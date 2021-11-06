Zerdeçalın az bilinen 9 mucizevi faydası

Birçok çalışma, zerdeçalın bağışıklık sağlığı, beyin fonksiyonu ve cilt sağlığı için faydalı olduğunu gösteriyor ancak zerdeçal, bunlardan çok daha fazlasını yapabilir. İşte zerdeçalın tüm faydaları.

Zerdeçalın faydaları birçok çalışma ile gösterilmiştir. Bitki anti inflamatuar (iltihap önleyici) ve antioksidan özelliklere sahiptir, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve kardiyovasküler hastalık ve kanser riskini azaltır. Zerdeçal, Alzheimer hastalığını önlemek, artrite tedavisine yardımcı olmak, depresyonla savaşmak ve vücuttaki yaşlanma sürecini yavaşlatmak için kullanılabilir.

Zerdeçal, köksapları ve sapları sarı bir madde, kurkumin içeren zencefil ailesinin bir bitkisidir. Baharat zengin, acı tadı, yemeklere verdiği renk ve iyileştirici özellikleri nedeniyle sevilir. Kurkuminoidlerin aktif bileşikleri kök veya gövdelerin toplam ağırlığının yüzde 3'üdür.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçal, osteoartrit gibi ağrı ve iltihabı gidermek için kullanılır. Kurkuminin kan dolaşımına zayıf bir şekilde emildiği akılda tutulmalıdır, yağlı yiyeceklerle yemek daha iyidir. Zerdeçalın faydaları baharatların doğru kombinasyonu ile artırılabilir. Örneğin, karabiberde bulunan piperine maddesi, kurkumin emilimini ortalama yüzde 2000 oranında artırır.

Zerdeçal saman nezlesi, karaciğer hastalığı ve kaşıntı için özellikle tavsiye edilir. Bazı insanlar zerdeçal mide ekşimesi için ve hafızayı geliştirmek için kullanır, ancak bu durumlarda baharatın etkinliğini destekleyen kesin bir bilimsel kanıt yoktur.

Zerdeçal, uçucu yağlar ve birçok faydalı madde içerir. C, K ve B vitaminleri, demir, fosfor, iyot ve kalsiyum içeren zerdeçalın 100 gramında yüzde 2-7 besin mineralleri, yüzde 3-7 uçucu yağlar, yüzde 6-8 protein, yüzde 60-70 karbonhidrat ve yüzde 3-7 yağ bulunur.

İltihabı Önler

Kronik iltihaplanma birçok yaygın hastalığın ana nedeni olarak görülmektedir. Buna kalp hastalığı, metabolik sendrom, Alzheimer hastalığı ve çeşitli dejeneratif durumlar dahildir. Kurkumin güçlü iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Bazı farmasötik ilaçlarla karşılaştırılmış ve ciddi yan etkilere neden olmadan hücre çekirdeğine giren ve iltihaplanmayı başlatan NF-kB molekülünü bloke ettiği görülmüştür.

Antioksidan Sağlar

Vücudun oksidasyonu, yaşlanmayı hızlandıran ve hastalığa neden olan mekanizmalardan biri olarak kabul edilir. Organik maddelerle (proteinler, yağ asitleri ve DNA) reaksiyona giren serbest radikalleri içerir. Zerdeçal gibi antioksidanlar vücudu serbest radikallerden korur.

Beyin Fonksiyonunu Geliştirir

Eskiden nöronların bölünme ve çoğalma yeteneklerini kaybettiği düşünülürdü. Ancak artık yeni bağlar oluşturabildikleri ve sayılarının arttığı bilinmektedir. Bu sürecin ana nedenlerinden biri, bir tür büyüme hormonu olan Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF). Depresyon ve Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere birçok hastalık, bu hormon düzeyinde bir azalma ile ilişkilidir. Önleme için yiyeceklere kurkumin eklenebilir. Yeni nöronların büyümesini artıran ve çeşitli dejeneratif süreçlerle savaşan beyin hormonu BDNF'nin seviyelerini arttırır.

Kalp Hastalığı Riskini Azaltır

Kalp hastalığı, genetik yatkınlıktan yaşam tarzına kadar birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Araştırmalar, kurkuminin kalp için gerçekten mucizevi bir madde olduğunu gösteriyor. Damar duvarlarını kaplayan endotelin işlevini geliştirir. endotelin işlevsizleşmesi kalp hastalığının gelişmesine, kan basıncında bozulmalara ve kan pıhtılaşmasının bozulmasına neden olur.

Araştırmalar, kurkuminin kolesterol seviyelerini düşürmek için adeta bir ilaç gibi çalıştığını gösteriyor. Her biri koroner arter baypas ameliyatı geçiren 121 hasta ile yapılan bir deneyde insanlar iki gruba ayrıldı, birincisine plasebo, ikincisine ameliyattan birkaç gün önce ve sonra günde 4 gr kurkumin verildi. Kontrol grubunda araştırmacıların hesaplamalarına göre kalp krizi riski yüzde 65 oranında azaldı.

Kanser Riskini Azaltır

Zerdeçal kanseri önleyebilir. Araştırmacılar, baharatın moleküler düzeyde tümörlerin büyümesini, gelişmesini ve yayılmasını etkilediğini göstermiştir. Metastazı (kanserli hücrenin farklı bir bölgeye sıçraması) ve tümörlerde yeni kan damarlarının görünümünü azaltır. Yüksek dozların kanser tedavisi üzerindeki etkisi henüz araştırılmamıştır, ancak doktorlar zerdeçaldaki antioksidanların kanserin oluşmasını önlemek için önleyici bir tedavi olarak kullanılabileceğini söylüyorlar.

