Yumurtanın sağlığa 10 faydası

Yumurtanın en besleyici yiyeceklerden biri olduğunu biliyor muydunuz? İşte beyin gelişiminden göz sağlığına kadar yumurtanın faydaları.

Yumurtanın kahvaltıda ve çeşitli öğünlerde tüketiminin birçok faydası vardır. Bu yiyecek şüphesiz sadece protein açısından zengin olduğu için değil, aynı zamanda düşük kalorili olduğu ve tokluğu arttırdığı için harikadır.

Yumurtalar en besleyici yiyecekler arasındadır Peki, yumurta neden bu kadar önemli? Çünkü yumurta, insan gelişiminin farklı aşamalarında bedene ve zihne fayda sağladığı için sağlığın büyük bir yardımcısıdır. Hatta çeşitli tıbbi araştırmalar, yumurtanın dünyadaki en güçlü gıdalardan biri olduğunu doğrulamaktadır.

YUMURTANIN 10 FAYDASI

Yumurta, sağlığa pek çok faydası olan bir besindir ve hepsinden önemlisi, fiyatı ve dağıtımı için erişilebilir olmasıdır. Buna, yumurtayı her zevke ve besin ihtiyacına göre pişirmenin birçok yolu olduğunu ve bunların dahil edilebileceği tuzlu ve tatlı sayısız tarif olduğunu eklemeliyiz.

Yumurta yemenin yüksek kaliteli bir yağ ve protein kaynağı olduğunu ve her yaştan insana faydalı olabileceğini zaten biliyor olsanız da, beslenme uzmanlarının vurguladığı yumurta 10 faydasını listeledik.

1. Yüksek Vitamin ve Mineral Değerine Sahiptir

Vücudun ihtiyaç duyduğu hemen hemen tüm besinler yumurtada bulunur. Vücudun düzgün çalışması için gerekli miktarlarda 13 temel vitamin ve mineral içerir. Tükettiğimizde A, D, E ve B12 vitaminlerinin yanı sıra tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, piridoksin, folat, biotin, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, fosfor, potasyum, selenyum ve sodyum alırız. Tüm bu besinler fiziksel ve zihinsel sağlığa katkıda bulunur, hastalık riskini azaltır, enerji sağlar ve gelişmeyi destekler.

2. Protein Açısından Zengindir

İnsan sütü proteininden sonra vücudumuzun en çok kullandığı protein yumurta proteinidir. Yumurta bir yetişkinin günlük protein ihtiyacının yüzde 10'unu, çocuklarda günlük protein ihtiyacının yüzde 30'unu karşılar. Enzim, hormon, nörotransmitter ve antikor üretiminden sorumludur. Kasların hücre yenilenmesine, gelişmesine ve korunmasına yardımcı olur.

3. B Vitaminleri Sağlar

Yumurta tiamin (B1), riboflavin (B2), piridoksin (B6), folik asit, B12 vitamini ve biotin açısından zengindir. Ek olarak, B grubu vitaminlerinin en önemlilerinden olan kolin alımını sağlar. Kolin, folik asitle birlikte özellikle anne karnındaki bebekte normal gelişime katıldığı için hamilelikte çok önemlidir.

4. D Vitamini Sağlar

Yumurta, doğal olarak D vitamini içeren az sayıdaki gıdadan biridir. Yumurta sarısı D vitamini içerir. D vitamininin vücutta birçok görevi vardır. Bağışıklıktan kemiklerin güçlenmesine kadar birçok işleve katılır. Ek olarak, D vitamini, beyaz kan hücrelerinin tepkisini kontrol ederek, çok fazla sitokin salmalarını önler. Koronavirüsün aşırı proinflamatuar sitokinlere neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, D vitamini, bağışıklık tepkisinin kontrolündeki rolü nedeniyle önemli bir besindir. Yumurtada ayrıca A, E, K vitaminleri ve antioksidan maddeler bulunur.

5. Mineraller Sağlar

Yumurtada, vücudumuzdaki sayısız fonksiyona katkıda bulunan kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, manganez, çinko, bakır ve selenyum gibi çok çeşitli mineraller bulunur. Yumurtada bulunan diğer bir besin maddesi, serotonin sentezi üzerinde etki ederek ruh hali ve esenlik dengesine katkıda bulunan triptofandır.

6. Göz Sağlığını Destekler

Yumurta, A vitamini ve zeaksantin ve lutein karotenoidleri açısından zengindir. A vitamini ve bu antioksidan maddeler, katarakt ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi görme bozukluklarının önlenmesine yardımcı olur. Lutein ve zeaksantin brokoli ve ıspanak gibi sebzelerde de bulunur, ancak vücut bu besinleri yumurtadan geldiğinde yumurta sarısında bulunan yağ sayesinde daha iyi emer.

7. Doymamış Yağlar Sağlar

Yumurta, özellikle kandaki HDL kolesterolün (iyi kolesterol) artışını sağlayan oleik tekli doymamış tipte iyi kalitede sağlıklı yağlar içerir. Yumurta tüketiminin sağlıklı insanlarda "kötü" kolesterol olan LDL kolesterol düzeylerinin artmasında olumsuz bir etkisinin olmadığı son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırma ile ortaya konmuştur.

8. Fazla Kilolarla Savaşmaya Yardımcı Olur

Yumurta kilo verme planlarına dahil edilmesi gereken temel bir besindir. Çünkü protein içeriği zengindir ve tokluk verici bir besindir. Ayrıca kalorisi düşüktür. 1 yumurta ortalama olarak sadece 75 kalori içerir. Bu sayede iştahı azaltır, az kalori ve çok besin sağlar.

9. Beyin Gelişimini Destekler

Yumurta beyin gelişimi, hafıza ve öğrenme için önemli bir besin olan kolin içerir. Ek olarak, yumurtada bulunan lutein sadece görme için iyi değildir, aynı zamanda beyin ve kanda da yüksek konsantrasyonlara sahiptir, bu nedenle yetişkinlerde daha iyi bilişsel işlevlerle ilişkilendirilmiştir. Bu besinlerin her ikisi de yumurtanın sarısında bulunur.

10. Koruyucu veya Katkı Maddesi İçermez

Yumurta, doğal kabuğu sayesinde sağlığı tehdit eden koruyucu ve katkı maddelerinden arındırılmıştır. Erişilebilir, çok yönlü ve tüm yıl boyunca mevcuttur. Ek olarak, çok sayıda sağlıklı tarife katılabilen, birden çok şekilde hazırlanabilen pratik bir besindir.