ZET Medikal, koronavirüsü 15 dakikada tespit eden antikor test kiti geliştirdi

ZET Medikal Genel Müdürü Mustafa Dağar, yurt dışından çok sayıda talep olduğunu amaçlarının 6 ayda 3 milyon test kiti üretmek olduğunu söyledi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde faaliyet gösteren, medikal tanı kitleri geliştiren ZET Medikal LTD. firması tarafından dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı immunokromotografik yöntemle çalışan antikor test kiti geliştirildi.

Firmanın Genel Müdürü Mustafa Dağar, ürünün kandaki antikor seviyesinden virüsü tespit ettiğini açıkladı.

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ONAY VERDİ

Dağar, “Antikorlar vücuda giren virüs ya da bakterilere karşı oluşan doğal savunma mekanizmalarıdır. Koronavirüse karşı spesifik olarak oluşan IG G ve IG M’yi tespit eden kitimiz; hem o andaki hastalığı gösterebilirken, hem de daha önce hastalığı geçirip iyileşenlerde oluşan IG G bağışıklığını da gösterebilmektedir. Bu noktada özellikle belirti göstermeden iyileşenlerde bağışıklık oluşup oluşmadığını göstermesi açısından da önem arz etmektedir.” dedi.

Immunokromotografik yöntemle çalışan tanı kitinin koronavirüsü hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebildiğini aktaran Dağar, test kitinin halk sağlığı laboratuvarı tarafından test edilerek üretimine uygunluk verildiğini söyledi.

DAHA UCUZ, DAHA KISA SÜREDE SONUÇ VERİYOR

“Amacımız hızlı, doğru ve daha ucuz maliyetle daha çok kişide bu virüsü tespit etmek.” diyen Dağar, şöyle konuştu:

“Mevcutta kullanılan PCR kitleri, hem laboratuvar ortamında hem de teknik personele ihtiyaç duyan maliyetli bir yöntem. Bizim ürettiğimiz test kiti daha ucuz, kolay ve daha kısa sürede sonuç veriyor. Özellikle sağlık birimi bulunan kurumlar için kolaylık sağlayacak olması da bir diğer avantajı.”

SADECE SAĞLIK KURUMLARININ KULLANIMINA YÖNELİK

Mustafa Dağar, ürettikleri tanı kitinin perakende satışının mümkün olmadığını, kitin sadece sağlık profesyonellerinin ve sağlık kurumlarının kullanımına yönelik olduğunu belirterek, bu konuda eczanelerden veya perakende satış kanallarından talep edilmemesi gerektiğini belirtti.

“YURT DIŞINDAN ÇOK FAZLA TALEP VAR”

Yoğun talep aldıklarını söyleyen Dağar, “Ürünü ilk ürettiğimiz haziran ayından bugüne özellikle Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu’dan çok fazla talep var. Taleplere yetişebilmek için yoğun emek harcıyoruz.” şeklinde konuştu.

Firmanın geliştirdiği diğer test kitleriyle de yurt dışına ihracat yaptığını dile getiren Dağar, bu ürünle firmanın sektördeki konumunu daha da sağlamlaştıracağını vurguladı.

“AMACIMIZ 6 AY İÇİNDE 3 MİLYON TEST KİTİ ÜRETMEK”

ZET Medikal Genel Müdürü Mustafa Dağar, ürünlerinin yerli olarak Türkiye’de kendi öz kaynaklarıyla üretildiğini belirterek, bunun gurur verici olduğunu söyledi. Dağar, “Mevcut kapasitemizi 5 katına çıkararak, üretimi artırmayı hedefliyoruz. Amacımız 6 ay içinde 3 milyon test kiti üretmek.” diyerek sözlerini noktaladı.