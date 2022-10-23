Yumurtalıklarda sorunlara neden olan hastalıkları bilmek çok önemlidir, çünkü ciddi sağlık sorunlarını gösterebilirler. İşte yumurtalık ağrısının nedenleri, belirtileri, muayenesi ve tedavisi...

Yumurtalık dişi üreme organıdır ve iki tane vardır. Yumurtalığın görevi, üreme için mutlaka gerekli olan oositleri alıp, gebe kalabilecek duruma getirmektir. Ek olarak, yumurtalıklar vücudun hormonal dengesinde de rol oynarlar. Esas olarak progesteron ve östrojen hormonlarını üretirler. Bu hormonlar ayrıca adet döngüsünden, hamilelik ve emzirme dönemindeki bedensel değişikliklerden de sorumludur.

Zaman zaman yumurtalık ağrısı duymanız çok olasıdır. Çoğu zaman bu, neredeyse herkesin adet döneminde yaşadığı adet krampları olarak kendini gösterir. Bununla birlikte, yumurtalıktan gelen ağrı bazı hastalıkların varlığını da gösterebilir.

Yumurtalık ağrısının 15 nedeni

Yumurtalık ağrısının birçok nedeni vardır. En yaygın nedenler şunlardır:

1. Orta yaş ağrısına bağlı yumurtalık ağrısı

Orta yaş ağrısı, adet döngüsünün ortasında, yumurtlama gerçekleştiğinde ortaya çıkan ağrıdır. Adet döngüsünün ortasında ortaya çıktığı için orta yaş ağrısı olarak adlandırılır.

Yumurtlama tipik olarak adet döngüsünün ortasında gerçekleşir ve adetin 14. günü civarında orta yaş ağrıları ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, yumurtanın etrafında gelişen folikülden salınması ve ardından fallop tüpüne girmesidir. Rahim yolculuğunun başladığı yer burasıdır. Döllenme gerçekleşirse, döllenmiş yumurta rahime yerleşir ve gebelik başlar.

Orta yaş ağrısının kesin nedeni belirsizdir, ancak ağrı çok sık ortaya çıkar ve ayrıca genellikle adet döngüsünün ortasında meydana gelir. Çoğu durumda ağrı bir veya iki gün içinde kendi kendine geçer. Tedavi gerekmez. Ancak ağrı dayanamayacak kadar şiddetliyse bir uzmandan yardım isteyebilirsiniz.

2. Fonksiyonel yumurtalık kisti

Fonksiyonel yumurtakl kisti, kadınlarda gelişen en yaygın kist türüdür. Adet döngüsüyle ilgili zararsız kistlerdir. Çoğu zaman, en fazla birkaç ay içinde kendi başlarına giderler. Bu süre zarfında uzman jinekologumuzun gözetimi gereklidir.

3. Çikolata kisti

Ancak adet döngüsü ile ilgisi olmayan yumurtalık kistleri de vardır. Herhangi bir yararlı görev gerçekleştirmezler. Çikolata kisti böyle bir kisttir. Bu sıvı dolu kist, endometriozis yaşayanlarda gelişir. Bu, sadece rahimde görünmesi gereken hücrelerin rahim dışında ortaya çıktığı bir hastalıktır.

4. Dermoid kist

Dermoid kist, insan vücudunda meydana gelen en sıra dışı iyi huylu tümör türlerinden biridir. Bunlar, doğumdan itibaren vücutta bulunan hücrelerden gelişen büyümelerdir. Bu hücrelerin özelliği, herhangi bir dokuya dönüşebilmeleridir.

Çoğu zaman, bu hücreler deri hücrelerini oluşturur. Hatta kıl bile çıkarabilirler.

5. Kistadenom

Bunlar, oldukça büyüyebilen su veya mukusla dolu kabarcıklardır. Hücre büyümesi, kansere benzeyecek ölçüde bile olabilir. Böyle bir kist, yumurtalık kanseri belirtilerine neden olabilir. Ancak çoğu durumda yumurtalık kistleri iyi huyludur, bu nedenle kanserli değildirler.

Ancak yumurtalık kistlerinin kötü huylu bir tümöre dönüşebileceğini unutmamak gerekir. Bunun daha yaşlı, menopoz sonrası kadınlarda ortaya çıkması daha olasıdır.

6. Endometriozise bağlı yumurtalık ağrısı

Endometriozis, yumurtalıklarda ağrıya neden olabilecek farklı bir nedendir. Endometriozis sırasında, sadece rahim duvarında bulunması gereken hücreler rahim dışında ortaya çıkar. Normalde, rahim duvarındaki hücreler adet sırasında her ay dökülür. Bu, dökülen hücrelerin vücudu vajina yoluyla terk ettiği kanamayı başlatır.

Öte yandan, bu hücreler rahim dışında büyümeye başlarsa, dökülen hücreler vücudu terk edemez. Sonuç olarak, genellikle yara dokusu ve yapışıklıklar ortaya çıkar ve bunlar kalıcı ağrıya neden olabilir. Aşırı durumlarda, yara dokusu hamileliği önleyebilir.

