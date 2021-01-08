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- Zehra Zümrüt Selçuk: 14 ilaç geri ödeme listesine alındı
Zehra Zümrüt Selçuk: 14 ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.
- AA
- 08.01.2021 - 11:38
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.