Alzheimer Hastalığını Önleyebilir

Dünyada en sık görülen beyinsel bozukluk olan demansın önde gelen nedeni Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığının tedavisi yoktur, bu nedenle önlemek için yapılabilecekler çok önemlidir. Hastalığın gelişiminde inflamatuar ve oksidatif süreçler rol oynar ve kurkumin bu süreçlerin her ikisini de azaltır. Ek olarak, Alzheimer'ın önemli bir özelliği, beyinde amiloid plakları adı verilen protein yumaklarının birikmesidir. Araştırmalar, kurkuminin bu plakları temizlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Eklem İltihabını Önler

Eklem iltihabı olan hastalar için kurkumin takviyeleri önerilir. Romatoid artritli hastalarla yapılan bir çalışmada, zerdeçalın birçok durumda ağrıyı gidermede kimyasal anti-inflamatuar ilaç kadar etkili olduğu görülmüştür.

Depresyonla Mücadelede Etkilidir

Araştırmalar, kurkuminin depresyon önleyici faydaları olduğunu doğrulamıştır. Depresyon tanısına sahip 60 kişiyle yapılan bir deneyde, kişiler üç gruba ayrıldı ve birinci grup hastalara ilaç, ikinci grup hastalara günde 1 gr kurkumin ve üçüncü grup hastalara her ikisi de verildi.

6 hafta sonra uzmanlar, baharattaki maddenin antidepresanla aynı iyileştirmeleri ürettiğini kaydetti. En iyi sonuçlar üçüncü hasta grubunda kaydedildi. Depresyon, azalmış Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) seviyeleri ve beynin öğrenme ve hafızada rol oynayan bir alanı olan hipokampusun kasılması ile ilişkilidir. kurkumin, BDNF seviyelerini yükselterek bu süreçleri potansiyel olarak tersine çevirebilir.

Yaşlanmayı Yavaşlatır

Zerdeçal, yaşa bağlı değişiklikler ve kronik hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur. Gençliği ve güzelliği korumak için genellikle multi vitaminlerde katkı maddesi olarak kullanılır. Kurkumin bir antioksidan görevi görür, kan dolaşımını ve dolayısıyla cilt yenilenme süreçlerini iyileştirir.

Zerdeçal ayrıca kolajen sentezini arttırır, küçük yaraların iyileşmesini destekler ve anti inflamatuar özellikleri sayesinde sivilceleri önler. Güçlü antioksidanları sayesinde zerdeçal cilt sağlığı için harikadır.

ALERJİLERE DİKKAT EDİN

Herhangi bir doğal ürün gibi zerdeçal da alerjiye neden olabilir. Vücudunuz harhangi bir baharata tepki veriyorsa, bu baharatı çok dikkatli kullanın. Sürekli kullanımdan önce, elinize bir test yapmanız gerekir: Bir tutam zerdeçalı su veya sütle birlikte cildinize uygulayın ve iki gün boyunca cilt reaksiyonuna bakın. Hamileler, kan sulandırıcı etkisi nedeniyle sık sık zerdeçal yememelidir. Ek olarak, son trimesterde acı baharat yemenin doğum sancılarını tetikleyebileceğini gösteren bazı çalışmalar vardır.

Kan sulandırıcı ve antidiyabetik ilaç kullanan kişiler zerdeçal tüketimi içni bir uzmana danışmalıdır; zerdeçal kan şekerini düşürür. Yiyeceklere baharat olarak az miktarda zerdeçal eklemek sağlık sorunlarına neden olmaz.

EVDE ZERDEÇAL KULLANIMI

Zerdeçal, ette (özellikle tavuk), omletlerde, çorbalarda ve özellikle pirinç ve mercimekle yapılan yemeklerde oldukça iyi bir tat verir. Şekerlemeciler, güzel bir sarı-turuncu renk için yapay renkler yerine zerdeçal kullanır.

Zerdeçal yıllarca saklanabilmesine rağmen, bayat zerdeçal yararlı özelliklerinin çoğunu kaybeder ve bileşimindeki kokmuş esansiyel yağlar nedeniyle çok acıdır.

Zerdeçal içeceklerde de rahatlıkla kullanılabilir. Bal, meyve püresi, çay veya kahve ile süte bir çay kaşığı zerdeçal eklenebilir. Zerdeçal, diğer baharatlarla karıştırılabilir, soslara, turşulara ve sebze salatalarına eklenebilir.

Baharat dükkanları ince zencefile benzer taze zerdeçal satar. Kökler rendelenebilir ve yemeğe eklenebilir. Tozdan daha zengin bir lezzet ve aroma verirler. Bu seçenek en kullanışlı olanıdır, çünkü bu şekilde zerdeçalın taze ve yabancı maddelerden arınmış olduğunu kesinlikle bilirsiniz.

Zerdeçal kozmetikte de aktif olarak kullanılmaktadır. Ev yapımı bir maske hazırlamak için baharatı süt ve bal ile karıştırabilirsiniz. Zerdeçal kullanmanın dişleri beyazlatabileceğine inanılmaktadır. Ancak bu bilgiyi doğrulayan güvenilir bir kaynak yoktur. Dahası, kurkumin güçlü bir doğal renklendirici madde olduğu için etki tam tersi olabilir. Baharatın göğüs boyutunu artırmaya ve selülitten kurtulmaya yardımcı olduğu varsayımları da aynı derecede efsanevidir.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.