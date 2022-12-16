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    Zeytin çekirdeğini çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Faydalarını duyunca şok olacaksınız

    Kahvaltıların olmazsa olmaz yiyeceği zeytini yedikten sonra atıyoruz. Nasıl değerlendireceğinizi öğrenince çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. İşte detaylar...
    • 16.12.2022 - 17:38
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    Zeytin çekirdeğini çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Faydalarını duyunca şok olacaksınız

    Kahvaltılarda sıklıkla tüketilen ve sevilen yiyeceklerden biri olan zeytinin çekirdeği de çok faydalıymış. Eğer çöpe atıyorsanız bir daha yapmayın.

    Şifalı besinler arasında kabul edilen ve sağlığa faydalarıyla bilinen zeytinin birden fazla çeşidi bulunuyor.

    E vitamini açısından oldukça zengin olan zeytin aynı zamanda saçların daha sağlıklı ve gür olmasına yardımcı oluyor.

    Kimi insanlar siyah zeytin yemeyi tercih ederken, kimisi yeşil zeytini daha çok seviyor. İki türlü de yeterli yararı sağlayan zeytinin bilinmeyen bir özelliği daha var.

    Yedikten sonra çöpe attığımız zeytin çekirdeklerini aslıında atmamak gerekiyormuş.

    Zeytin çekirdeğinin bu faydalarını öğrenince çöpe atarken bir kez daha düşüneceksiniz. İşte mucizevi faydaları...

    Zeytin çekirdeğinin faydaları

    Yapılan araştırmalara göre zeytin çekirdeğinin birçok faydası bulunuyor. En büyük faydası ise mide iç yüzeyini güçlendirerek mide yanmaları azaltması.

    Zeytin çekirdeğini çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Faydalarını duyunca şok olacaksınız #1

    Zeytin çekirdeği aynı zamanda da bağırsağın güçlenmesini sağlayarak kabızlık problemine çözüm oluyor.

    Kahvaltıda yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendiriyor ve selüloz içeren birçok yiyeceğin sindirimini de bu sayede kolaylaştırıyor.

    Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mı?

    Zeytin çekirdeği, mide asidi sayesinde midede hızlıca eriyor. Enzimler ve mide asitleri, zeytin çekirdeğinin selülozik yapısının tamamını eritebilir.

    Kansere karşı koruyor

    Zeytin çekirdeği, iç organlarda oluşabilecek kanserojen hücreleri tahribata uğratmaya hazırdır. Zeytin çekirdeği yutmak; başta mide kanseri ve prostat olmak üzere birçok kanser çeşidine karşı koruyucu bir kalkan gibidir.

    Zeytin çekirdeğini çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Faydalarını duyunca şok olacaksınız #2


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