Yürürken daha fazla kalori yakmak için 10 yöntem

Yürüyüş, doğru şekilde yapılırsa oldukça etkili bir egzersizdir ve sağlığa birçok faydası vardır. İşte yürüyüş yaparken daha fazla kalori yakmak için ipuçları ve etkili yöntemler.

Egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzı için gereklidir, ancak doğru fiziksel aktiviteyi seçmek şarttır.

Yürüyüş veya tempolu yürüyüş genellikle hafife alınır, ancak kilo vermek isteyenler, eklem sorunları olanlar, spor salonuna gitmeye vakti olmayanlar veya sadece genel sağlık durumlarını iyileştirmek isteyenler için mükemmel bir aktivitedir.

Diğer bir büyük avantaj ise yürüyüşün gerçekten basit olması ve fazla zaman almamasıdır.

Sabah yürüyüşleri metabolizmanın harekete geçmesine ve güne enerji ile başlanmasına yardımcı olurken, akşam yürüyüşleri gün içinde biriken stresi atmaya ve daha iyi dinlenmeye yardımcı olur.

Özel bir beceriye gerek yoktur, önemli olan nefesin ritmini doğru ayarlamaktır. Nefesi, yürüyüşle senkronize etmek daha uzun süre yürümenizi ve daha az yorgunluk hissetmenizi sağlar. Bu nedenle, her nefesalırken üç adım ve nefes verirken üç adım atmaya çalışın. Sabit bir hızda hareket etmenize ve zihninizi boşaltmanıza yardımcı olacaktır.

Yürüyüş yaparken daha fazla kalori yakmak için 10 yöntem

Düzenli ve tempolu yürüyüş yapmak kilo vermek için oldukça iyi bir yöntemdir. Ayrıca yüksek kolesterol ve tansiyonun önlenmesini sağlar ve genel sağlığı artırır.

İşte yürüyüş yaparken kalori yakımını artırmak için 10 yöntem:

1. En az 30 dakika yürüyün

Yağ yakmak için vücut ısınızı yükseltmeniz gerekir ve bu, yarım saatlik sürekli aktiviteden sonra gerçekleşir. Yarım saatlik sürekli aktiviteden sonra yağla beslenen hücreler devreye girer ve egzersizden sonra birkaç saate kadar yağ yakımı devam eder.

2. Hareketleri kollarınızla takip edin

Yürüyüş tüm bedeni harekete geçirir. Araştırmalar, adımlara eşlik eden kol hareketlerinin kalori yakımını yüzde 20 artırdığını gösteriyor. Dirseklerinizi 90 derece bükük tutun, bu şekilde daha uzun adımlar atabilirsiniz.

3. Hızı kontrol edin

Saatte yaklaşık 5 kilometrelik sabit bir hızla uzun süre yürümek, vücutta depolanan yağları yakmanızı asğlar. Depolanan yağlar genellikle göbek ve kalça bölgesindedir. Her zaman aynı ritmi takip etmek önemlidir. Araştırmalar, sabit hızda yapılan yürüyüşlerin daha faydalı olduğunu gösteriyor.

4. Toprak yolu seçin

Taş, ıslak ve kaygan bir çim veya toprak gibi zemindeki küçük düzensizliklerle uğraşmanız gerekiyorsa, yrüyüşü yönetmek etmek için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Bu şekilde, kalori tüketimi asfalta kıyasla en az yüzde 15 artar.

Çim ve toprakta yürüyüş ayrıca çevikliğinizi geliştirmenizi sağlar. Ayrıca doğada yapacağınız yürüyüş hava ve gürültü kirliliğinden uzak durmanızı ve stresinizi azaltmanızı sağlar. Ormanda yürümek, etkili bir stres önleyicidir.

5. Doğru ayakkabıyı giyin

Yürüyüşünüz için normal spor ayakkabılarla yetinmeyin. Bir çift yürüyüş ayakkabısı alın. Yürüyüş ayakkabısı, topuğun tabanla daha iyi temas etmesini sağlamak ve daha iyi itmek için yuvarlak bir topukludur. Ayrıca tabana da dikkat edin, yürüyüş ayakkabılarında ayak parmaklarına yaklaştıkça giderek daralan çizgilerle tırtıklı bir yapı vardır. Bu, her adımda ayağın hareketini desteklemek içindir. Önce yere topukla, sonra tabanla, son olarak da parmakla dokunmanız gerekir.

6. Isınma hareketleri yapın

Sadece beş dakikalık ısınma hareketi, yarım saatlik bir yürüyüşle toplam kalori tüketimini yüzde 10 artırır. Yürüyüşten sonra, kalçalar, akciğer, karın ve kollar için bazı ısınma egzersizleri yapın.Bu, ayrıca dinlenirken bile yağdan daha fazla kalori yakan kas kütlesini artırmanıza yardımcı olur.

7. Hedefler belirleyin

Bir egzersiz programı oluşturun ve mutlaka bu programa uymaya çalışın. Bir egzersiz rutini oluşturmak, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur ve gününüzü ona göre planlamanızı sağlar.

8. Çubukları kullanın

Bir çift çubuk alın ve orman yürüyüşü deneyin. Bu şekilde yüzde 46 daha fazla enerji tüketebilir ve bir saatte 450 kalori yakabilirsiniz. Bu yöntem, kasların daha fazla çalışmasını sağlar ve normal bir yürüyüşe kıyasla kalp atış hızını artırır.

9. Çıplak ayakla yürüyün

Bir çimenlikte veya sahilde çıplak ayakla durun. Bütün gün ayakkabı giymeye zorlamak ayakların verimliliğini düşürür. Yalınayak olduğunuzda, vücut normalden farklı durumlara uyum sağlamak zorundadır. Bu durum, daha fazla kalori tüketimini sağlar.

Arada bir yalınayak yürümek, yürüyüş sırasında tüm ayak kaslarının çalışmasına yardımcı olur.

10. Ofisteyken bile hareket edin

Araştırmalar, her saat başı sandalyenizden kalkmanın ve en az 2 dakika yürümenin kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu durum vücudu egzersize alıştırır. Yani, daha sonra yürüyüşe çıkarsanız daha fazla kalori yakarsınız.