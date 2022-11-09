Zeytinyağına iki damla limon sıkın! O zehirden kurtulun

Zeytinyağına iki damla limon sıkın! O zehirden kurtulun

Limon ve zeytinyağının faydaları saymakla bitmezken, iki ürünün bir araya gelmesi ise mucizevi etkilere neden oluyor. Zeytinyağına limon eklemek, vücudun yenilenmesine yardımcı oluyor.

Hem mutfaklarda hem de sofralarda kullanılan zeytinyağı ve limon, faydaları ile öne çıkan iki mucizevi besin..

Enerjiye iyi gelen ve evdeki negatifliği uzaklaştırmaya yardımcı olan limon, sirke ile karıştığında nazara karşı da etkileyici bir rol oynuyor.

Cildi yenileyen ve bakımlı gözükmesini sağlayan limon, birçok hastalığın iyileşmesine de katkı sağlıyor.

Tıpkı limon gibi mucizevi etkileri olan zeytinyağı ise tam bir şifa deposu..

Karaciğeri temizleyen zeytinyağı, kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor.Ayrıca yine limon gibi cildi besliyor ve koruyor.

Kemikleri güçlendiren zeytinyağı, limon ile birleştiğinde bu faydalarını ikiye katlayarak kişinin sağlığına destek oluyor.

Bu nedenle zeytinyağı ve limon karışımının faydalarını bilmek ayrıca günde bir kez tüketmek gerekiyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı

ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

MALZEMELER

Yarıya bölünmüş limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı zeytinyağının içerisine birkaç damla limon suyu sıkıp, günün herhangi bir saatinde günde sadece bir kaşık tüketin.

Faydaları

Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi, daha sağlıklı bir vücut ve cilt imkanı sağlıyor. Bu iki birleşim sayesinde cilt ve vücut yenilenmesi daha hızlı ve güzel olabiliyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı karaciğeri rahatlatırken, gözaltı torbalarından ise kurtarıyor. Karaciğer ve derideki toksinleri atmaya yardımcı oluyor.. Bu da sağlığınıza verdiğiniz özeni bir kez daha ortaya koyuyor.

Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ve limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtuluyor. Bu karışım böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı "Alzheimer" hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza destek verir. Çünkü depresyon riskini azlatırken, hafızayı ise güçlendirdiği ortaya çıkmıştır.

Vücuttaki zehri atmaya da yardımcı olur. Özellikle sigara içenler, bu karışımdan mutlaka faydalanmalı.

Kötü kolesterolün dengelenmesini sağlayan bu karışım, kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Kalbi detsekliyor ve koruyor. Ayrıca bu kür vücudun dolaşım sisteminin onarılması konusunda da büyük bir nimet...

İnsülin direncini dengeleyen limon ve zeytinyağı karışımı, kilo problemlerini çözüyor. Yeme düzeninizi dengeler, ödem atmaya ve şişkinliğe iyi gelir. Daha fit olmak ve yazı bu şekilde karşılamak yine bu kür sayesinde mümkün diyebiliriz.

Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Limon ve zeytinyağı tek başına bile cilde faydalıyken, ikili halde bu etkiler artıyor.

Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı ile limon karışımı sürüldüğünde, dudaklardaki kuruma ve çatlamaların önüne geçilir. Ayrıca daha genç ve dinç gözükmek, yine bu karışımdan geçiyor.