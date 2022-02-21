Yürürken kalçayı sıkıp bırakmanın faydaları

Şekilli, yuvarlak ve sıkı kalçalara sahip olmak istiyorsanız, her adım attığınızda popo kaslarınızı sıkıp bırakmayı alışkanlık haline getirin.

Spor salonuna gitmeden, diyet yapmadan, ter dökmeden...

İstediğiniz kalçalara sahip olmak, basit ipuçlarıyla da mümkün olabilir.

Yerçekimine meydan okuyamıyoruz, bu nedenle kaslarımızı çalıştırmak ve sıkı popolara sahip olmak için minik de olsa harekete geçmemiz gerekiyor.

Peki kalça en basit nasıl şekillenir? Sıkı ve dik popo nasıl yapılır? İşte bir taşla iki kuş vurduran taktik: Yürürken poponuzu sıkın, bırakın...

KALÇAYI SIKARAK YÜRÜMENİN ETKİSİ

İster oturduğunuz yerde, isterseniz yürürken. Kaslarınızın kontrolünün tamamen sizde olduğunu hatırlayın ve minik sıkıp bırakmaları egzersiz rutininize ekleyin.

Popo kaslarını çalıştırmak, bölgesel olarak toparlanmayı da beraberinde getirecektir.

Eğimli yüzeyde koşmak ya da yürümek, kalça ve arka bacaklarınız için ağırlık çalışmak gibidir, bu bölgeleri toplar ve sıkılaştırır. Kardiyovasküler egzersiz olduğu için de yağ yakmanızı sağlar.

Özellikle yürürken kalçanızda bulunan kasları sıkıp bırakmaya çalışın. Bu sayede hem selülit sorununuz azalacak hem de daha sıkı ve kıvrımlı bir kalçaya sahip olacaksınız.

Öte yandan beslenmenizi de kontrol altında tutmanız önemli. Diyet listenizin dışına çıkmamaya ve su tüketiminize özen göstermelisiniz.