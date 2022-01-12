Zencefil tüketmek için bilimsel olarak kanıtlanmış 10 neden

Zencefil tüketmek için bilimsel olarak kanıtlanmış 10 neden

Güçlü tıbbi özellikleri sayesinde yüzlerce yıldır birçok rahatsızlığa çare olarak kullanılan zencefilin bilimsel olarak kanıtlanmış birçok faydası bulunuyor. İşte zencefilin faydaları.

Zencefil, binlerce yıldır tıbbi amaçlar için kullanılan bir köktür. Mide bulantısını hafiflettiği, akciğer hastalığına ve ağrıya yardımcı olduğu bilinmektedir. Taze, toz haline getirilmiş, baharat olarak kurutulmuş veya yağ olarak tüketilebilir.

Zencefil, dünyanın en sağlıklı ve en popüler baharatlarından biridir. Bunun nedeni, zencefildeki güçlü iltihap önleyici ve antioksidan etkilere sahip ana biyoaktif bileşik olan gingeroldür. Beynin ve tüm organizmanın sağlığına fayda sağlayan besinlerle doludur.

Zencefil son derece güçlü iyileştirici özelliklere sahiptir ve iltihaplanma, mide bulantısı, gaz, şişkinlik ve ateşe karşı etkilidir, dolaşımı iyileştirir ve mide bulantısını azaltır. Smoothielere, çaya, çeşitli soslara ve yemek tariflerine kolayca eklenebilir.





ZENCEFİLİN KANITLANMIŞ 10 FAYDASI

İşte zencefilin bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş 10 faydası:

Mide Bulantısını Giderir

Zencefil, özellikle sabahları hamilelikte mide bulantısı ile mücadelede son derece etkilidir. Araştırmalara göre, sadece 1.1 ila 1.5 gram zencefil sabah bulantısı semptomlarını azaltabilir. Hiçbir kanıt olmamasına rağmen, bazı uzmanlar büyük miktarlarda zencefilin düşük yapma riskini artırabileceğine inanmaktadır, bu nedenle tüketmeden önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Zencefil deniz tutmasına da çare olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yararlı bir etkiye sahiptir ve ameliyat sonrası bulantı ve kusmayı ve kemoterapinin neden olduğu mide bulantısını giderir.

Sindirimi İyileştirir

Zencefil, safra salgısını ve çeşitli sindirim enzimlerinin etkisini uyarır ve böylece daha aktif sindirime izin verir. Ayrıca hazımsızlık nedeniyle ortaya çıkan karın ağrısını etkili bir şekilde azalttığı bilinmektedir.

İltihap Önleyici Etkiye Sahiptir

İltihap önleyici etkisi, özellikle insanlarda artrit ile bağlantılı olan iltihaplanmanın ve ağrının azaltılmasına katkıda bulunan gingeroller, shogaoller ve paradoller gibi bileşenleri sayesindedir.

Kas Ağrısına Karşı Etkilidir

Egzersiz yapan kişilerde zencefil, kas ağrısını kademeli olarak azaltabilir. Zencefilin kas ağrılarını gidermede etkili olduğu gösterilmiştir. 11 gün boyunca her gün 2 gram zencefil tüketiminin kas ağrılarını azalttığı bulunmuştur. Zencefilin iltihap önleyici özelliklerinin bu etkiden sorumlu olduğuna inanılıyor.

Açlık Kan Şekerini Düşürür ve İştahı Düzenler

Bazı uzmanlar, 8 hafta boyunca bir gram zencefil tozu tüketiminin, tip 2 diyabetli hastalarda açlık kan şekerini azaltabileceğini ve insülin direnci indeksini iyileştirebileceğini göstermiştir.

Leptin, tokluğu düzenleyen bir bileşiktir ve zencefil, leptin seviyelerini düzenler. Düzenli zencefil tüketimi obezite riskini önemli ölçüde azaltır ve zayıflamaya yardımcı olan tokluk hissini uyarır. Zencefil vücut ağırlığını düzenlemenin yanı sıra göbek bölgesinde yağ yakımını da destekler. Göbek bölgesindeki yağlar çoğunlukla aşırı yeme, hormonal dengesizlik ve hareketsizlikten kaynaklanır. Zencefil iştahı düzenler, vücuttaki hormon seviyelerine olumlu etki yapar ve tamamen doğal bir şekilde enerji seviyelerini yükseltir.

