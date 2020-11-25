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    Zonguldak'ta karnından 14 kilogramlık kitle çıkarıldı

    Zonguldak’ta karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı.
    • İHA
    • 25.11.2020 - 17:31
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    Zonguldak'ta karnından 14 kilogramlık kitle çıkarıldı

    Zonguldak'ta yaşayan M.C. isimli vatandaş, karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu.

    Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan muayene ve çekilen film sonucu hastanın karnında kitle olduğu tespit edildi.

    ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Ameliyata alınan M.C.’nın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı. Kitlenin çıkartılmasının ardından iç organları yerine yerleştirilen hasta, eski sağlığına kavuştu.

    M.C., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilecek.

    Zonguldak ta karnından 14 kilogramlık kitle çıkarıldı #1

    Zonguldak ta karnından 14 kilogramlık kitle çıkarıldı #2

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