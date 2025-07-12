Yüzü yanan Ugandalı çoban, Ankara'da sağlığına kavuştu

19 yaşındaki Ugandalı Bernand Tuhumbısa, 10 yıl önce evde sıcak yemeğin üzerine dökülmesi sonucu ağır yanıklar geçirdi. Yüzü ve boynu zarar gören Tuhumbısa'nın sol dudağı sol omzuna yapıştı, ancak imkansızlıklar nedeniyle tedavi edilemedi.

Kardeşinin durumu sosyal medyada paylaşması üzerine, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHİMDER) devreye girerek Tuhumbısa’yı Ankara’ya getirdi. Özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonlarla 2 ay içinde sağlığına kavuşan Tuhumbısa, yeniden yaşamla bağ kurdu.

YENİDEN HAREKET, YENİDEN UMUT

Hastanenin Medikal Hizmetler Koordinatörü Ali Özdemir, “Sol alt dudağı omzuna yapışıktı. Deri nakliyle bölgeyi serbestleştirdik. Şimdi boynu rahatça hareket ediyor. Estetik rötuşların ardından taburcu edilecek” dedi.

Uzun yıllar tedavisiz kalmanın zorluklarını vurgulayan Özdemir, ekibin ve derneğin desteğiyle sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti.

6 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA UMUT OLDULAR

AHİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, bugüne dek 6 binden fazla çocuğun yanık tedavisini üstlendiklerini söyledi. “Bernand’ın durumu bizi çok etkiledi. Sosyal medyada gördüğümüz an harekete geçtik, vizesini alıp Ankara’ya getirdik. Artık rahat nefes alabiliyor, yemek yiyebiliyor. Türkiye’ye hayran kaldı” dedi.

"BEN DE İYİLEŞECEĞİM" DİYEN ÇOCUKLAR ÇOĞALDI

Bernand, tedavi sürecinde diğer hastalarla da tanışarak birçok çocuğa umut oldu:

Onu gören çocuklar ‘Bernand da bizim gibiydi ama iyileşti, şimdi sıra bizde’ diyor. Onunla tanışmak isteyen birçok hasta var. Artık sadece Türk çocuklarına değil, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine umut oldu.