafaza edilir. Dondurma işlemi, tüp bebek merkezinin embriyoloji laboratuvarında sorumlu embriyologlar tarafından yapılır.

EN UYGUN YAŞ HANGİSİ?

Bilimsel çalışmalara göre, yumurta dondurmanın ideal yaşı, kadının en doğurgan olduğu dönem. Kadınların gebelik isteklerini 35 yaşından sonraya bırakmamaları, yumurta dondurmayı düşünüyorlarsa planlarını en fazla 38 yaş ile sınırlandırmalarında fayda var. Bir grup kadın özellikle 38’li yaşlarda yumurta dondurma işlemlerine başlıyor. Bir grup ise 42-43 yaşlarda bunu yapıyor. Maalesef sonuçlar verimli olmayabiliyor çünkü tüp bebek tedavilerinde gebelik oranları 38’li yaşlardan itibaren kadınlar için azalıyor ve her yıl çok ciddi oranlarda düşmeye devam ediyor. 30-32 yaşındaki bir kadına uygulanan tüp bebek tedavisinde alınan 12-16 tane yumurtanın bir tanesi canlı bebeğe eşdeğerdir. 40-42 yaşlarındaki bir kadının yumurta havuzunda ise 30-40 yumurta bulunması gerekir’’