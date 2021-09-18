Zararlı yiyecekleri diyetinizden çıkarmanın 5 yolu

Açlık anında hızlıca ulaşabileceğiniz zararlı ve paketli yiyeceklerden uzak durmanızı sağlayacak yöntemleri sizler için hazırladık…

Sağlıklı beslenmek sıkıcı olmak zorunda değildir. Abur cubur için birkaç sağlıklı alternatif olduğunu biliyor muydunuz? Evde hazırlayabileceğiniz sağlıklı yiyecekler sayesinde yeme alışkanlığınızı değiştirerek zararlı paketli ürünlerden uzak durmanın yollarını keşfedebilirsiniz.

Sağlıklı bir vücut için abur cuburları çöpe atılmalı ve daha iyi, daha sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam tarzı seçimleriyle değiştirmelisiniz. Bu beslenme alışkanlığını yıkmanın zor olduğunu biliyoruz ve size baş etmenin ipuçlarını paylaşıyoruz. İşte, abur cuburları diyetinizden çıkarmanın bazı basit yolları:

1. SAĞLIKLI BİR YEMEK RUTİNİ OLUŞTURUN

Yemeklerinizi bir gün önceden planlayabilirsiniz, bu da abur cuburları ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Abur cubura erişim kolay olduğundan ve planlama gerektirmediğinden, kolay seçim haline gelir. Birkaç dikkatli değişiklikle, evinizdeki şeyleri dönüştürerek kendinizi zararlı yiyeceklerden kurtarabilirsiniz.

Bu sadece yenilikçi olmak ve dikkatli yemek yemekle ilgilidir. Çoğunlukla bitki bazlı ve paketlenmiş yiyecekleri yemeyi seçmek kolay bir başlangıçtır. Gökkuşağı tabakları hazırlayın; bu, tüm besinleri ve vitaminleri almanın en kolay yoludur. Yeşil yapraklı sebzeler, havuç, pancar, çilek, patlıcan ve daha fazlası gibi her çeşit meyve ve sebzeyi bu tabağa sığdırabilirsiniz.

Mağazadan satın alınan bir paket patates cipsi yemek yerine, evde en sevdiğiniz lezzetle lahana cipsi veya kereviz sapı cipsleri pişirin.

Atıştırmak için çantanızda kuruyemişler ve kuru meyveler taşıyın. Gazlı veya gazlı içecekler yerine limonlu, zencefilli, naneli veya çilekli köpüklü sular için. Zencefil limon çayı konsantresini buzdolabında saklayın. Biraz soda, hurma ezmesi, taze limon, tuz ile karıştırın ve tadını çıkarın!

2. SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Çoğu zaman, susuzluğu açlıkla karıştırırız. Bu nedenle, bir dahaki sefere, öğünler arasında aç olduğunuzu düşündüğünüzde, önce biraz su için. Bunun nedeni, beyne gönderilen susuzluk sinyallerinin genellikle çok zayıf olması ve yanlış olarak açlık olarak yorumlanabilmesidir. Ters çevirmek için hızlı olun.

Gün içerisinde içmeniz gereken su miktarını belirleyin ve bunu tamamlamayı kendiniz görev edinin. Bir süre sonra vücudunuz otomatik olarak ihtiyacı olan suyu içmenizi sağlayacaktır. Ayrıca sularını çeşitli meyve ve taze yeşilliklerle tatlandırabilirsiniz.

3. SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR BULUNDURUN

Evet doğru, rafine şekerin kesinlikle hiçbir besin değeri yoktur ve vücudunuzdaki insülin seviyelerinin fırlamasına neden olur. Şeker ihtiyacınızı akıllıca ev yapımı hurma ezmesiyle değiştirebilirsiniz. Sadece ılık suya batırın ve ardından hepsini karıştırın. Hurma düşük glisemik indekse sahip olduğundan ve antioksidanlarla dolu olduğundan, bu onu sağlıklı bir alternatif yapar.

Kakao, fındık yağı, hindistancevizi unu ve hurma ezmesi ile ev yapımı enerji trüf topları yapmayı deneyin; haftalarca buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu, tatlı isteklerinizi yönetmenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca şekersiz fındık ezmesi ile bir kase çilek yiyebilirsiniz. Meyveler antioksidanlarla yüklüdür ve beyin fonksiyonlarını artırır. Dışarıdaki tüm dondurma severlerin de endişelenmesine gerek yok; İyi bir alternatif, yoğurtta biraz hurma ezmesi, çilek ve fındık karıştırılarak ve ardından basitçe dondurularak hazırlanabilen ev yapımı donmuş yoğurttur.

Bir başka temiz ve sağlıklı tatlı, çeşitli tatlarla yapılabilen geceden ıslatılmış chia pudingidir.

4. ARALIKLI ORUÇ TUTMAYI DENEYİN

Sindirim sistemimize sağlıklı bir mola verdiği için haftada birkaç kez 16 saat aralıklı oruç tutmaya çalışın. Oruç, odaklanmayı geliştirmek için harika bir yoldur. Sağlıksız bir şey yemek yerine, sağlıklı, besleyici dolu yiyeceklerden oluşan bir tabak dolusu yemek yemeyi dört gözle beklersiniz. Bizi dikkatli yemeye disipline eder, zihnimizi merkeze alır ve bizi atıştırmalığı bırakmaya zorlar.

Aralıklı oruç, yeme ve oruç dönemleri arasında geçiş yaptığınız bir yeme düzenidir. Aynı zamanda kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve zararlı hücre büyümesini öldürür, böylece Alzheimer, kanser ve diğer birçok hastalıktan koruma sağlar.

5. UYKUSUZ KALMAYIN

Kendinizi uykudan mahrum bırakmak, vücudun normal işlevlerini bozabilir ve sizi daha sık abur cubur ve şekerli yiyecekler yemeye iten dürtülere neden olabilir. Haklı olarak iyi uyumanın hayatınızı canlandırabileceği ve abur cubur yeme dürtüsünden kaçınmanıza yardımcı olabileceği söylenir. Aynı zamanda daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır.

İyi bir gece uykusu kortizol seviyenizi kontrol altında tutar ve ayrıca yeme bozukluklarıyla ilişkili başka bir faktör olan stresi azaltmaya ve hafifletmeye yardımcı olabilir.

Akılsızca aşırı yemek yeme ve gereksiz şeyler yükleme, vücudunuzdaki serotonin üretimini azaltır, bu da genellikle istekleri artırır ve düşük benlik saygısına da neden olabilir.