Zerdeçalın cilt sağlığına faydaları

Sivilce ve yara izlerinin tedavisinden yaşlanma karşıtı etkilere kadar birçok faydası bulunan zerdeçalın faydalarını, kullanımı hakkında bilinmesi gerekenleri listeledik.

Zerdeçal, yüzlerce yıldır dünyanın dört bir yanında, iyileştirici gücünden kozmetik kullanımlarına kadar birçok alanda aktif kullanılıyor.

Zerdeçalın cilt bakımında popüler olmasının sebebi, anti-enflamatuar ve antioksidan faydalarıyla öne çıkan kimyasal bir bileşik olan kurkumin sayesindedir.

Araştırmalar, kurkuminin doğal bir antioksidan olduğu için UV hasarını azaltma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda antibakteriyeldir, yani topikal olarak uyguladığınızda sivilce ve lekeleri temizlemeye yardımcı olabilir. Hatta bazı araştırmalar kollajen parçalanmasını azaltabileceğini ve cildin parlak ve genç kalmasını sağlayabileceğini gösteriyor.

Bunlar haricinde, bazı dermatologlar zerdeçalın kızarıklığı ve tahrişi ve saç dökülmesini önleyebileceğini söylüyor.

Giderek artan kanıtlar, zerdeçalın aktif bir bileşeni olan kurkuminin çeşitli dermatolojik hastalıkları tedavi etmek için tıbbi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

ZERDEÇALIN CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

Cilt sağlığınız için zerdeçalın faydalarından yararlanmaya hazır mısınız? İşte zerdeçalın cilt sağlığına etkileri ve kullanımına dair ipuçları.

1. Doğal parlaklık verir

Zerdeçalın anlık bir parlaklık artırıcı olduğu düşünüldüğünde, ışıltılı bir gün batımının renginde olması muhtemelen bir tesadüf değil. Zerdeçal, antioksidan özellikleri, inatçı göz altı halkaları ve koyu lekeler de dahil olmak üzere cildi parlatma gücüne sahiptir.

Evde kolaylaıkla yoğurt, bal ve zerdeçal içeren bir maske yapabilirsiniz.

2. Sivilceyi tedavi eder

Sivilceler, özel bakım ve dikkat gerektiren en yaygın cilt sorunlarından biridir. Sivilce tedavileri için reçetesiz satılan ilaçlar veya cilt bakım ürünleri, özellikle hassas cildiniz varsa bazen tahrişe veya iltihaplanmaya neden olabilir.

Sivilce ile savaşmaya yardımcı olan mucize bileşenlerden biri zerdeçaldır. Zerdeçal, antiseptik ve antienflamatuar özellikleriyle bakterilerin yayılmasını önleyerek ve lekenin kızarıklığını ve şişmesini azaltarak cildinize fayda sağlar. Zerdeçal, sivilceye neden olan bakterilerle mücadele eder. Zerdeçal ayrıca tıkanmış gözenekleri temizleme potansiyeline sahiptir. Ayrıca zerdeçal cildinizi sakinleştirir ve hormonal sivilce izlerini gidermeye çalışır.

3. Koyu halkaları giderir

Koyu halkalara neden olan en yaygın faktörler genetik, güneşe aşırı maruz kalma, uyku eksikliği, pigmentasyon ve hatta gözleri ovuşturmadır. Gözlerin altındaki o sinir bozucu, yorgun görünümlü torbalarla uyanmak moral bozucu olabilir.

İltihap giderici ve parlaklık verici olan zerdeçal, koyu halkaların görünümünü azaltabilir. Zerdeçal ayrıca dolaşımı uyarır ve bu da şişliğin azalmasına yardımcı olur. Tek yapmanız gereken iki çay kaşığı zerdeçal tozu, bir yemek kaşığı lor peyniri ve birkaç damla limon suyunu karıştırmak. Macunu etkilenen bölgeye uygulayın ve yaklaşık 15 ila 20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın.

4. Yaralara ve kızarıklıklara karşı etkili olabilir

Vücudunuzda çok fazla serbest radikal olduğunda ve yeterli antioksidan olmadığında ortaya çıkan oksidatif stres, kronik iltihaplanmaya ve cilt lekelerine yol açabilir. Zerdeçal, serbest radikallerle savaşan, antienflamatuvar özellikleriyle bilinir.

Zerdeçal ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde inatçı leke ve kızarıklıklarla mücadele edebilirsiniz. Zerdeçalın ana etken maddesi kurkumin ile aşırı melanin üretimini azalrtabilir ve böylece yara izlerini hafifletebilirsiniz. Kurkumin ayrıca cilt tonunu eşit tutmaya yardımcı olur.

Evde zerdeçal yüz maskesi hazırlamak için bir çay kaşığı zerdeçalı, yarım çay kaşığı balla karıştırın. Bu macunu etkilenen bölgeye uygulayın ve 15 dakika bekletin ve suyla durulayın. Bal ve zerdeçal birlikte sadece yara izlerini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda cildinizi nemlendirir ve besler.