Endometriozis sırasında yanlış yerde büyüyen endometriyal hücreler genellikle yumurtalıklarda büyümeye başlar. Şu anda endometriozis tedavisi için tamamen uygun bir yöntem yoktur. Bu nedenle bir jinekolog uygun ilaçlarla semptomları hafifletebilir. Uygun durumlarda cerrahi tedavi de gerekli olabilir.

7. Pelvik inflamatuar hastalığa bağlı yumurtalık ağrısı

Pelvik inflamatuar hastalık, yumurtalıkları olanlarda gelişebilen kadın genital organlarının iltihaplanmasıdır. İltihaplanma sadece yumurtalığı değil, aynı zamanda rahim ağzı ve fallop tüplerini de etkiler. Enfeksiyon cinsel yolla ve başka yollarla bulaşabilir.

8. Yumurtalık torsiyonu nedeniyle yumurtalık ağrısı

Yumurtalık torsiyonu, yumurtalığın normalde yumurtalığı yerinde tutan çevredeki yumuşak dokuya karşı büküldüğü bir durumdur, yumurtalığın dönmesidir.

Ciddi durumlarda bu durum yumurtalıklara kan akışını engelleyebilir. Yumurtalık hücreleri bu dönemde anemi nedeniyle ölmeye başlayabilir. Bu durum çoğu zaman kendi kendine olmaz. Genellikle bazı anormal durumlar yumurtalık torsiyonuna neden olur.

Bu anormal durumlar şunlar olabilir:

- Yumurtalık kisti,

- Polikistik over sendromu,

- Yumurtalık kanseri

Yumurtalık torsiyonu hamilelik veya doğurganlık tedavisi sırasında da ortaya çıkabilir. Bunun nedeni yumurtalıklardaki foliküllerin büyümesidir. Tedavi en sık cerrahi olarak yapılır.

9. Ovarian artık sendromuna bağlı yumurtalık ağrısı

Yakın zamanda yumurtalıklarınızdan ameliyat olduysanız bu hastalık gelişebilir. Yumurtalık ameliyatı sırasında vücutta yumurtalıktan bir miktar doku kalırsa semptomlar gelişebilir. Dokular çeşitli nedenlerle vücutta kalabilir. Bu nedenler arasında yapışma varlığı, ameliyat sırasında kanama, anatomik değişiklikler ve kötü uygulanmış cerrahi bulunur.

Çoğu durumda, semptomları tedavi etmek için başka bir operasyon gerekli olabilir. Bu mümkün değilse, hormon tedavisi yapılır.

10. Apandisit nedeniyle yumurtalık ağrısı

Apandisite bağlı ağrı en çok göbek deliği ve sağ tarafta görülür. Tipik belirtiler arasında iştahsızlık, kabızlık, ateş ve titreme bulunur.

11. Kabızlığa bağlı yumurtalık ağrısı

Ciddi bir kabızlık da yumurtalık ağrısına neden olabilir. Haftada 3 defadan daha az tuvalete çıkmak, ciddi kabızlık olarak adlandırılır. Bu durumda, bir müshil alınmalıdır.

12. Böbrek taşları nedeniyle yumurtalık ağrısı

Böbrek taşlarına bağlı ağrı genellikle çok güçlüdür. Şikayetler daha çok yanlarda ve belde ortaya çıkar. Kaburga ağrısı da oluşabilir. Daha ciddi durumlarda kanlı idrar, ateş ve titreme de ortaya çıkabilir.

13. Hamilelik nedeniyle yumurtalık ağrısı

Tabii ki hamilelik bir hastalık değil, ancak yayılan yumurtalık ağrısına da neden olabilir. Yayılan ağrı, özellikle dış gebelik geliştiğinde daha güçlü olma eğilimindedir. Bu durum, hayatı tehdit eden bir duruma bile yol açabileceğinden mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

14. Soğuk algınlığı nedeniyle yumurtalık ağrısı

Yumurtalık ağrısı daha çok merkezi pelvik ağrıya benziyorsa, durumun soğuk algınlığına bağlı olması olasıdır. Soğuk algınlığına yakalanırsanız sık idrara çıkma dürtüsü, yanan idrara çıkma ve bulanık idrar gibi belirtilerle de karşılaşabilirsiniz.

Benzer semptomları cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da yaşayabileceğiniz için, soğuk algınlığına benzer semptomlar 7 gün içinde geçmezse mutlaka bir uzmana başvurun.

15. Yumurtalık kanseri nedeniyle yumurtalık ağrısı

Yumurtalık ağrınızın yumurtalık kanseri olduğundan endişelenebilirsiniz. Elbette bunun olasılığı göz ardı edilemez, ancak yumurtalık kanseri oldukça nadir görülen bir hastalıktır.

Hastalık esas olarak menopoz sonrası kadınlarda görülür. Teşhis edilen yumurtalık kanserlerinin çoğu 60 yaşın üzerinde ortaya çıkar.