Adet Ağrısını Azaltır

Çoğu kadının şikayetçi olduğu adet döngüsü sırasında ortaya çıkan ağrı, zencefil ile hafifletilebilir. 150 kadının adetin ilk 3 gününde 1 gram zencefil tozu aldığı bir çalışmada, zencefilin ilaçlar kadar etkili bir şekilde ağrıyı azaltabildiği görülmüştür.

Kolesterol Seviyesini Düşürür

Yüksek düzeyde LDL kolesterol (kötü kolesterol) kalp hastalığı riskini artırır. Bir çalışma, 3 gram zencefil tüketmenin plaseboya kıyasla kolesterol düşürücü bir etkiye sahip olarak kalp ve damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığını belirtmektedir.

Bilişsel İşlevleri Geliştirir

Yaşlanma süreci oksidatif stres ve kronik iltihaplanma nedeniyle hızlanır. Bazı araştırmalar, zencefildeki antioksidanların ve biyoaktif bileşenlerin beyinde meydana gelen iltihaplı süreçleri engellediğini göstermektedir.

Enfeksiyonlarla Savaşır

Antibakteriyel etkisi sayesinde zencefil, çok sayıda mikrobiyal hastalığın tedavisinde önemli bir iyileştirici potansiyele sahiptir. Zencefilin antimikrobiyal ve antifungal özellikleri sayesinde çalışmalarda belirtildiği gibi bakterilere ve mantarlara karşı etkilidir.

Kanseri Önlemeye Yardımcı Olabilir

Zencefil özü, çeşitli kanser türleri için alternatif bir tedavi olarak incelenmiştir. Çalışma, günde 2 gram zencefil özü alan ve kolondaki iltihaplı süreçleri önemli ölçüde azaltan 30 kişiyi içeriyordu. Ancak, kolon kanseri için yüksek risk altındaki bireyleri izleyen araştırmalar bu bulguyu doğrulamadı. Çok az kanıt olmasına rağmen zencefilin kolon kanseri, pankreas kanseri, meme kanseri ve yumurtalık kanserine karşı etkili olduğu söyleniyor.

YAĞ YAKICI MUZ VE ZENCEFİLLİ SMOOTHİE

Kilo vermeye çalışıyorsanız veya sizi enerjiyle dolduracak ve sabah sizi uyandıracak bir şey arıyorsanız bu sihirli smoothie'yi mutlaka deneyin.

Muzlu ve zencefilli smoothie, başarılı kilo vermenin ana anahtarı olan tok hissetmenizi sağlayacak birkaç sağlıklı malzemeden oluşur.

Lif iştahı bastırır ve tokluk hissini artırır, bu da ara öğünlerde aşırı yemeyi engeller. Bunlar yemek yeme isteğini durduran ve sindirimi yavaşlatan besinlerdir ve bu kilo vermeyi kolaylaştırır. Yaban mersini, kanserle mücadelede rol oynayan C vitamini ve antioksidanlarla doludur. Ayrıca yüksek lif içeriğine sahiptirler.

Muz, birçok faydası olan başka bir bileşendir. Muz, tansiyonu düşürme ile ilişkili potasyum, lif ve bağışıklık sistemini uyaran C vitamini açısından zengindir, ayrıca açlıkla savaşır. Muz kokusunun da açlığı bastırdığını öne süren araştırmalar olduğunu biliyor muydunuz?

Zencefilin açlığı azalttığı kanıtlanmıştır. Zencefildeki aktif bileşiklerin metabolizmamızı etkilediğine inanılıyor.

A, C ve K vitaminleri, folat ve magnezyum açısından zengin olan ıspanak da bu sihirli smoothie'deki bir diğer malzememiz. Diyetinize ve kalori alımınıza dikkat ederken daha fazla miktarda besin almanız önemlidir. Ispanakta bulunan mineraller ve vitaminler sağlık için gereklidir.

Malzemeler

- 2 yemek kaşığı keten tohumu

- 150 gr yaban mersini

- 1 muz

- 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

- 1 avuç ıspanak

- Su

Tarif

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun ve iyice karıştırın.