Zihinsel dayanıklılığı korumanın kanıtlanmış 6 yolu

Zihinsel dayanıklılığın önemi tartışılmaz. Belirsizlik zamanlarında nasıl daha dayanıklı kalacağınızı merak ediyorsanız, zihinsel sağlığınızı korumanın kanıtlanmış yollarını deneyebilirsiniz.

Zihinsel sağlığı korumak genel sağlığın en önemli adımıdır. Bunu yapmanın 6 bilimsel temelli yolu vardır. Son aylarda akıl sağlığının nasıl korunacağı sorusu, her zamankinden daha fazla insanların kafasında ve araştırma alanlarında yer aldı.

Bu artış, pek çok şeyin kontrolümüz dışında olduğu bir salgın zamanında zihinsel dayanıklılığın önemine işaret ediyor. Yeni bir belirsizlik yılına girdiğimiz bu günlerde zihinsel olarak nasıl dayanıklı kalacağınızı merak ediyorsanız, zihinsel sağlığınızı günlük olarak korumanın 6 yolunu deneyebilirsiniz.

KENDİNİZE KÜÇÜK ZORLUKLAR KOYUN

Uzmanlar yeni bir spor hedefi kazanmak veya yeni bir dil öğrenmek gibi günlük zorluklar belirlemenin dayanıklılık ve zihinsel güç oluşturmanıza yardımcı olacağını söylüyor.

Kendimize koyduğumuz küçük engelleri aşma konusunda ne kadar çok deneyime sahip olursak, gelecekteki sorunlara karşı dirençli kalmaya o kadar iyi hazırlandığımızı gösteren araştırmalar vardır.

Bu günlük zorluklar, başa çıkma yeteneğimize olan güven duygumuzu ve güvenimizi de artırabilir.

HAREKET EDİN

Bütün gün ekran karşısında oturmak zararsız gibi görünse de yeni bir araştırma, çok uzun süre oturmanın zihinsel sağlığa zarar verebileceğini gösteriyor.

Araştırma, önerilen 30 dakika veya daha fazla günlük egzersiz yapan kişilerin bile günde 8 saatten fazla oturduktan sonra daha yüksek stres ve daha düşük ruh hali ve genel sağlık seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Bu çalışırken bile küçük molalar vererek yürüyüşler yapmak veya en azından bir bilgisayarın önünde çok uzun süre oturmaktan vazgeçmek için bir nedendir.

SAĞLIKLI BESLENİN

Bağırsak ve beyin arasındaki bağlantı gerçektir ve araştırmacılar artık bazı gıdaların zihinsel sağlığı iyileştirebileceğini bilimsel olarak da söyleyebiliyorlar.

Uzmanşar, beyin sağlığını destekleyen vitaminler, yağ asitleri ve sağlıklı yağlardan oluşan karışımları nedeniyle koyu yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı, meyveler ve deniz ürünlerinin alımını tavsiye ediyor.

Bir zihin-beden bağlantısı kurmak için daha fazla çaba sarf etmek için Akdeniz diyetinizi egzersiz ve stres giderici aktivitelerle birleştirebilirsiniz.

BAŞARILARINIZI DÜŞÜNÜN

Yeni araştırmalarla öğrendiğimiz bir diğer önemli ders: Geçmişteki başarıları düşünmek bizi gelecekteki stres faktörlerine karşı daha dirençli hale getirebilir.

Yapılan bir araştırma, insanların zorlukların üstesinden geldikleri zamanı düşündükten sonra olumsuz deneyimleri daha az rahatsız edici olarak deneyimlediklerini gösterdi.

Engeller ortaya çıktığında, onları yönlendirme yeteneğinize inanmanız çok önemlidir, bu yüzden sık sık başarılarınız hakkında düşünün ve kendinize güveninizi yükseltin.

BİR ARKADAŞINIZI ARAYIN

Bir arkadaşımızla yaptığımız telefon görüşmesinden sonra ruh halimizin yükseldiğini hepimiz hissetmişizdir ve şimdi bu duyguyu doğrulayan araştırmalar da vardır.

Yayınlanan küçük bir çalışmada bir arkadaşla konuşmanın, zor zamanlarda kadınlarda stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürdüğü görülmüştür.

Stresi önlemek için günde bir dostça telefon görüşmesi yapmak yeterli olabilir, bu yüzden sevdiğiniz birini arayın.

YEŞİLLİKLER ARASINDA YÜRÜYÜN

Doğada vakit geçirmenin ruh sağlığı ve ruh hali için harikalar yaratabileceğine inanmak pek de zor değil ve bilimsel çalışmalar, bunu doğruluyor.

Yapılan araştırmalar, bir mahallenin sokaklarında ne kadar çok ağaç varsa, sakinlerinin ruh halini dengelemek için o kadar az yardım kullanıldığını gösteriyor.

Bugün yeşillikler içinde yürüyüş yapmak veya en azından seyretmek için başka bir nedene ihtiyacınız varsa, bu harika bir neden olacaktır.

Bu 6 ipucunun, 2022'de önünüze çıkan tüm engelleri bakış açısı, özgüven ve esneklikle çözmenize yardımcı olacağını umuyoruz.