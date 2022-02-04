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Yunanistan, iki yeni aşının kullanımına başlıyor
Sağlık Bakan Yardımcısı Gaga, Sanofi ve Novavax'ın aşılarının ülkede kullanılacağını duyurdu.
- AA
- 04.02.2022 - 12:40
- Güncelleme : 04.02.2022 - 12:43
Yunanistan, koronavirüsle mücadelede yeni aşıları kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Protein bazlı iki aşının daha kullanımına başlanacak.
SANOFI VE NOVAVAX KARARI
Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga, yaptığı açıklamada, Fransız İlaç Firması Sanofi ve merkezi ABD'de bulunan Novavax ilaç firmasının protein bazlı koronavirüs aşılarının Yunanistan'da kullanılacağını kaydetti.
Novavax ilaç firmasına ait aşının şubatta Yunanistan'a ulaşacağı belirten Gaga, Sanofi ilaç firmasına ait aşının ise Nisan'da beklendiğini ifade etti.
AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI
Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan'da, bugüne dek 7 milyondan fazla kişi Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarıyla koronavirüse karşı koruma sağladı.