Yüz yüze eğitim vaka seyrine göre planlanacak

Yüz yüze eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Eğitimi belli kaideler çerçevesinde kontrollü biçimde devam ettirmek durumundayız" dedi.

Köy okullarında bugün itibarıyla gerekli önlemler alınarak yüz yüze eğitim başlatıldı. Yüz yüze eğitimde öğretmenlerin aşılanmasının önemine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, eğitim sürecinin vaka seyrine göre planlanacağını söyledi.

Online eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağını söyleyen Doç. Dr. Kayıpmaz, "Belli bir süre bu durumu ikame etmek için ancak online eğitimden ya da televizyon kanallarından destek alınabilir.” dedi.

“EĞİTİMİ DEVAM ETTİRMEK DURUMUNDAYIZ”

Köy okullarında eğitimin bugün itibarıyla tüm kademelerde, belirli kurallar çerçevesinde başladığını hatırlatan Kayıpmaz, "Zaten buna yönelik de hem okul idarecilerimiz hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz buna çok ciddi biçimde hazırlanmış vaziyette." şeklinde konuştu.

Uyulması gereken hijyen kurallarına dikkat çeken Kayıpmaz, çocuklar arasında oyun saatlerinde mümkün olduğunca mesafenin korunması gerektiğinin ve sık sık el yıkamanın öneminin altını çizdi.

"Eğitim öğretim yılını belli kaideler çerçevesinde kontrollü biçimde devam ettirmek durumundayız.” diyen Kayıpmaz, yüz yüze eğitimin başladığı kademelerde bu sürecin sürekli takip edileceğini belirtti.

Eğitimin başladığı köylerde vaka artışının olup olmayacağının yakından izleneceği ve beklenmeyen bir artış gözlemlenir ise ona yönelik olarak da önlemler alınacağını ifade eden Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bir bölgede eğer beklenmedik bir vaka artışı olursa orada zaten eğitime ara verileceğine dair açıklamalar yapıldı. Yurt dışından önemli ülkelerden gelen raporlar var. Şuan online eğitim ile devam edilen yerler ile yüz yüze eğitimle devam edilen yerler arasında anlamlı bir farklılık yok. Ama tabii ki sağlığı öncelikli olarak düşünmek durumundayız ve tüm tedbirleri alarak bu süreci devam ettirmek durumundayız.” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUPTA

Eğitimin devamlılığı açısından öğretmenlerin aşılanmasının öncelikli gruplar içerisinde planlandığını hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, "Öncelikle bu kademeli eğitimin açıldığı sınıflara ders veren öğretmenlerimizden başlamak üzere bütün bu eğitim camiamız içerisinde yer alan öğretmenlerimizin aşılanması planlanacaktır.” dedi.