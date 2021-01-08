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    Zehra Zümrüt Selçuk: 14 ilaç geri ödeme listesine alındı

    Bakan Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.
    • AA
    • 08.01.2021 - 11:38
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    Zehra Zümrüt Selçuk: 14 ilaç geri ödeme listesine alındı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.

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