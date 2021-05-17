Yumurtanın içindeki gizemli beyazlık: Kalaza nedir?

Her yumurta kırdığımızda aklımıza takılan küçük beyaz ipliksi kısım civcivin bir parçası olarak tahmin edilse de aslında gerçek öyle değil. Peki yumurtanın içindeki beyazlık nedir? İşte o bir Kalaza..

"Yumurtanın içindeki beyaz şey nedir" sorusu sıklıkla araştırılıyor.

Yumurtanın içerisinde yer alan beyaz ipliğe benzeyen o kısma kalaza adı veriliyor.

Genellikle yumurtanın içindeki o beyaz kısmın civcivle alakası olduğu düşünülür. Aynı zamanda akıllara mide bulandırıcı senaryolar geliyor.

Peki kalaza nedir ve neden oluşur? İşte merak edilen sorunun cevabı..

KALAZA NEDİR

Kalaza diye adlandırılan yumurta zarının işlevinin minik civcivlerle hiçbir alakası yok, sadece yumurtanın sarısını yumurtanın ortasında sabit tutmaya yarıyor.

Yumurta sarısının iki tarafında yapışmış olarak bulunan kalazanın aslında hiç bilmediğiniz bir faydası daha var.

Aynı zamanda bu kısım yumurtanın taze olduğunu da gösteriyormuş. Yumurta rafta bekletildiğinde yani bayatlamaya başladığında bu beyaz kısım giderek yok olmaya başlıyor.

Yani korkmadan tüketebilirsiniz..