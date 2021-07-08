Zayıflama trendlerinde bu yaz: Ketojenik beslenme nedir, nasıl yapılır?

Zayıflama trendlerinde bu yaz: Ketojenik beslenme nedir, nasıl yapılır?

Ketojenik beslenme son zamanlarda kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki ketojenik beslenme nasıl yapılır, neler yenir? İşte ayrıntılar...

Pandeminin ardından normalleşme sürecinde geçilmesiyle birlikte uzun zaman evde kalmanın eksisi olarak fazla kilolar iyice göze batmaya başladı.

Yaz aylarının da etkisiyle kilo verme ihtiyacı duyanlar, sıklıkla popüler olan diyetlere yöneliyor. Bu noktada bu yaz sıkça duymanız oldukça muhtemel olan ketojenik beslenme merak konusu oluyor.

Ketojenik besleme, yararı bilimsel olarak kanıtlanmış, tedavi amaçlı da kullanılan düşük karbonhidratlı özel bir diyettir.

Aynı zamanda ketojenik beslenme sadece kilo vermek için değil, çeşitli hastalıkların etkilerini ya da oluşumunu azaltmak için de uygulanan bir yöntemdir.

Peki ketojenik beslenme nedir, nasıl yapılır? Ketojenik beslenmede neler tüketilir, neler tüketilmez? İşte tüm merak edilenler..

KETOJENİK BESLENME NEDİR?

Ketojenik beslenme, karbonhidrat alımını azaltıp yağla değiştirerek vücudu ketozis denilen duruma sokmayı amaçlar. Böylece vücudun yakıt enerjisi yağ olmaya başlayınca oluşan ketonlar metabolik, nörolojik veya insülinle ilgili hastalıkların tedavisinde fayda sağlar.

Ketojenik bir diyet genellikle:

Düşük karbonhidrat

Orta protein

Yüksek yağ demektir.

KETOJENİK BESLENME NASIL YAPILIR?

Ketojenik diyet listeleri genellikle yağ/protein oranına göre tasarlanır. Günlük alacağınız kalorinin %70 yağ, %25 protein, %5 karbonhidrat olarak düşünebilirsiniz.

Ketosis moduna geçen beden enerji kaynağı olarak yağları kullandığı için istenmeyen yağ fazlalıkları kısa sürede yakılmaya başlanıyor.

Yağları depolayan insülin hormonu daha az salgılandığı için yağ hücreleri karaciğere ulaşıp ketonlara dönüştürülüyor. Bu sayede bedenimiz etkili bir yağ yakma makinesine dönüşüyor.

Ketojenik diyet programı yağ bazlı bir diyet olduğu için günde alacağın karbonhidrat miktarı 20 gramdan fazla olmamalı.

Ketojenik diyette protein tüketimi de limitli olmalı. Vücuttaki fazla protein alımı zamanla glikoza dönüşüyor. Bunun önüne geçmek için günlük protein alımı, kalori tüketiminin %25'ini geçmemeli.

KETOJENİK DİYETTE SERBEST OLANLAR

İşlenmemiş ve organik kırmızı et; sucuk, pastırma gibi et ürünleri, sakatatlar

Organik tavuk, hindi gibi kümes hayvanları

Deniz somonu, ton balığı gibi yağlı ve ahtopot, karides, kalamar gibi deniz ürünleri

Yumurta ve tereyağı, kaymak, yoğurt, peynir gibi tüm yağlı, doğal süt ürünleri

Badem, ceviz, kaju gibi kuruyemişler; keten tohumu, chia tohumu gibi tohumlar

Sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve avokado yağı gibi sağlıklı, doymuş yağlar

Avokado ve çilek, yaban mersini, böğürtlen gibi kırmızı meyveler

Domates, soğan, biber, brokoli, karnabahar, marul, roka, maydanoz, dereotu gibi düşük karbonhidratlı ve lifli sebzeler

Tuz, baharatlar, şifalı bitkiler ve doğal, ev yapımı sos gibi çeşniler

KETOJENİK DİYETTE YASAK OLANLAR