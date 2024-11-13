Yüzdeki sivilceler ne zaman tehlikeli bir hale gelir?

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Sivilceler genellikle cilt yüzeyinde görülen zararsız oluşumlardır ancak bazı durumlarda tehlikeli hale gelebilirler.

Aşağıdaki durumlarda sivilceler bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir ve bir dermatolog veya doktora başvurmak faydalı olabilir:

AĞRILI VEYA İLTİHAPLI SİVİLCELER

Sivilceler derin, ağrılı ve irin içeriyorsa bu tür sivilceler kist ya da nodül tipi sivilceler olabilir ve tedavi gerektirebilir.

KALICI VE YAYGIN SİVİLCELER

Sivilceler uzun süre geçmiyor, sürekli yayılıyor veya tedavilere rağmen artıyorsa bu durum hormonal bir dengesizlik, özellikle polikistik over sendromu (PCOS) gibi bir hastalıkla ilişkili olabilir.

CİLT ALTINDA SERT KİTLELER

Eğer sivilceler büyük, cilt altında sert ve çıkıntılı kitleler oluşturuyorsa bu durum kistik akne veya nodül olabilir ve tedavi edilmezse iz bırakabilir.

ATŞE VEYA ŞİŞLİK İLE BİRLİKTE OLUŞAN SİVİLCELER

Ciltteki enfeksiyon yayılırsa ateş, bölgesel şişlik veya kızarıklık gibi sistemik belirtiler görülebilir. Bu durumda bir doktora başvurmak önemlidir.

İZ BIRAKAN SİVİLCELER

Sivilceler sürekli iz bırakıyorsa bu durum cildin alt katmanlarına kadar inen hasarlardan kaynaklanıyor olabilir. Derin sivilceler ve iz bırakan türler tedavi edilmezse kalıcı izler oluşturabilir.