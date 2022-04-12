Zeytinyağlı biber dolması tarifi

Anne yemeklerinin vazgeçilmezi ve renkli sofraların lezzetli konuğu biber dolmalarını bir de bizim tarifimizle deneyin…

İftar saati yaklaştıkça 'bugün hangi yemeği yapsam?' düşüncesi belirmeye başladı.

Biz de sizler için bu soruya bir cevap aradık ve günün lezzeti olarak zeytinyağlı biber dolmasını bulduk.

İşte tadına doyulmayacak zeytinyağlı biber dolmasının tarifi...

Malzemeler:

6 adet dolmalık biber

1 litre su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için;

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı çam fıstığı

2 adet rendelenmiş domates

¼ demet maydanoz

¼ demet nane

1 tatlı kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı şeker

½ tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

½ tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 su bardağı su



Yapılışı

1. Pilav tenceresinde zeytinyağıyla birlikte doğranmış soğanları karamelize edin ve çam fıstığını, pirinci ilave edip 2-3 dakika kavurun. Ardından kuş üzümü ve bütün baharatları ekleyin. Biber salçasını da ilave edip kavurun. Rendelenmiş domatesleri pirinçlerin üzerine dökün ve suyunu ekleyip orta kısık ateşte ½ oranında pişirin. Son olarak doğradığınız maydanozla naneyi ilave edip karıştırın ve 20 dakika dinlendirin.

2. Dolmalık biberlerin sap kısmını kesin ve çekirdeklerini çıkartın. Hazırladığınız iç harçtan 1 parmak boşluk kalacak şekilde biberlerin içerisine doldurun. Pişireceğiniz tencereye dikey olarak yerleştirip üzerlerine domates dilimleri koyun ve biber kapaklarını kapatın. Zeytinyağını dolmaların üzerine gezdirin ve suyunu ilave edip kısık ateşte biberler yumuşayıncaya kadar pişirin.

3. Soğuması için tencereyi kenara alın ve limon dilimleriyle servis edin. Afiyet olsun...