Zayıf tırnakları güçlendirmek için 15 etkili yöntem

Genetik de dahil olmak üzere birçok farklı faktörden etkilenen tırnakları uygun bakım ipuçlarıyla güçlendirebilmek ve görünümlerini iyileştirebilmek mümkün. İşte en etkili 15 yöntem.

Güçlü ve bakımlı tırnaklar hem kadınlar hem de erkekler için oldukça önemsenen bir durum. Zaman eksikliği nedeniyle çoğu kadın kalıcı ojelere veya takma tırnaklara başvursa da güçsüz tırnakların çatlamasını ve kötü görünmesini önlemek için doğal olarak yapılabilecek birçok yöntem var.

Tırnaklar keratinden oluşur, bu yüzden maddeleri deriden daha fazla emebilirler. Bu, banyodan sonra daha yumuşak olmalarının nedenlerinden biridir. Tırnakların kendileri sağlam ve dayanıklı olmalarına rağmen onları kurutan veya zarar veren dış etkenlerden korunmaları gerekir.

Soyulan ve çatlayan zayıf tırnakların birçok nedeni vardır. Bunlar arasında genetik, hava koşulları, kötü tırnak bakımı, çok sık manikür ve alkollü aseton kullanımı ve ayrıca kalitesiz ojeler yer alır. Ayrıca sağlıklı beslenmezseniz, yeterince su içmezseniz veya çok uzun süre kapalı ortamda kalırsanız tırnaklarınızın ve saçlarınızın zayıflaması oldukça olasıdır.

Tırnak soyulması, kuruluk ve kırılganlık A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra demir ve çinko eksikliğini gösterir. Bu tür tırnaklar esnek, kırılgandır ve genellikle çizgilere sahiptir. Ayrıca tırnaklarınızı ısırırsanız, yerseniz veya ellerinizi yeterince nemlendirmezseniz tırnaklarınızın zayıflaması olasıdır.

Ayrıca zayıf tırnaklar çeşitli sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Zayıf tırnaklar genellikle anemi veya tiroid problemini gösterir. Tırnaklarınızda beyaz lekeler varsa bu, vücudunuzda kalsiyum eksikliği olduğunun bir işaretidir.

Zayıf tırnakları güçlendirmek için 15 ipucu

Tırnaklarınızı güçlendirmenin en iyi yollarından biri sağlıklı bir diyet izlemek ve yeterli sıvı alımıdır. Zayıf tırnaklar demirin yanı sıra A, B ve C vitaminlerinin eksikliğini de gösterdiğinden, bu vitaminlerden zengin yiyecekleri diyetinize ekleyebilirsiniz. Bu yiyecekler arasında domates, pazı, yer fıstığı, baklagiller, tavuk, hindi, somon, ton balığı ve yumurta bulunur.

Sağlıklı beslenme ve tırnakların dış etkenlerden korunması dışnda bazı yöntemleri uygulayarak da zayıf tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz.

İşte zayıf tırnakları güçlendirmek için 15 etkili yöntem.

1. Alkolsüz aseton kullanın

Aşırı aseton kullanımı tırnaklarınıza zarar verir ve zayıflatır, ayrıca çok sık manikür yaptırmak da buna neden olur. Bitkisel oje çıkarıcılar tercih edilmelidir. Bunlar, eczaneler de dahil olmak üzere birçok yerden alınabilirler.

2. Bulaşık yıkarken ve temizlik yaparken tırnaklarınızı koruyun

Bulaşık yıkarken eldiven kullanın ve temizlik yaparken ellerinizi kimyasal içeren sudan uzak tutun. Ayrıca temizlik yaparken tırnaklarınızı ve tüm ellerinizi aşındırıcı temizlik maddelerinden korumak için mutlaka eldiven kullanın.

3. Vazelin kullanın

Vazelin tedavisi özellikle kış aylarında etkilidir çünkü soğuk havalarda tırnaklar çatlamaya ve kurumaya daha meyilli olur. Vazelin, nemlendirmenin yanı sıra tırnakları yumuşatmak için de iyidir. Tırnaklarınıza bir kat vazelin sürün, üzerine pamuklu eldivenler geçirin ve gece boyu bekletin. Sabahları ellerinizi yıkayın. Tırnaklarınızı güçlendirme ihtiyacı hissetmeyene kadar tekrarlayın.

