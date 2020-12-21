Zeytin yaprağı nedir, faydaları nelerdir? Virüs düşmanı zeytin yaprağı çayı nasıl tüketilir?

Zeytin yaprağında bulunan 'oleupein' isimli etkin maddenin virüs ile mücadelede önemli bir yer tuttuğunun duyulması üzerine zeytin yaprağın olan ilgi arttı. Peki zeytin yaprağı nasıl tüketilmelidir?

Son zamanlarda da en çok merak edilen konulardan biri zeytin yaprağı çayı… Kendisi kadar yaprağı da faydalı olan zeytin, virüs ve enfeksiyonlara karşı adeta savaşıyor.

Yaprakların kurutulmasıyla elde edilen zeyin taprağı çayının, sağlığa birçok faydası bulunuyor. Kalp hastalıkları, bağışıklık sistemi, cilt kanseri ve hatta koronavirüse karşı korunmada tercih edilebilen zeytin yaprağı çayı son dönemde büyük ilgi görüyor.

Peki gerçekten zeytin yaprağı çayı faydalı mı, ne işe yarıyor, nasıl tüketilmeli işte detaylar..

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NEDİR?

Araştırmalar, dünyanın bilinen en güçlü antioksidan ve antiviral maddesi olan zeytin yaprağının koronaya çare olduğunu ortaya koyuyor.

Zeytin ağacı ise kurt, kuş ve börtü böceğe karşı kendini korumak için olyuropein (oleuropein) salgılıyor. Salgılanan ve tıpta olyuropein olarak adlandırılan bu madde hem bir antioksidan, hem de antiviral.

Zeytin yaprağı çayı kurutulmuş zeytin yapraklarından ve zeytin ağacı kabuğundan yapılır.

Zeytin ağacı, Akdeniz bölgesi, Asya ve Afrika'ya fazlaca vardır. 4 ila 10 cm uzunluğunda yeşil, gümüş yaprakları ve küçük beyaz çiçekleri olan küçük yaprak dökmeyen bir ağaçtır.

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI

Zeytin yaprağı, mikropları öldürüyor, bağırsak sistemimizi ve solunum yollarının çalışmasını düzene sokuyor.

Zeytin yaprağı karaciğeri koruyor. Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağının karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Özellikle alkole bağlı karaciğer yağlanmasına şifa oluyor

Sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından koruyor.

E ve C vitaminlerine benzerlik göstererek kalp ve damar sağlığına koruyucu etkiler gösteriyor. Bu koruyucu etkisinin kan yağlarını ve damarlarda plakların birikimini azalttığı ve kalp kasının hasarlanmasını geciktirdiği ortaya konmuştur.

Zeytin yaprağı antioksidan içeriği ile hücrelerin genetik hasarlanmasını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu etki sağlıyor.

Hepatit B gibi virüslere de koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Bu yüzden 'anti kanserojenik' olarak nitelendirilmektedir.

Sağlıksız beslenme, yüksek karbonhidrat ve yağ tüketimi sonucunda vücudumuzun insülin dengesi bozuluyor. Bu durum da şeker hastalığı riskini arttırıyor. Zeytin yaprağı ise insülin direncini düşürerek şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltiyor.

Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağında bulunan maddelerin, cildin üst katmanlarını geçerek güneş yanığına, erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi gördüğü belirlenmiştir.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Aktarlarda bulabileceğiniz kurutulmuş zeytin yaprağını ya da evde kendi kuruttuğunuz yaprakları çay hazırlamak için kullanabilirsiniz.

2 bardak zeytin yaprağı çayı için 2-3 çay kaşığı yaprak yeterli olacaktır.

Yaprakları biraz ufaladıktan sonra kaynamış suya atın ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin.

Daha sonra süzüp çayınızı içebilirsiniz. Etkisini görmek için günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.

ZEYTİN YAĞPRAĞI ÇAYINI KİMLER İÇEMEZ?

Şeker ve tansiyon hastalarının zeytin yaprağı çayını içmeye başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Çünkü çay şeker ve tansiyon ilaçları ile etkileşime geçerek bu ilaçların etkisini tehlikeli boyutlarda arttırabilir.