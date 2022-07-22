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    Zihinsel olarak yorgun olduğunuzu gösteren 6 işaret

    Günlük hayatın stresi ve koşuşturması içinde bir şeylerin yanlış gittiğini anlamak için durup düşünmeye vaktiniz olmayabilir. Ancak farkında olmasanız da zihinsel olarak yorgun olabilirsiniz...
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 18:45
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    Zihinsel olarak yorgun olduğunuzu gösteren 6 işaret

    Zaman zaman yorgun hissetmek, morali bozuk olmak veya stresli ve bunalmış hissetmek herkesin başına gelebilir, ancak bu belirtiler devam ediyorsa, başka bir sağlık sorununun göstergesidir.

    Aşırı çalışma, çok yoğun kişisel kaygılar veya önemli olayların birikimi ile karşı karşıya kalındığında, vücut sadece yorgunluk belirtileri gösterme riskiyle karşı karşıya kalmaz, aynı zamanda zihinsel oalrak da farklı sorunlar yaşar.

    Ancak zihinsel yorgunluğun belirtileri çoğu zaman görmezden gelinir ve bu durum kırılma noktasına ulaşaral daha fazla hasara neden olur.

    Zihinsel olarak yorgun olduğunuzu gösteren 6 işaret #1

    Zihinsel yorgunluğun 6 belirtisi

    Uzmanlar, zihinsel yorgunluğun farklı belirtilerini şu şekilde listeliyor:

    Demotivasyon

    İster kişisel ister profesyonel düzeyde olsun, zihinsel tükenme genellikle kişiye heyecan ve zevk veren etkinlikler, projeler veya faaliyetler için bile motivasyon ve ilgi kaybına neden olur.

    Anksiyete atakları

    Bazı durumlarda tamamen sebepsiz anksiyete veya panik ataklar ortaya çıkar. Daha hızlı kalp atışı, titreme, nefes darlığı, baş dönmesi veya artan terleme ile meydana gelirler. Bu sorunlar zihinsel yorgunluğun belirtileridir.

    Uyku sorunları

    Zihinsel yorgunluk, uykusuzluk veya uykuya dalmak için daha uzun zaman harcanması olarak da kendini gösterebilir.

    Sosyal mesafe

    Sosyal düzeyde eskiden samimi olduğunuz bazı insanlara karşı bir mesafe hissedebilirsiniz. Artık eskisi kadar samimi olmazsınız ve zaman içinde onlardan daha da koparsınız.

    Sinirlilik

    Zihinsel yorgunluk sırasında kişi daha kolay sinirlenme ve sabrı normalden daha çabuk kaybetme eğiliminde olur.

    Zor sindirim

    Stres seviyelerini belirlemede sindirim iyi bir göstergedir. Karın ağrısı, şişkinlik ve reflü zihinsel yorgunlukla tetiklenebilir.


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