Yüzde yoğun bir şekilde oluşan benler, hemen herkes için rahatsız edici bir durum. Bu benleri azaltmanın doğal olarak bir çok yöntemi var. İşte yüzde oluşan benlerden kurtulmanın doğal yolları...

Yüz bölgesindeki benlerin geçmesi için öncelikle bir doktora başvurmak en önemli husustur. Zira benlerin olduğu bölgede deri altındaki hücrelerin ne gibi bir etki yarattığını öğrenmek önemlidir. Böylece lezyonların ortaya çıkardığı birtakım hastalıklar var mı öğrenilir. Eğer bu durum yoksa buna bağlı olarak belli başlı bazı tedavi yöntemleri ilaç ya da kremler ile beraber merhem üzerinden sağlanır. Tabii lazer tedavisi de yine uzman doktor kontrolü altında gerçekleşen yöntemlerin arasında gelir. Bunların dışında ise evde çok daha kolay değerlendirilecek doğal yöntemler bulunuyor.

Sağlıklı bir ciltte bu hücreler cilt yüzeyine eşit miktarda dağılırlar. Ancak bazı durumlarda bu hücrelerin yapısı bozularak bir noktada toplanırlar ve toplandıkları bölgede koyu benekler oluştururlar. Yüzdeki benleri yok etmek için yapılması gereken doğal çözümleri sizler için sıraladık.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi benlerden kurtulmak için en yararlı ve hesaplı doğal ilaçlardan bir tanesidir. Elmas sirkesini cildinize uygulamadan önce temizleyin ve kurulayın. Ciltte tahriş oluşumunu engellemek için öncelikle ince biz tabaka benin üstünde ve çevresine uygulayın. Bir parça pamuğa birkaç damla elma sirkesi dökün. Yara bandı ile benin üzerine yapıştırın. Hassas ciltler için elma sirkesine biraz su katarak seyreltebilirsiniz. Bu şekilde tahriş ihtimali ortadan kaldırılabilir. Gece yatmadan önce uygulayın ve bir saat sonra pamuğu kaldırın. Ben kaybolmaya başlayana kadar her gece elma sirkesini uygulayın. Benin üzerinde kabuk oluşursa kaldırmaya çalışmayın, zamanla kendisinin düşmesine izin verin. Bu şekilde yara oluşumu engellenir. Elma sirkesi deri altındaki pigmentlerin renginin açılmasına yardımcı olur.

İYOT

İyot, benlerin yayılmasını engelleyen etkili bir doğal ilaçtır. Bir damla iyotu benin üzerine dökün ve kurumasını bekleyin. Günde iki kez olmak üzeri iyot tedavisini her gün uygulayın. Benin üstüne ve çevresine tahrişten koruması için vazelin sürmeyi unutmayın. İyotu yemek yerine üzerine uygulamak daha iyi bir tedavidir. İyot tedavisinde yanma hissi ile karşılaşırsanız iyot kullanmayı bırakınız.

KAJU FISTIĞI

Yarım kase kaju fıstığını suya atın ve bir gece bekletin. Bir sonraki gün sudan çıkartın ve ezerek hamur haline getirin. Kaju fıstığı hamurunu benin rengini solana kadar düzenli olarak kullanmaya devam edin. Haftada birkaç kez uygulamak yeterli olacaktır.

GREYFURT

Bir adet greyfurtun kabuğunu ayırın ve suyunu sıkın. Greyfurt suyunu birkaç hafta boyunca günde birkaç kez olmak üzere benin üzerine uygulayın. Greyfurt, ben tedavisinde oldukça etkili bir doğal ilaçtır ve benden kısa bir süre kurtulmanızı sağlayacaktır. Greyfurt suyunun yanında greyfurt çekirdeği de ben tedavisinde uygulanabilir.

BAL

Balın birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi ben tedavisinde de oldukça faydalı bir ilaç olduğunu biliyor muydunuz? Balı benin üzerine uygulayın ve bandajla kapattıktan sonra 1 saat bekletin. Günde birkaç kez uygulayın. Bal tedavisi bir hafta içinde olumlu sonuç verecektir. Çoğunlukla kişiler benleri önemsemez. Ancak yine de renginde ve şeklinde tuhaflık olan herhangi bir ben için uzmana başvurmak daha faydalı olacaktır.

İNCİR KÖKÜ

İncir kökü etkili bir doğal ilaçtır. Ben tedavisinde popüler olarak kullanılan ilaçlardan biridir. İncir kökünü ayıklayıp benin üzerine ve benin çevresine masaj yaparak uygulayın. Bunu günde 3 kez uygulayın.

ANANAS

Küçük bir dilim ananası birkaç dakika boyunca benin üzerinde masaj yaparak gezdirin. Ananas içeriğinde yüksek oranda sitrik asit bulunmaktadır. Sitrik asit ise ben renginin açılmasını sağlamaktadır. Ananas tedavisini birkaç hafta günde bir kez olarak uygulayın. Ananas suyu benin yapısını zayıflatır ve gözden kaybolana kadar silinmesini sağlar.

SARIMSAK

Bir diş sarımsağı ezin ve hamur haline getirin. Bir parça pamuğun üzerine sarımsağı koyun ve benin üzerine yapıştırın. Pamuğu benin üzerinde bir gece bekletin. Günde birkaç kez olmak üzere 3 hafta boyunca sarımsak tedavisini uygulayın. Sürekli ve düzenli kullanım ile daha hızlı sonuç alınabilir. Benin üzerinde kabuk oluşursa kaldırmaya çalışmayın, leke bırakabilir.

TURP

Turp, benlerden kurtulmak için uygulanan en etkili doğal ev ilaçlarından biridir. Turpu rendeleyin ya da ezerek hamur haline getirin. Benin üzerine yapıştırın ve kurumasını bekleyin. Ben yok olana kadar günde birkaç kez olmaz üzeri düzenli bir şekilde uygulamaya devam edin.

BENİ YOK EDEN KREMLER

Piyasada çeşitli beni ortadan kaldıran kremler vardır. Ancak aralarından en iyisi ve en doğal olanı bulunmalıdır. Aksi takdirde kullanılan yanlış kremler beni yok etmeyeceği gibi ciltte iz de bırakabilir. Bu nedenle alınacak kremin içeriğine dikkat edilmelidir. Doğal tedavinin yanında krem kullanımı da süreci hızlandıracaktır.