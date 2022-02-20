Zeytinyağı ve tuzu karıştırın bakın neye iyi geliyor! İşte inanılmaz faydası

Zeytinyağı ve tuz karışımı; baş, boyun ve eklem ağrılarına iyi gelen doğal yöntemlerden biridir. Biz de ağrılara veda etmenizi sağlayan zeytinyağı ve tuz karışımının tarifini sizler için derledik.

Belki boynunuzdaki o korkunç ağrıdan şikayetsiniz ya da en olmadık zamanda vuran şu şiddetli baş ağrısından... Veya oturup kalkmanızı bile engelleyen eklem ağrılarınızdan...

Hangisi olursa olsun, ağrılarınız varsa bilin ki yalnız değilsiniz. Baş, boyun ve eklem ağrıları, insan yaşamını oldukça olumsuz etkiler.

Ancak bu sorunu ilaçlara başvurmadan doğal malzemelerle çözüme kavuşturmak mümkün. Bunun için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var: Zeytinyağı ve tuz.

Zeytinyağı içerisinde çözünen doğal tuz vücudunuzdaki baş, boyun ve eklem bölgesindeki ağrıları giderir.

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu doğal ve pratik tedavi yöntemi sayesinde, geçmek bilmeyen ağrı problemlerinizi dindirebilirsiniz.

Aynı zamanda bu karışım, vücudunuzun toksinlerden arınmasına ve metabolizmanıınz sağlıklı olmasına yardımcı olur.

İşte size hayata kaldığınız yerden devam etmenize yardımcı olacak tamamen doğal zeytinyağı ve tuz karışımı tarifi...

ZEYTİNYAĞI VE TUZ KARIŞIMI TARİFİ

10 yemek kaşığı tuz

20 yemek kaşığı zeytinyağı

Zeytinyağı ve tuz karışımı tarifini hazırlamak için çok da çaba sarf etmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken verilen malzemeleri cam bir kapta birleştirmek.

Camın ağzını sımsıkı bir şekilde kapatın ve iki gün bekletin. Karışımınızın açık bir renge döndüğünü göreceksiniz.

ZEYTİNYAĞI VE TUZ KARIŞIMININ UYGULANIŞI

Zeytinyağı ve tuz karışımını, tercihen sabahları ağrıyan bölgeye sürün ve ovalayarak yedirin.

Eğer baskı oluşuyorsa ve dayanamıyorsanız, 2-3 dakika ile başlayın ve zamanla artırın. Uzmanlar, masaj için 20 dakikanın yeterli olduğunu düşünüyor.

Masaj uygulamasını bitirdiğinizde nemli bir havluyla silin. Teniniz tahriş olmuşsa, tahriş olan bölgeyi rahatlatmak için bebek pudrası sürebilirsiniz.

NOT: Kronik bir rahatsızlığınız varsa ve düzenli ilaç kullanıyorsanız bu tür kürleri doktorunuza danışmadan tüketmemeye dikkat etmelisiniz.

Tuz, kas ağrısını önlemek için sinir sinyalini geliştiren önemli elektrolitleri içerir. Zeytinyağı içerisinde çözünen doğal tuz vücudunuzdaki