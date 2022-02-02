Zayıf bağışıklık sisteminin 6 belirtisi

Vücudun hastalıklara karşı savunma hattı olan bağışıklık sistemi, birçok nedene bağlı olarak zayıflayabiliyor. Zayıf bağışıklık ise bir dizi sağlık problemini beraberinde getiriyor.

Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte güçlü bağışıklığın önemi her zamankinden daha fazla konuşuluyor. Ancak bu, yalnızca salgın gibi şu anda yaşanan bazı sağlık sorunlarıyla ilgili olmaması gereken bir konudur. Güçlü bağışıklığa özen göstermek yaşam tarzı olmalıdır. Çünkü bağışıklık, hayatın her anında hastalığa karşı 24 saat korumamızdır.

Bağışıklık sistemi, vücudu çeşitli bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalardan koruyan savunma mekanizmasıdır. Her sağlıklı insanın ortalama bir bağışıklık sistemi vardır, ancak bu onları her zaman hastalıklardan korumayabilir.

Bağışıklık sisteminizin zayıflaması durumunda küçük veya büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlardan korur ve zayıf bir bağışıklık sistemi alerji gibi durumları tetikler.

Beyaz kan hücreleri (lökositler) bağışıklık sistemini oluşturmada çok önemli bir rol oynar. Vücudu dışarıdan gelebilecek herhangi bir virüs ve bakteri saldırısından korumak için kan damarları aracılığıyla dolaşırlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLAMASININ NEDENLERİ

Beyaz kan hücreleri vücuda karşı saldırıları önler ve vücudu korur. Ancak, birçok neden beyaz kan hücrelerinin işleyişini etkileyerek bağışıklığı zayıflatabilir. Bazı kronik ve şiddetli hastalıklar, bağışıklık sistemini zayıflatabilir: Bunlar arasında kanser, şeker hastalığı, HIV, yetersiz beslenme, otoimmün hastalıklar ve bazı tıbbi tedaviler yer alır.

ZAYIF BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN 6 BELİRTİSİ

Bağışıklık sisteminiz zayıflamışsa, aşağıdaki belirtilerden bazılarını veya tümünü yaşayabilirsiniz:

Aşırı Stres

Sürekli stres altındaysanız, bu zayıflamış bağışıklığın bir işareti olabilir. Stresiniz daha önce yaşamadığınız durumlardan kaynaklanıyorsa ve panik atak geçiriyorsanız, bu durumun sağlık boyutunu mutlaka göz önünde bulundurun. Stresin vücuttaki beyaz kan hücrelerinin seviyesini düşürdüğü ve bunun da bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açtığı biliniyor.

Sürekli Soğuk Algınlığı Yaşamak

Bir yetişkinin yılda 2-3 kez soğuk algınlığı yaşaması normaldir. Soğuk algınlığından tamamen kurtulmak genellikle 7-10 gün sürer. Ancak daha sık soğuk algınlığına yakalanıyorsanız ve soğuk algınlığı ortalamadan daha uzun sürede iyileşiyorsa, bağışıklığınız zayıftır. Ek olarak, araştırmalar soğuk algınlığına karşı bağışıklığı zayıf olan kişilerde sıklıkla bronşit veya zatürree geliştiğini göstermektedir.

Düzenli Olarak Hazımsızlık Yaşanması

Sıklıkla ishal, gaz veya kabızlık gibi hazımsızlığınız varsa bağışıklığınızın zayıf olma ihtimali yüksektir. Uzmanlara göre, bağışıklık sistemi aktivitesinin neredeyse yüzde 70'i sindirim sisteminin yakınında gerçekleşir çünkü çevresinde iyi bakteri ve mikroorganizmalar bulunur. Yetersiz sayıda faydalı bakteri, virüs saldırıları, bakteriyel enfeksiyonlar ve otoimmün bozuklukların riskini artırabilir.

Yorgunluk

Bütün gece uyuduktan sonra bile kendinizi yorgun hissediyorsanız, bir sorununuz var demektir. Uyku sonrası yorgunluk normal ve sağlıklı bir durum değildir. Zayıf bağışıklık, enerji seviyelerine de yansır. Sürekli bitkinseniz ve enerjiniz yoksa, bağışıklığınızın durumunu ciddi olarak düşünmeniz gerekir.

Enfeksiyonlara Yatkınlık

Zayıf bağışıklığı olan insanlar enfeksiyonlara çok yatkındır. Bazı araştırmalara göre zatürre, kulak enfeksiyonları ve kronik sinüzit en sık görülenlerdir.

Yavaş Yara İyileşmesi

Yavaş yara iyileşmesi, zayıf bağışıklığın bir işaretidir. Bir kesik yarası veya yanma durumunda, vücut yaranın iyileşmesine yardımcı olmak için yaralanma bölgesine besin açısından zengin kan gönderir. Ancak bu sadece sağlıklı bir organizma ve etkili bağışıklık hücreleri durumunda olur. Zayıf bağışıklık durumunda yaralar yavaş iyileşir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 10 İPUCU

Güçlü bağışıklık sağlığın anahtarıdır. Bağışıklığınızı güçlendirmek için şu ipuçlarını izleyebilirsiniz:

- Yeterli miktarda kaliteli uykuyu sağlayın

- Hareketsiz kalmayın

- Kişisel hijyeninizi koruyun

- Kilonuzu kontrol altında tutun

- Stresle başa çıkmayı öğrenin

- Sağlıklı ve dengeli beslenin

- Bolca su için

- Sağlıksız, boş kalori yemekten kaçının

- Sigaradan uzak durun

- Alkolden kaçının