5. Kuru cildi önler

Kuruluk, cildinizin donuk görünmesine neden olabilir. Ve sorun kış aylarında daha da kötüleşebilir çünkü soğuk rüzgarlar kuru cildinizi daha kuru gösterir. Zengin bir vücut losyonu kullanarak gün boyunca yeterince nemlendirmenin yanı sıra, cildinize ekstra nem vermek de önemlidir. Bu noktada zerdeçal, kuruluk belirtilerini hafifleterek cilde fayda sağlayabilir.

Hemen hemen her evde bulunan bu mucize bileşen cildi derinlemesine nemlendirip besler ve ölü deri hücrelerinin atılma sürecini hızlandırır. Cildinize zerdeçallı bir maske uygulamak, yumuşak, nemli ve sağlıklı bir cilt elde etmenizi sağlayacaktır.

Zerdeçal ve süt birlikte kuruluğu tedavi etmenize yardımcı olarak harikalar yaratabilir. Süt, cildin kaybettiği nemi yenilemesine yardımcı olur ve aynı zamanda harika bir peeling görevi görür.

6. Erken yaşlanma belirtilerini önler

Mutfak rafınızda gizli bir yaşlanma karşıtı zırhın olduğunu biliyor muydunuz? Evet, zerdeçal hakkında konuşuyoruz. Zerdeçal cildi güneşin zararlarından koruyarak ve erken yaşlanma belirtilerini önleyerek cilde fayda sağlar. Sert UV ışınları erken yaşlanmanın bir numaralı nedenidir.

Cildin doğal yağları tükendiğinde elastikiyetini kaybetme eğilimindedir ve ince çizgiler ve kırışıklıklar göstermeye başlar. Erken yaşlanma belirtileri ilk olarak boynunuzda, alnınızda ve göz çevrenizde görülmeye başlar. Zerdeçalda bulunan kurkumin bileşiği, cilt hücrelerini hasardan koruyarak yaşlanmayı kontrol eden serbest radikal üretimini önleyen güçlü antioksidan özelliklere sahiptir.

Evde kendi yaşlanma karşıtı yüz maskenizi hazırlamak için bir çay kaşığı zerdeçal tozu, süt ve balı karıştırın. Maskeyi temizlenmiş cilde uygulayın. Soğuk suyla durulamadan önce maskeyi yaklaşık 15 dakika yüzünüzde bekletin.

7. Çatlakların görünümünü azaltır

Kadınların çoğu çatlaklardan muzdariptir. Bu sinir bozucu küçük çizgileri tedavi etmek zordur ancak zerdeçal onları hafifletmeye yardımcı olabilir. Güçlü antioksidanlarla yüklü zerdeçal, çatlakların görünümünü hafifleten hücrelere nüfuz eder ve hücrelerin işlevini geliştirir.

Evde kendi çatlak iyileştirici maskenizi yapmak için tek yapmanız gereken bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı zerdeçal tozu ile birkaç damla limon suyunu karıştırmaktır. Karışımı etkilenen bölgelere günde iki kez sürün. Bu zerdeçallı maskenin düzenli olarak uygulanması, çatlakları doğal olarak tedavi etmenin en iyi yollarından biridir.

ZERDEÇAL HAKKINDA 4 SORU-CEVAP

Yüze her gün zerdeçal sürülebilir mi?

Yüzünüze zerdeçal uygulamadan önce, cildinizin buna tepki verip vermediğini görmek için kolunuzda bir yama testi yapmak en iyisidir. Bir gün bekleyin ve herhangi bir reaksiyon gelişmezse, yüzünüzde kullanmak güvenli demektir.

Tek başına zerdeçal kullanmak cildinizde sarı bir leke bırakabilir. Bu nedenle, onu diğer doğal, cilt dostu bileşenlerle karıştırmak idealdir. İdeal olarak, zerdeçal yüz maskesi haftada iki veya üç kez kullanılabilir.

Gece cilt bakımı için zerdeçal kullanılabilir mi?

Bir gece boyunca ciltte zerdeçal bırakmak iyi bir fikir değildir. Zerdeçal uzun süre bekletilirse cildi kurutabilir ve uzun saatler ciltte bırakmak cildinizin gerginleşmesine neden olabilir. Sabahları lekeli, gergin ve kuru bir cilde uyanmak istemezsiniz, bu nedenle bu maddeyi bir gece bakımı için kullanmaktan kaçının.

Zerdeçal cildi koyulaştırır mı?

Zerdeçal cildi karartmaz. Aksine, zerdeçal, herhangi bir yan etkiye neden olmadan koyu lekelerden etkili bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olan cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir. Süt veya bal gibi diğer nemlendirici bileşenlerle birlikte zerdeçal kullanmak cilt renginizi iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Zerdeçal yüzü yakar mı?

Zerdeçalın cildinizde bağımsız bir bileşen olarak kullanılması, normal olan sarı bir leke bırakabilir. Alerjiniz varsa, kızarıklığa, tahrişe ve şişmeye neden olabileceğinden doğrudan temastan kaçının.