Zamanında tanıyın: Tiroid bozukluğunu gösteren en erken belirtiler

Vücutta neredeyse tüm süreçlere katılan tiroid bezi ile ilgili sağlık sorunlarının belirtilerini erken dönemde tanıyabilmek oldukça önemlidir ve tedavi başarısının büyük oranda artmasını sağlar.

Daha çok kadınları etkileyen tiroid bozukluklarının her 5 kadından 1'ini etkilediği tahmin ediliyor. Tiroid hastalıklarına büyük oranda uygun olmayan beslenme, stres, hamilelik veya menopozun neden olduğu hormonal dengesizlik neden olur ve genetik de büyük bir rol oynar.

Tiroid, kelebeğe benzeyen bir bezdir ve boynun ön alt tarafında bulunur. Bu küçük endokrin bezi iki hormon, triiyodotironin ve tiroksin salgılar ve bu hormonlar hücre ve dokulardaki enerjiyi etkiler, bu nedenle bozuklukları onlarca sağlık sorununa neden olabilir.

En sık görülen tiroid hastalıkları, bu hormonların çok fazla veya çok az salgılanmasıyla ilişkili olan hipertiroidizm ve hipotiroidizmdir. Ayrıca tiroid bezi tümörlere ve Hashimoto hastalığına karşı da hassastır.

Hastalığı belirlemenin birincil yöntemi, kandaki tiroid hormonlarının ve ultrason görüntülerinin analizidir. Tiroid bozukluklarının mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Hastalığın birçok farklı belirtisi vardır ve bazıları o kadar genel durumlardır ki, bu problemlerin tiroid bezinden kaynaklandığı asla düşünülmez. Çoğu sadece tiroid ile ilgili olmayıp başka bir hastalığın belirtisi olabilse de, tiroid hastalığının erken dönemde tanıyıp tepki verebileceğiniz erken belirtileri vardır.

İşte tiroid problemlerini gösteren en erken belirtiler.

Ruh hali değişiklikleri

Kadınlarda ruh hali değişimleri yaygındır ve çoğunlukla adet döngüsü ile ilgilidir, ancak ruh hali değişiklikleri tiroid bozukluğunun en bir belirtisi de olabilir. Daha önce şiddetli PMS geçirmediyseniz veya hissettiğiniz ruh hali değişimlerinin farklı olduğunu fark ederseniz, tiroid hormonlarınızı kontrol ettirebilirsiniz.

Uzun süreli ruh hali değişimleri yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilir.

Kilo dalgalanmaları

Tiroid bezi düzgün çalışmıyorsa ve yeterince hormon salgılamıyorsa metabolizmanın yavaşlamasına neden olur ve bu kilo alımını tetikler. Diyetinize dikkat edin, özellikle yiyecek alımınızı artırmadıysanız ve kilo alıyorsanız, bunun nedeni tiroid bezinin düzgün çalışmaması olabilir.

Aynı şekilde hormonların aşırı salgılanması metabolizmanızı hızlandırabilir ve ani kilo kaybına neden olabilir.

Sıcaklık değişikliklerine karşı hassaslık

Hava sıcaklığındaki değişimin sizi çok fazla rahatsız ettiğini fark ederseniz, tiroidiniz yeterince hormon üretmiyor olabilir. Bu, vücudunuzu etkileyerek soğuğa tahammülü zorlaştırır.

Bu hormonal dengesizliğin tanınabilir bir belirtisi genellikle soğuk eller ve ayaklardır.

Saç dökülmesi

Herkes zaman zaman saç kaybeder ve bu küçük oranlarda endişelenecek bir şey değildir. Ancak saç dökülmelerinin normalden daha uzun sürdüğünü fark ederseniz, bunun nedeni aşırı tiroid hormonu üretimi olabilir.

Ayrıca saçınızın normalden biraz daha ince olduğunu fark edebilirsiniz. Bu durumda kandaki tiroid hormonlarına mutlaka baktırın.

Boyunda yumrular

Tiroid bezi boyunda yumru oluşumunu tetikleyebilir. Bu durumda doğru bir teşhis ve en iyi tedavi planının yapılabilmesi için mutlaka bir uzmana başvurun. Çeşitli tümörler tetiklenebilir.