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- Zihinsel olarak yorgun olduğunuzu gösteren 6 işaret
Zihinsel olarak yorgun olduğunuzu gösteren 6 işaret
- Haber Merkezi
- 22.07.2022 - 18:45
Zaman zaman yorgun hissetmek, morali bozuk olmak veya stresli ve bunalmış hissetmek herkesin başına gelebilir, ancak bu belirtiler devam ediyorsa, başka bir sağlık sorununun göstergesidir.
Aşırı çalışma, çok yoğun kişisel kaygılar veya önemli olayların birikimi ile karşı karşıya kalındığında, vücut sadece yorgunluk belirtileri gösterme riskiyle karşı karşıya kalmaz, aynı zamanda zihinsel oalrak da farklı sorunlar yaşar.
Ancak zihinsel yorgunluğun belirtileri çoğu zaman görmezden gelinir ve bu durum kırılma noktasına ulaşaral daha fazla hasara neden olur.
Zihinsel yorgunluğun 6 belirtisi
Uzmanlar, zihinsel yorgunluğun farklı belirtilerini şu şekilde listeliyor:
Demotivasyon
İster kişisel ister profesyonel düzeyde olsun, zihinsel tükenme genellikle kişiye heyecan ve zevk veren etkinlikler, projeler veya faaliyetler için bile motivasyon ve ilgi kaybına neden olur.
Anksiyete atakları
Bazı durumlarda tamamen sebepsiz anksiyete veya panik ataklar ortaya çıkar. Daha hızlı kalp atışı, titreme, nefes darlığı, baş dönmesi veya artan terleme ile meydana gelirler. Bu sorunlar zihinsel yorgunluğun belirtileridir.
Uyku sorunları
Zihinsel yorgunluk, uykusuzluk veya uykuya dalmak için daha uzun zaman harcanması olarak da kendini gösterebilir.
Sosyal mesafe
Sosyal düzeyde eskiden samimi olduğunuz bazı insanlara karşı bir mesafe hissedebilirsiniz. Artık eskisi kadar samimi olmazsınız ve zaman içinde onlardan daha da koparsınız.
Sinirlilik
Zihinsel yorgunluk sırasında kişi daha kolay sinirlenme ve sabrı normalden daha çabuk kaybetme eğiliminde olur.
Zor sindirim
Stres seviyelerini belirlemede sindirim iyi bir göstergedir. Karın ağrısı, şişkinlik ve reflü zihinsel yorgunlukla tetiklenebilir.