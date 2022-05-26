Karın ve kasık ağrıları nedeniyle hastanede ağrı kesici yapılan 14 yaşındaki çocuğun şikayetleri geçmedi. Yapılan ikinci bir operasyonla, çocuğun testislerinden biri alındı.

Zonguldak’ta 8 yıldır ikamet eden İranlı ailenin 14 yaşındaki çocuğu Ermiya Khashijan, 10 Nisan'da uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasık bölgesinde ağrı hissedince, babası ve annesi ile Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne başvurdu.

Burada gerekli testlerin ardından lavman uygulanıp ağrı kesici verilen çocuk, eve gönderildi.

Şikayetleri geçmeyen Khashijan’ın, 4 gün sonra başvurduğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde testislerinden biri alındı.

DHA’nın haberine göre; zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle sonucu çocukta organ kaybı meydana gelmesi nedeniyle aile, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki doktordan şikayetçi oldu.

“O gün o hastane bize söyleseydi, böyle kötü durumda olmayacaktı”

Anne Leyla Rakhshande, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne tedavi için gittiklerini, oğlunun 4 gün boyunca ağrılarına rağmen doktorların 'iyileşir' söylemine güvendiğini söyledi. Leyla Rakhshande, “Oğluma doktor iyileşeceğini söyledi dedim. 4'üncü gün ağrısı çok fazla olunca tanıdık bir İranlı doktoru aradık, 'hemen doktora götürün' dedi. Tıp fakültesine gittiğimizde hemen ameliyata aldılar. Testislerinde problem varmış. 1 ay sonra tekrar ameliyat olacak. O gün o hastane bize söyleseydi, böyle kötü durumda olmayacaktı, belki bu kadar ameliyat da olmayacaktı. Şikayetçiyiz.” ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta hatalı teşhis iddiası: Çocuğun testislerinden biri alındı ViDEO

“Bisiklete binemiyorum, koşamıyorum, kötü hissediyorum”

Uzun süre bisiklete bindikten sonra eve geldiğinde canının çok acıdığını söyleyen Ermiya Khashijan ise, “Bisiklete binemiyorum, koşamıyorum, kötü hissediyorum. Evde bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyorum. Başıma bu olay gelmeseydi spora gidecektim.” dedi.

“Tedaviye cevap vermezse diğer testisi de alınacak”

Çocuğun kalan testisini kurtarmak için bir ameliyat daha olacağını belirten Avukat Cemal Azmi Arslan da şu sözleri kaydetti:

“Acil servisteki doktor, muayene edip lavman yapıyor. Çocukta başka bir bulguya rastlamayıp ağrı kesici ilaçla eve gönderiyor. Çocuk, tıp fakültesine gittiğinde testislerinden bir tanesinin hayati fonksiyonunu yitirdiği ve ağrı yaptığı tespit edilip, işlevini yitiren testislerden birini alıyorlar. Hastaneye kontrole gittiğinde diğer testisin de zarar görmüş olabileceği aileye söyleniyor. Şu anda gördüğü tedaviye cevap vermezse diğer testisi de alınacak.”





Soruşturma başlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri, hastanın testis torsiyonuyla (testisin kendi etrafında dönmesi) geldiğini, ölü dokunun ameliyatla alındığını belirtti. İdari soruşturma başlattıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, yargı sonucunu bekleyeceklerini ve açıklama yapmalarının doğru olmayacağını ifade etti.