4. Tamamen güçlenene kadar tırnaklarınızı kısaltın

Uzun tırnaklar daha kolay kırılır. Uzun tırnakların uç kısımlarında çatlamanın yanı sıra çoğu zaman tırnağın köküne zarar verirler. Tırnaklarınızı güçlendirmek istiyorsanız, önce onları kısa kesin, çünkü bu onlara tekrar büyümeden önce yenilenmeleri için zaman verecektir.

5. Süt tedavisi

Sütten alacağınız ekstra kalsiyum ile tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Bir kaseye biraz ılık süt dökün ve tırnaklarınızı batırın. 5-10 dakika beklemeye bırakın. İsterseniz karışıma ilave protein olarak bir yumurta ekleyebilirsiniz. Bu tedavi tamamen doğaldır ve her gün tekrarlayabilirsiniz.

6. Törpüden kaçının

Tırnak soyulmasıyla uğraşıyorsanız, en azından tırnaklarınızın güçlendirme döneminde törpü kullanmayı bırakın. Törpü, tırnağın katmanlarını tahriş eder, bu katmanlar daha kolay ayrılır ve çatlar.

7. Badem yağı

1 yemek kaşığı badem yağını biraz limon suyuyla karıştırıp ellerinize ve tırnaklarınıza sürün. 2 dakika bekletin, sonra durulayın. Badem yağı, tırnakları besleyen ve kırılmalarını önleyen antioksidanlar ve besinler içerir.

8. Zeytinyağı

2 çay kaşığı zeytinyağıyla 10 dakika boyunca tırnaklarınıza nazikçe masaj yapın. Bu yağ, kalsiyum emilimine yardımcı olur ve kemik mineralizasyonunu ve kireçlenme sürecini iyileştirir.

9. Limon suyu

1 limonun suyunu sıkın ve pamuklu çubukla tırnaklara uygulayın. Ardından ellerinizi ılık suyla iyice yıkayın. Limon, serbest radikallere karşı mücadeleye katılan ve daha fazla tırnak kırılmasını önleyen güçlü bir antioksidan olan C vitamini içerir.

10. Bitkisel çaylar

Tamamen bitki bazlı olduğu ve tırnaklarınızı güçlendirmenin en iyi yollarından biri olduğu için bu tedaviyi her gün kullanabilirsiniz. Tercihen yeşil çay olmak üzere tercih ettiğiniz çayı birkaç damla buğday yağı ile karıştırın. Sıvıya bir tutam tuz ekleyin. Bu karışımı tırnaklarınızda beş dakika bekletin ve ardından kuru bir bezle silin.

11. Deniz tuzu

Ellerinizi limon suyu, su ve deniz tuzu karışımına batırın. Ellerinizi 15 dakika bekletin, sonra yıkayın. Daha iyi sonuçlar için bu yöntemi günde 2 kez 7 gün boyunca tekrarlayın.

12. Elma sirkesi

1 yemek kaşığı elma sirkesini 2-3 bardak ılık suyla karıştırın ve karışımı bir pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın. Elma sirkesinin içerdiği malik asit tırnakları nemlendirir ve kırılmalarını önler.

13. E vitamini ve argan yağı

Bir çay kaşığı çay ağacı yağına 2 ila 3 damla E vitamini ekleyin ve karışımla tırnaklara nazikçe masaj yapın. Etkili sonuçlar için işlemi bir ay boyunca günde 2 kez tekrarlayın. Çay ağacı yağı, güçlü bir antiseptik ve bir antioksidan olarak E vitamini görevi görür.

Ayrıca bir kapta eşit miktarda limon suyu ve argan yağını karıştırın. Tırnaklarınızı bu sıvıda 10-15 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın. Sabun değil temiz su kullanın. Limon, tırnak çevresindeki cildi aşındırabileceğinden, bu yöntemi kullanırken aşırıya kaçmayın. Bu yöntemi haftada bir kez kullanmak en iyisidir. Nemlendirme ve cilt bakımı yağları, tırnak çevresindeki cildi iyileştirmek için haftada 3 defaya kadar kullanılabilir.

14. Hindistan cevizi yağı

Tırnaklarınıza birkaç damla Hindistan cevizi yağı damlatın ve nazikçe ovalayın. Hindistan cevizi yağı tırnak etlerini yumuşatır, tırnaklardaki kan dolaşımını iyileştirir ve onları güçlendirir.

15. Domates suyu

Antioksidanlar açısından zengin olduğu için domates suyu kırılgan tırnakları iyileştirebilir ve dokularını güçlendirebilir. Tek yapmanız gereken 2 damla biberiye yağı ve 2 yemek kaşığı domates suyunu karıştırıp tırnaklarınızı 10 dakika bekletmek.