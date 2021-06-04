Yürüyüşün 5 faydası

Yürümek kadar kolay bir egzersiz ile hastalık risklerinizi azaltabilir ayı zamanda daha kolay kilo verebilirsiniz. İşte yürüyüşün sağlığa faydaları...

Yürüyüş hafife alınan bir aktivitedir. Bazı kişiler, sağlıklı bir yaşam tarzını daha etkili hale getirmek için uzun ve zorlu bir egzersiz rutini uygulamak gerektiğini düşünür, ancak uzmanlar aksini söylüyor.

Yürüyüş gibi basit bir egzersiz rutini vücudunuza birçok fayda sağlayabilir. Çoğu yetişkin gün içinde çok yürümez ve yürümeyenlerin sayısı zaman geçtikçe artıyor, hatta bazı durumlarda günlük hayatımızda hiç adım atamadığımız bir pandemi durumunda daha da artıyor.

Yürüyüş, bir egzersiz programına başlamanın en iyi yollarından biridir. Kas egzersizi yapmak ve kalori yakmak gibi faydalar, düzenli yürüyüş ve tempoyu azar azar arttırdığımızda daha yoğun hale gelir. Ancak yürüyüşün sürekli olması çok önemlidir. Uzmanlar, her gün mazeret göstermeden günde en az 30 dakika ayırmanızı ve kademeli olarak daha iyi bir ritim elde etmenizi önermektedir.

HASTALIK RİSKLERİNİ AZALTIR

Farklı araştırmalar, günde en az 30 dakika yürümenin Tip 2 diyabet riskini düşürdüğünü, astımı yönetmede etkili olduğunu ve belirli kanser türlerinin riskinin azalttığını gösteriyor.

Günlük rutin fiziksel aktivite yapanların kolon, meme ve rahim kanseri geliştirme riskini daha düşük olduğu çeşitli çalışmalarca daha önce gösterilmiştir.

KALBE YARDIMCI OLUR

Günde en az 30 dakika yürümek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Düzenli yürüyüş, aşağıdakiler için ideal olabilir:

- Yüksek tansiyon kontrolünü sağlar

- Dolaşım sistemini destekler

- Kötü kolesterolü (LDL) azaltır

- İyi kolesterolü (HDL) artırmaya yardımcı olur

- Kalp atış hızını düzenleyerek genel kalp sağlığını iyileştirir

KİLO VERMEDE ETKİLİDİR

Yürüyüş kalori yakmaya yardımcı olur. Günlük olarak 30 dakikalık tempolu yürüyüş yapmak, günde yaklaşık artı 150 kalori yakmanızı sağlar. Tabii ki, ne kadar çok yürürseniz ve temponuz ne kadar hızlı olursa, o kadar çok kalori yakarsınız.

KAS GÜÇLENMESİNİ SAĞLAR

Günde 30 dakika yürümek, bacaklarınızı güçlendirmenize ve sıkılaştırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kalçaları tonlandırmaya doğal olarak yardımcı olur. Kısacası, vücudun çeşitli bölgelerinde kas oluşumuna yardımcı olur.

OSTEOPOROZU ÖNLER

Osteoporoz, kemiklerin giderek daha kırılgan hale geldiği ve kolayca kırıldığı bir hastalıktır. Hepimiz osteoporozdan muzdarip olabiliriz, ancak yaşlı kadınlarda daha yaygındır. Her gün yürüyüş gibi düzenli egzersizler yaparak kemikleri uyarır ve güçlendirebiliriz. Bu da osteoporozun önlenmesine yardımcı olabilir.

Düzenli yürüyüş, eklem sağlığını da koruduğu için özellikle kadınlar için önerilir, artrit gibi sorunların önlenmesine de yardımcı olur.