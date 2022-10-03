Yüzde ortaya çıkan 10 tehlikeli hastalık

Yüzünüzdeki bazı işaretler ciddi hastalıklara ve sağlık sorunlarına işaret edebilir. İşte bir sağlık sorununa işaret eden ve hafife alınmaması gereken 10 durum.

Tüm sağlık sorunları ve tüm hastalıklar kendini açıkça göstermez ve hepsi vücutta görünür belirtilere neden olmaz. Ancak bazıları cilt değişikliklerine neden olarak kendilerini gösterebilir.

Bu yüzden vücudunuzu düzenli olarak gözlemlemek önemlidir. Özellikle, herhangi bir anormallik aramak için cildi inceleme alışkanlığı edinmek iyidir.

Garip bir şey fark etmeniz durumunda, durumu doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Ciltte ortaya çıkan belirtiler asla hafife alınmamalıdır.

İşte yüzünüzde hastalıkları gösteren 10 belirti.

Kuru cilt veya dudaklar

Kuru cilt ve kurumuş dudaklar çok yaygın bir durumdur ve genellikle vücudun susuz kalmasından kaynaklanır. Ancak, bunun dışında hipotiroidizm (yetersiz tiroid hormonu seviyeleri) veya diyabet gibi ter bezlerinin işleyişini etkileyen daha ciddi bir soruna da işaret edebilir.

Hipotiroidizmin diğer belirtileri her zaman üşümek, kilo alımı ve yorgunluktur. Diyabet belirtileri arasında ise aşırı susuzluk, sık idrara çıkma ve bulanık görme bulunur.

Çok fazla yüz kılı

İstenmeyen tüyler, özellikle yanaklar, çene ve üst dudaklar boyunca, erkek hormonlarının fazlalığının yarattığı hormonal bir dengesizlik olan polikistik over sendromuna işaret edebilir.

Bu hastalığın, doğurganlık çağındaki yüz binlerce kadını etkilediği tahmin edilmektedir.

Göz kapaklarınızdaki sarı ve yumuşak büyümeler

Ksantelazmalar adı verilen bu kolesterol dolu lezyonlar, daha yüksek kalp hastalığı riskini gösterebilir. Araştırmalar, ksantelazmalı deneklerin daha yüksek kolesterol seviyelerine sahip olduklarını ve bu da onları yüksek kalp hastalığı riskine soktuğunu göstermiştir.

Göz altı torbaları ve şişkinlik

Gözleriniz yorgun görünüyorsa, kronik alerjileriniz olabilir. Alerjik reaksiyonlar damarların genişlemesine neden olurlar. Gözlerin altındaki cilt çok hassas olduğundan, bu durum şişkinlik ve koyu mavi-mor bir renklenme yaratır.

Yüz asimetrisi

Yüz asimetrisi inmenin ilk belirtilerinden biridir. Hastalar yüzünüzün bir tarafının farklı göründüğünü, duyarsız olduğunu veya tamamen gülümseyemediğini hissedebilir.

Ayrıca konuşma problemleri de ortaya çıkabilir. İnme aynı zamanda çift görme ve kolların veya bacakların zayıflığı olarak da kendisini gösterebilir.

Soluk cilt

Ten rengindeki küçük bir değişiklik bile vücutta bir şeylerin yanlış ilerlediğini gösterebilir. Solgunluk anemi belirtisidir. Sarı bir cilt karaciğer hastalığını gösterebilir.

Mavimsi dudaklar veya tırnaklar kalp veya akciğer hastalığına işaret edebilir.

Yüzde döküntüler ve lekeler

Bazı sindirim problemleri ciltte ortaya çıkabilir. Kaşıntılı kırmızı sivilceler, vücudun glütene tepki gösterdiği otoimmün bir bozukluk olan çölyak hastalığını gösterebilir.

Elmacık kemikleri boyunca kelebek şeklinde bir döküntü ve burun tıkanıklığı, başka bir otoimmün hastalık olan lupusun bir işareti olabilir.

Alerjiler, egzama, rosacea ve bazı enfeksiyonlar da yüz döküntülerini tetikleyebilir.

Çeneden gelen akıntı

Uyurken on saniye veya daha fazla solunum durmasına neden olan bir uyku bozukluğu olan uyku apnesi, uyurken çeneden sızıntılara neden olabilir.

Ağır horluyorsanız ve baş ağrısıyla uyanıyorsanız veya gün boyunca aşırı yorgunluk yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun.

Saç dökülmesi

Kirpiklerinizi, kaşlarınızı veya saçınızı kaybetmek, kıl köklerine saldıran otoimmün bir hastalık olan alopesi areatanın bir işareti olabilir.

Hastalık vücudun belirli bölgeleriyle sınırlı olabilir veya tüm vücudu kapsayabilir. Tedaviler mevcuttur, ancak ne yazık ki bugüne kadar tam bir tedavi yoktur.

Yeni benler

Çoğu ben genellikle endişe verici değildir. Ancak emin olmak için ciltteki herhangi bir yeni büyüme kontrol edilmelidir.

Cilt kanseri olabilirler ve bazı durumlarda bir iç hastalık veya genetik sendromun bir işaretidirler.