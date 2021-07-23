Zencefil ile gününüzü renklendirin

Kilo vermeyi hızlandırmadan bağışıklığı güçlendirmeye kadar birçok farklı sağlık yararı bulunan zencefilin öne çıkan faydalarını ve besin değerlerini listeledik.

Zencefil, hem tuzlu hem de tatlı tariflerde yaygın olarak kullanılan bir köktür. Zencefil, vücudu koruyan antimikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatuar özellikler açısından zengin bir madde olan gingerol içerir.

Zencefil, ona acı tadı veren gingerolün yanı sıra kafein, phellandrene, zingiberene ve zingerone gibi birçok yararlı bileşenleri de içerir.

100 gram çiğ zencefilin besin değerleri:

Kalori: 80 kcal

Karbonhidrat: 17.8 gram

Protein: 1.8 gram

Yağ: 0.7 gram

Diyet lifi: 2 gram

Potasyum: 415 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 12'si)

Bakır: 0,2 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 11'i)

Manganez: 0.2 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 11'i)

Magnezyum: 43 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 11'i)

C vitamini: 5 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 8'i)

B6 vitamini: 0.2 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 8'i)

Niasin: 0.7 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 4'ü)

Fosfor: 34 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 3'ü)

Demir: 0,6 miligram (günlük ihtiyacın yüzde 3'ü)

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kilo vermeye çalışıyorsanız, termojenik (vücut ısısını artıran ve yağ yakan) bir etkiye sahip olduğu için zencefil, iyi bir yardımcı olabilir. Faydalarından yararlanmak için günlük orta boy dilim veya bir kaşık toz halinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Zencefil, metabolizmayı hızlandırdığı ve vücut yağının yanmasını uyardığı için kilo vermek için harikadır. Zencefil, ısı ve ter üretimini arttırır, bu nedenle kalori harcamasını yüzde 10'dan fazla artırabilen termojenik olarak adlandırılır.

Grip ve soğuk algınlığı yaşıyorsanız zencefil, enfeksiyonlarla savaşmak için harikadır. Özellikle boğazdaki iltihaplanmayı tedavi etmeye yardımcı olan ve vücudun savunmasına yardımcı olan C ve B6 vitaminleri açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan özelliklere sahiptir.

BULANTIYI ÖNLÜYOR

Zencefil, kusmayı önleyici özelliği nedeniyle hamilelik, kemoterapi tedavileri veya ameliyattan sonraki ilk günlerde sıklıkla ortaya çıkan bulantı ve kusmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu semptomların iyileşmesi, tercihen sabahları alınması gereken yaklaşık 0,5 g zencefil tüketiminden yaklaşık 4 gün sonra elde edilir.

Zencefil ayrıca gastrit ve mide ülserlerinin ana nedeni olan H. pylori bakterileriyle savaşmaya yardımcı olduğu için mideyi ülserlere karşı korumaya yardımcı olur. Ayrıca çoğu durumda ülserin neden olduğu hücrelerdeki değişikliklerle bağlantılı olan mide kanserinin ortaya çıkmasını da önler.

Yağ oranı yüksek yiyecekler tüketirken, karaciğeri korumanın yanı sıra bu yiyeceklerin sindirimine yardımcı olduğu için zencefil tüketmek harikadır. Zencefil, mide ekşimesi ve bağırsak gazı ile mücadelede yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu faydayı elde etmek için ağırlıklı olarak çay şeklinde tüketilmektedir. Bu çay her 1 bardak suya 1 yemek kaşığı zencefil oranında yapılır.

Yararlarına rağmen, yüksek tansiyonu olan kişiler dikkatli olmalıdır. Ayrıca zencefil yedikten sonra mide yanması, ishal, mide rahatsızlığı ve mide ekşimesine dikkat edin. Bu durumda diyetten çıkarılması gerekir.

BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Piyasada taze ve toz olmak üzere iki çeşidimiz bulunmaktadır. Taze olduğunda büyük miktarda gingerol içerir, ancak gingerol ısıtıldığında, ona baharatlı bir tat veren shogaol'a dönüştürülür.

Çay yapmak için ideal olan zencefili rendeleyip en fazla 5 dakika demlemektir, böylece gingerolün çoğunu kaybetmezsiniz.

Zencefil de salata sosu için harika bir seçimdir. Zencefil + limon + tuz ile bir karışım yapabilirsiniz.

Zencefilden en iyi şekilde yararlanmak için kabuğuyla birlikte plastik bir torba veya bir kap içinde saklamak ve buzdolabına yerleştirmek idealdir. Buzdolabında zencefil yaklaşık 3 ila 4 hafta korunabilir.

İsterseniz dondurabilirsiniz. Zencefili plastik bir torbaya sarın ve dondurucuda saklayın. Alternatif olarak, hazırlamayı kolaylaştırmak için zencefili dondurmadan önce doğramayı deneyin.